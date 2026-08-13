Gobierno designa a excongresista fujimorista Tania Ramírez en la Derrama Magisterial

Exparlamentaria de Fuerza Popular se hizo conocida por grabar TikToks en el Congreso

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, a través del Ministerio de Educación, designó a la excongresista fujimorista Tania Ramírez como miembro del directorio de la Derrama Magisterial, la institución encargada de administrar los aportes mensuales de los docentes que trabajan para el Estado.

La designación fue oficializada mediante la resolución ministerial 440-2026-MINEDU, suscrita por el titular del sector, José Antonio Chang.

El representante del Ministerio de Educación es la única presencia del Gobierno en la Derrama Magisterial. Los otros cinco miembros del directorio provienen del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (SIDESP).

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Una resolución del Ministerio de Educación de Perú formaliza la designación de Tania Ramírez García como miembro representante en el directorio de la Derrama Magisterial.

Entre las atribuciones del directorio de la Derrama Magisterial están planificar el desarrollo institucional, representar a la entidad en actos y contratos, y definir su política económica y financiera. Aprueba el presupuesto anual y el informe de memoria del ejercicio. Nombra y releva al Gerente General, contrata al personal técnico y administrativo, y le otorga poderes para actos específicos. Autoriza operaciones financieras y bancarias, verifica solicitudes de servicios de los asociados, designa representantes departamentales a nivel nacional y conforma comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones.

Rosario de cuestionamientos

Tania Ramírez no brilló por sus propuestas legislativas, sino por los escándalos que protagonizó.

Hurto en supermercado (2015) El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que el 5 de marzo de 2015, antes de su carrera política, Ramírez fue detenida en el supermercado Metro del distrito limeño de Jesús María tras intentar salir sin pagar productos por un valor de S/ 202, entre ellos un acondicionador, un desodorante, un gel de ducha y unas medias. El parte policial quedó registrado en la comisaría de la zona. La congresista afirmó haber presentado documentación para “rectificar” ese registro desde 2019.

TikToks en el Congreso (2022) En abril de 2022, mientras el país atravesaba una crisis social con decenas de muertos en protestas, Ramírez publicó un video bailando reggaetón en la sala Mariátegui del Parlamento. Ella respondió que ser parlamentaria no la limitaba y que su video “no había dañado a nadie”.

La congresista de Fuerza Popular utilizó la sala Mariátegui para realizar un TikTok y fue criticada en redes sociales. Twitter / Sofía López

Intento de ingreso violento a vivienda familiar (2021) Durante su semana de representación en Cajamarca, Ramírez habría intentado ingresar “a combazos” a la vivienda de su padre en la provincia de San Ignacio, en medio de una disputa legal entre sus padres por un inmueble de cinco pisos. El episodio quedó grabado en video y fue ampliamente difundido. El caso llegó a la Comisión de Ética del Congreso.

Plagio de tesis (2022) El dominical Cuarto Poder reveló que la tesis de licenciatura de Ramírez, presentada en la Universidad César Vallejo en 2018, tenía pasajes idénticos —incluidos errores ortográficos— al trabajo de otro tesista de la misma casa de estudios. Su tesis de maestría, titulada Gestión administrativa y control interno en la UGEL San Ignacio , también contenía fragmentos copiados sin citar de un trabajo de María de los Ángeles Bustamante Chávarry. Pese a ello, ambos grados le fueron otorgados. Ramírez culpó a la institución.

Queja por el sueldo de congresistas Ramírez generó rechazo público al quejarse de que el salario de los parlamentarios era bajo, y lo comparó con el de los miembros de la Junta Nacional de Justicia: “Si vamos a cuestionar esto, yo le pregunto por qué gana entonces uno de la JNJ 50 mil o 70 mil soles”.