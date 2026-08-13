Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú: ¿qué nuevo canal televisará los duelos de la ‘bicolor’?

Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú

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La selección peruana ya fijó los próximos pasos en la preparación para el ciclo mundialista. El equipo del Mano Menezes disputará cuatro amistosos internacionales durante el segundo semestre, todos ante selecciones que participaron en el Mundial 2026, lo que supone una exigente serie de pruebas para la ‘bicolor’.

Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú <i> </i>

Mano Menezes ya tiene listo el calendario de la ‘blanquirroja’ para las próximas fecha FIFA de septiembre y octubre. Estados Unidos, México, Canadá y Colombia serán los rivales elegidos y serán las pruebas de fuego para la selección peruana.

Y en ese contexto, se pudo conocer que Movistar Deportes ya no transmitirá los encuentros de la ‘blanquirroja’. La señal de cable que era considerada el canal de la selección no televisará los próximos cotejos de preparación.

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“Movistar ya no va a transmitir los partidos de la selección peruana. Por lo menos, en principio, es América Televisión por señal abierta y La Bicolor por streaming”, informó Diego Rebagliati en ‘Fútbol Satélite’.

Además, Kevin Pacheco precisó que existe la posibilidad de que el canal oficial de la FPF podría estar en la parrilla de un canal de cable, pero eso se confirmará en las próximas semanas.

Diego Rebagliati reveló que la señal de cable no televisará los amistosos de la 'bicolor'. (Fútbol Satélite)

Calendario de los amistosos de la selección peruana

El primer desafío será el 26 de septiembre frente a Estados Unidos en Orlando, encuentro que permitirá observar el rendimiento del plantel ante un adversario de jerarquía. Apenas tres días después, el 29 de septiembre, la selección peruana viajará a Nueva York para medirse con México, otro rival de peso en la región.

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La programación continuará en octubre, con dos partidos adicionales confirmados. El 3 de octubre, Perú visitará Montreal para enfrentar a Canadá. La gira cerrará el 6 de octubre en Miami, donde el combinado nacional se verá las caras con Colombia.

Durante el segundo semestre de 2026, Perú disputará cuatro amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia como parte de su preparación mundialista, con partidos programados en Orlando, Nueva York, Montreal y Miami. Esta serie de encuentros busca afianzar el funcionamiento colectivo y medir el nivel del plantel frente a selecciones que compitieron en la última Copa del Mundo.

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La selección peruana sostendrá cuatro amistosos en la próxima fecha FIFA 2026.

Perú jugará en Cusco y Puno en Eliminatorias 2030

La Selección Peruana afrontará las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en tres ciudades distintas: Lima, Cusco y Puno. Así lo confirmó el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en una entrevista para Bicolor+, donde explicó que la medida fue consensuada entre el comando técnico, liderado por Mano Menezes, y los directivos de la federación.

La estrategia contempla la utilización de los estadios Nacional y Monumental en Lima, el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, y en Puno, tanto el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano como el de Juliaca. Estas sedes buscan aprovechar las características geográficas y la altitud, ya que Cusco se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar y Puno supera los 3.800 metros.

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La tabla difundida tras el torneo ubicó al combinado nacional delante de Sudáfrica, Túnez, Qatar, Arabia Saudita, Cabo Verde y Ghana, aun sin presencia peruana en la Copa del Mundo 2026 (Selección Peruana)

De acuerdo con Lozano, la decisión responde a la intención de poner a disposición de Conmebol y FIFA infraestructuras en distintas regiones del país, fortaleciendo la candidatura de Perú para llegar al próximo Mundial. La selección nacional jugará sus partidos de eliminatorias en escenarios ubicados tanto en la capital como en las alturas del sur, con el objetivo de maximizar sus opciones deportivas y logísticas.

Perú disputará las eliminatorias al Mundial 2030 en Lima, Cusco y Puno, repartiendo sus partidos entre los estadios Nacional, Monumental, Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Nacional del Altiplano y Juliaca, en una apuesta por aprovechar la altitud de las ciudades sureñas y fortalecer su presencia en el escenario internacional.

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