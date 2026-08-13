Horacio Melgarejo acudirá al TAS y tendría la asesoría de abogado que trabajó con Lionel Messi y Paolo Guerrero

El periodista Renato Luna confesó que el técnico de Cienciano recurrirá al TAS y tendrá a un prestigioso letrado. (Video: Nada Que No Sepa)

Guardar

Cienciano se encuentra a las puertas de un reto internacional: enfrentará a Botafogo de Brasil en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, que puede marcar un hito en la historia de la institución. No obstante, en la previa al duelo de ida en Cusco, una noticia sobre la continuidad de su técnico, Horacio Melgarejo, ha sacudido el ambiente cusqueño.

La sanción de un año impuesta al argentino por la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol, tras sus declaraciones ofensivas sobre la organización de la Copa de la Liga, fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones. Esta decisión generó un giro inesperado: el entrenador argentino decidió no resignarse y acudió a una instancia superior con la finalidad de reducir el castigo.

PUBLICIDAD

Según informó el periodista Renato Luna, el DT llevará su caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir la sanción que lo mantiene alejado de su labor. Horacio no está solo en este proceso: ha contado con la asesoría de Juan de Dios Crespo, abogado español reconocido por su intervención en casos de figuras como Lionel Messi y Paolo Guerrero.

Horacio Melgarejo acudirá al TAS y tendrá la asesoría de abogado que trabajó con Lionel Messi y Paolo Guerrero.

La estrategia de la defensa, según Luna, se centra en dos derechos fundamentales que, a juicio de Juan de Dios Crespo, han sido vulnerados: el derecho al trabajo y el derecho a la libre opinión. Ambos serían “el caballito de batalla” en la apelación ante el TAS, con argumentos que, de prosperar, podrían inclinar la balanza a favor del entrenador argentino.

PUBLICIDAD

Renato Luna detalló que Crespo es un referente del derecho deportivo internacional, y considera que la apelación tiene sustento en la protección constitucional de los derechos fundamentales. “Juan de Dios Crespo es su abogado. Es un tipo que ha trabajado con Messi, por ejemplo. Es un ‘crack’ del mundo del derecho deportivo”, expuso.

Además, existe la posibilidad de que, en caso de que el TAS no falle a su favor, se explore la vía judicial peruana. Pese a la autonomía de la FPF, si se comprueba una afectación a los derechos fundamentales de Melgarejo, la justicia ordinaria podría intervenir, según explicó Luna.

PUBLICIDAD

Paolo Guerrero contó con la ayuda del abogado Juan de Dios Crespo para poder jugar el Mundial de Rusia 2018 con Perú. - créditos: Agencias

Horacio Melgarejo sobre su apelación al TAS para reducir su sanción

En palabras de Horacio Melgarejo, el proceso ya agotó las instancias nacionales y ahora está en manos del tribunal internacional. “Hay tres instancias: dos nacional y una en el TAS. La Comisión Disciplinaria creyó en su momento que esa sanción era la justa. Yo no comparto, pero son cosas que directamente después de haber pasado las dos instancias, ahora ya está todo puesto en el TAS. El TAS decidirá lo que crea conveniente o lo que crea que es lo más justo para el Comité y para mí“, afirmó en entrevista para el programa de YouTube, Fuera de Juego.

El técnico argentino asumió la responsabilidad por el tono de sus declaraciones, aunque cuestionó la proporcionalidad de la sanción. “Yo en ningún momento pensé ni pedí de que no me sancionen porque me había equivocado, y cuando uno se equivoca hay que pagarla, pero no creo que haya sido la sanción más medida”, precisó.

PUBLICIDAD

El periodista deportivo cuestionó a la Federación por mantener el castigo de un año al técnico de Cienciano. (Video: Full Deporte)

El entrenador de 53 años explicó que, ante esta situación, buscó apoyo profesional para manejar el caso. “Gracias a Dios hace un mes pedí ayuda a profesionales que me necesitaba para resolver en esos momentos que por lo visto no lo sabía resolver. Al final uno tiene que ser autocrítico y ver dónde está fallando. Y si es necesario pedir ayuda a los profesionales, no se te tiene que caer el anillo ni te tiene que dar vergüenza”.

El propio Melgarejo dejó en claro que su prioridad es el desempeño de Cienciano. “Solo pienso en el partido con Botafogo, que mis jugadores estén bien, estén felices, estén contentos con su familia. Y a partir de ahí a ganar”.

PUBLICIDAD