Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Horacio Melgarejo acudirá al TAS y tendría la asesoría de abogado que trabajó con Lionel Messi y Paolo Guerrero

El técnico argentino de Cienciano recurrió a la ayuda de un prestigioso letrado para reducir su sanción de un año impuesta por la FPF

El periodista Renato Luna confesó que el técnico de Cienciano recurrirá al TAS y tendrá a un prestigioso letrado. (Video: Nada Que No Sepa)
Guardar

Cienciano se encuentra a las puertas de un reto internacional: enfrentará a Botafogo de Brasil en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, que puede marcar un hito en la historia de la institución. No obstante, en la previa al duelo de ida en Cusco, una noticia sobre la continuidad de su técnico, Horacio Melgarejo, ha sacudido el ambiente cusqueño.

La sanción de un año impuesta al argentino por la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol, tras sus declaraciones ofensivas sobre la organización de la Copa de la Liga, fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones. Esta decisión generó un giro inesperado: el entrenador argentino decidió no resignarse y acudió a una instancia superior con la finalidad de reducir el castigo.

PUBLICIDAD

Según informó el periodista Renato Luna, el DT llevará su caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir la sanción que lo mantiene alejado de su labor. Horacio no está solo en este proceso: ha contado con la asesoría de Juan de Dios Crespo, abogado español reconocido por su intervención en casos de figuras como Lionel Messi y Paolo Guerrero.

Horacio Melgarejo acudirá al TAS y tendrá la asesoría de abogado que trabajó con Lionel Messi y Paolo Guerrero.
Horacio Melgarejo acudirá al TAS y tendrá la asesoría de abogado que trabajó con Lionel Messi y Paolo Guerrero.

La estrategia de la defensa, según Luna, se centra en dos derechos fundamentales que, a juicio de Juan de Dios Crespo, han sido vulnerados: el derecho al trabajo y el derecho a la libre opinión. Ambos serían “el caballito de batalla” en la apelación ante el TAS, con argumentos que, de prosperar, podrían inclinar la balanza a favor del entrenador argentino.

PUBLICIDAD

Renato Luna detalló que Crespo es un referente del derecho deportivo internacional, y considera que la apelación tiene sustento en la protección constitucional de los derechos fundamentales. “Juan de Dios Crespo es su abogado. Es un tipo que ha trabajado con Messi, por ejemplo. Es un ‘crack’ del mundo del derecho deportivo”, expuso.

Además, existe la posibilidad de que, en caso de que el TAS no falle a su favor, se explore la vía judicial peruana. Pese a la autonomía de la FPF, si se comprueba una afectación a los derechos fundamentales de Melgarejo, la justicia ordinaria podría intervenir, según explicó Luna.

Paolo Guerrero contó con la ayuda del abogado Juan de Dios Crespo para poder jugar el Mundial de Rusia 2018 con Perú. - créditos: Agencias
Paolo Guerrero contó con la ayuda del abogado Juan de Dios Crespo para poder jugar el Mundial de Rusia 2018 con Perú. - créditos: Agencias

Horacio Melgarejo sobre su apelación al TAS para reducir su sanción

En palabras de Horacio Melgarejo, el proceso ya agotó las instancias nacionales y ahora está en manos del tribunal internacional. “Hay tres instancias: dos nacional y una en el TAS. La Comisión Disciplinaria creyó en su momento que esa sanción era la justa. Yo no comparto, pero son cosas que directamente después de haber pasado las dos instancias, ahora ya está todo puesto en el TAS. El TAS decidirá lo que crea conveniente o lo que crea que es lo más justo para el Comité y para mí“, afirmó en entrevista para el programa de YouTube, Fuera de Juego.

El técnico argentino asumió la responsabilidad por el tono de sus declaraciones, aunque cuestionó la proporcionalidad de la sanción. “Yo en ningún momento pensé ni pedí de que no me sancionen porque me había equivocado, y cuando uno se equivoca hay que pagarla, pero no creo que haya sido la sanción más medida”, precisó.

El periodista deportivo cuestionó a la Federación por mantener el castigo de un año al técnico de Cienciano. (Video: Full Deporte)

El entrenador de 53 años explicó que, ante esta situación, buscó apoyo profesional para manejar el caso. “Gracias a Dios hace un mes pedí ayuda a profesionales que me necesitaba para resolver en esos momentos que por lo visto no lo sabía resolver. Al final uno tiene que ser autocrítico y ver dónde está fallando. Y si es necesario pedir ayuda a los profesionales, no se te tiene que caer el anillo ni te tiene que dar vergüenza”.

El propio Melgarejo dejó en claro que su prioridad es el desempeño de Cienciano. “Solo pienso en el partido con Botafogo, que mis jugadores estén bien, estén felices, estén contentos con su familia. Y a partir de ahí a ganar”.

Temas Relacionados

Horacio MelgarejoCiencianoLiga 1Copa de la LigaFederación Peruana de FútbolTASperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ recibirá al ‘fogao’ en el ‘ciudad imperial’ con la misión de asegurar su pase a los cuartos de final frente toda su gente y con altura como aliada. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú: ¿qué nuevo canal televisará los duelos de la ‘bicolor’?

Diego Rebagliati reveló que la señal de cable dejará de pasar los encuentros de la ‘blanquirroja’. No se podrá ver los próximos amistosos por la fecha FIFA de septiembre y octubre

Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú: ¿qué nuevo canal televisará los duelos de la ‘bicolor’?

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

El lateral panameño fue presentado como nuevo refuerzo de la ‘U’ para el Torneo Clausura 2026: llegó como préstamo de La Guaira de Venezuela

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Adrián Gilabert defendió la transparencia del proceso de negociación para la contratación del jugador panameño luego de las polémicas confesiones de su representante

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El estadio Inca Garcilaso de la Vega recibirá el primer enfrentamiento. El elenco ‘imperial’ contará con el apoyo de las cuatro tribunas, lo que será un enorme impulso anímico para sacar adelante un duro desafío

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad y reaparece en público: “Siempre estuve en Perú”

Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad y reaparece en público: “Siempre estuve en Perú”

Ministro de Justicia propone construir penales para separar a internos primarios de reos de alta peligrosidad

Gobierno designa a excongresista fujimorista Tania Ramírez en la Derrama Magisterial

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”

Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”

Extrabajador de Del Barrio Producciones reclamó a actriz al notar que su casting privado era grabado

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

Entradas para ver a Camilo en Perú: precios, link y más detalles de sus conciertos en Lima y Arequipa

Vanessa Jerí reaparece y revela que se alejó de la televisión por la maternidad: “Decidí hacer una pausa en mi carrera”

DEPORTES

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú: ¿qué nuevo canal televisará los duelos de la ‘bicolor’?

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026