Disparan contra mototaxista en Comas y dejan herido a pasajero frente al supermercado Metro de Belaunde

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Un ataque a balazos ocurrió en el cruce de las avenidas Universitaria y Víctor Andrés Belaunde, en Comas, y dejó a un pasajero herido. El hecho se registró durante la noche del miércoles 12 de agosto, cuando la víctima abordaba una mototaxi para dirigirse a su domicilio. La Policía Nacional del Perú informó que el pasajero, de aproximadamente 38 años, recibió un impacto de bala en el muslo derecho y fue trasladado a un hospital cercano.

El incidente ocurrió cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la mototaxi y dispararon directamente contra la unidad. Testigos señalaron que el ataque se produjo en una zona de alto tránsito, cerca de la Universidad Privada del Norte y frente a Metro, como también a diversos comercios.

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El conductor de la mototaxi resultó ileso, mientras que el pasajero cayó herido tras recibir el impacto. Fuentes policiales no descartan que el objetivo del atentado haya sido la empresa de transporte a la que pertenece la mototaxi, dado el contexto de amenazas que enfrentan los transportistas en la zona.

Pasajero herido tras ataque armado a mototaxi en Comas en medio de ola de extorsiones| Foto: Panamericana

Una vendedora también relató que tuvo que esconderse al escuchar los disparos. La víctima fue auxiliada por los traseúntes, quienes piden mayor seguridad.

Mototaxistas entre las víctimas de las extorsiones

De acuerdo con Panamerica Noticias, las empresas de mototaxi en Lima Norte, especialmente en Comas, son víctimas de extorsiones por parte de bandas criminales. Los delincuentes exigen pagos diarios de entre cinco y quince soles, o hasta cuarenta soles semanales, bajo amenazas de represalias. Esta situación ha generado un clima de temor entre los transportistas, quienes evitan denunciar los hechos ante las autoridades por miedo a sufrir ataques.

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El distrito de Comas ha sido uno de los puntos críticos por la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al cobro de cupos, como la banda conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Pasajero herido tras ataque armado a mototaxi en Comas en medio de ola de extorsiones| Foto: Panamericana

El caso quedó a cargo del personal de la comisaría de Santa Luzmila, que realizó el aseguramiento del área para recolectar evidencias balísticas e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del ataque.

Ataque extorsivo a conductor

Mientras más temprano, un conductor de la empresa Nuevo Horizonte permanece en cuidados intensivos tras ser atacado durante la tarde del miércoles por sicarios.

El hecho generó alarma y llevó a que los transportistas suspendieran sus servicios de manera indefinida por temor a nuevos atentados. Días antes, la víctima había recibido una nota extorsiva con amenazas, la cual denunció ante la policía, aunque no obtuvo la respuesta esperada.

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El gremio exige la identificación y captura de los responsables, así como medidas concretas de protección, ya que solo cuentan con resguardo policial en los paraderos y se sienten desamparados durante sus recorridos.

Canales de ayuda

Bomberos Voluntarios del Perú: Teléfono: 116 Atención para incendios, rescates y emergencias diversas.

Policía Nacional del Perú (PNP): Teléfono: 105 Para denunciar delitos, solicitar presencia policial y reportar situaciones de peligro.

Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU): Teléfono: 106 Atención médica de emergencias y traslados en ambulancia.