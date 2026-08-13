Vanessa Jerí reaparece y revela que se alejó de la televisión por la maternidad: “Decidí hacer una pausa en mi carrera”

La actriz Vanessa Jerí comparte una imagen actual y una de su embarazo, reflejando su decisión de tomar una pausa en la televisión para dedicarse a la maternidad.

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Después de varios años lejos de los escenarios, Vanessa Jerí vuelve al cine peruano y se integra al elenco de la película ‘Mañana me caso’. Su presencia en la promoción de la cinta no solo marcó su regreso al medio artístico, sino que también permitió conocer detalles sobre el motivo de su prolongada ausencia. La actriz, conocida por su trayectoria en televisión y teatro, compartió que la maternidad fue el factor determinante para pausar su carrera.

Durante una entrevista a Trome, Jerí confesó que optó por alejarse de la televisión y los escenarios para enfocarse en la crianza de su hija.

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“Sí, me alejé un poquito de los escenarios, pero ya regresé, así que aquí me tienen para lo que se presente. En realidad, decidí hacer esa pausa en mi carrera para dedicarme por completo a la crianza de mi hija al lado de mi esposo. Ambos somos padres muy presentes y mi hija ya va a cumplir siete años”, explicó la actriz.

Vanessa Jerí, alejada de la televisión por su maternidad, posa en un evento público junto a un hombre.

El retorno de Jerí no solo responde a una nueva oportunidad profesional, sino que también surge en una etapa donde siente que puede equilibrar su vida personal con la actuación. Su personaje en la película, una wedding planner llamada Susy Cabanillas, marca el inicio de esta fase. La artista se mostró agradecida por la acogida del público y dejó en claro que su familia sigue siendo su principal prioridad.

Consultada sobre si planea tener más hijos, la actriz respondió entre risas: “No, para otra vida, de repente. Ahorita, con mi hija, es suficiente”. De esta forma, Jerí remarcó que, por ahora, su atención está centrada en su hija y en retomar gradualmente sus actividades profesionales.

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La intérprete también se refirió a la posibilidad de nuevos proyectos junto a César Ritter, con quien compartió pantalla en recordadas producciones. El público continúa asociando a ambos actores por su química en escena, y existe interés en verlos colaborar nuevamente.

Sobre la opción de lanzar un podcast juntos, Jerí comentó: “Al público le gusta nuestra química y sí, nos han dicho lo del podcast, así que veremos qué hacemos”.

Vanessa Jerí y otras tres mujeres posan en la alfombra roja durante un evento, con un telón de fondo que presenta imágenes de personas con atuendos elaborados.

Después de años fuera de la televisión, la actriz demuestra una actitud abierta ante las oportunidades que puedan surgir. La expectativa en torno a su regreso evidencia el impacto que tuvo en su momento dentro de la industria del entretenimiento peruano. La maternidad representó para ella una etapa de cambios profundos, pero también sirvió como impulso para regresar con renovada energía y disposición a nuevos retos.

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A pesar del tiempo alejada de cámaras, Vanessa Jerí mantiene la conexión con sus seguidores, quienes han celebrado su regreso y han expresado interés en los proyectos que pueda emprender a partir de ahora. Su participación en ‘Mañana me caso’ abre la puerta a una nueva etapa, en la que combinará su faceta profesional con el rol de madre.

¿Quién es Vanessa Jerí?

Vanessa Jerí es una actriz y modelo peruana que se hizo conocida a nivel nacional por su papel de Gracia en la exitosa serie cómica ‘Mil Oficios’. Este personaje la proyectó como una de las figuras más populares de la televisión peruana a principios de los años 2000.

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Después de su paso por ‘Mil Oficios’, Jerí participó en otras producciones televisivas, como ‘Teatro desde el Teatro’, donde compartió elenco con actores reconocidos como César Ritter. Además, incursionó en el modelaje y fue invitada a programas de entretenimiento y concursos, ampliando su alcance en el medio artístico.

Vanessa Jerí y César Ritter en Mil Oficios.

En el teatro, Jerí formó parte de diversos elencos y demostró su habilidad para adaptarse tanto a la comedia como al drama. Su versatilidad le permitió mantenerse vigente y explorar distintos formatos, incluyendo colaboraciones en proyectos digitales.

Más allá de la actuación, Jerí supo conectar con el público a través de sus redes sociales, mostrando aspectos de su vida personal y profesional. Su regreso al cine con ‘Mañana me caso’ marca una nueva etapa en su carrera, en la que busca equilibrar la maternidad con su pasión por la interpretación.

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