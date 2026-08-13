Carlos Carlín expresa su gran cariño por Carlos Alcántara y resalta el legado que le dejó su madre: “Si Cachín es quien es, es por Chavela”

Carlos Carlín resalta el legado que le dejó Doña Chavela a su hijo Carlos Alcántara. Latina/ Instagram

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La noticia del fallecimiento de Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela y madre de Carlos Alcántara, conmovió al mundo artístico y a la audiencia peruana el domingo 9 de agosto. La confirmación llegó a través de un comunicado oficial de la productora Tondero y del propio actor, quien compartió en sus redes un mensaje de gratitud y amor hacia la mujer que lo crio.

En medio de las muestras de apoyo, el actor y conductor Carlos Carlín dedicó unas sentidas palabras a su amigo en una entrevista con Infobae Perú, en la que hizo un balance sobre la importancia de honrar a los seres queridos en vida y el legado que deja una madre como Chavela.

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Pese a que no pudo acompañar presencialmente a Carlos Alcántara en el velorio, Carlos Carlín contó que se comunicó con él para expresarle su apoyo. El actor reflexionó sobre el difícil periodo que atraviesan varios de sus colegas, mencionando que “este ha sido el año de la despedida de las mamás”, ya que hace dos meses también falleció la madre de Gonzalo Torres, tambipen exintegrante de Pataclaun. Carlín destacó el vacío que dejan figuras tan importantes en la vida de cualquier persona y resaltó el valor de acompañar y sostener a los amigos en momentos de dolor.

“Ahora está en un sitio mejor que en el que estamos nosotros de todas maneras”, indicó Carlos Carlín en entrevista con Infobae Perú. Para el actor, este tipo de despedidas son una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de rendir homenaje en vida a quienes han formado parte esencial de nuestra historia personal.

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En ese sentido, Carlín reconoció que Carlos Alcántara supo honrar a su madre durante su vida: “Cachín lo hizo con su madre, eso fue un homenaje a su mamá. Si Cachín es quien es, es una persona con valores, él y sus hermanos, es por Chavela, por su mamá. Es muy importante rendir honor a la familia que te ha formado”, indicó el actor sobre Cachín, quien hizo el unipersonal Asu Mare! inspirado en su progenitora y su forma de criarlo. Asimismo, le dedicó un musical en Yo Soy, el cual cual fue emitido horas antes de su fallecimiento.

El adiós de Carlos Alcántara a su madre

La noticia del fallecimiento de Doña Chavela fue confirmado por la familia Tondero, que expresó: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de la señora Isabel Vilar, ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara. Chavela fue una mujer profundamente amada por su familia y, a través de la historia de Carlos y de ¡Asu Mare!, se convirtió también en una figura muy querida y cercana para muchísimos peruanos”.

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Por su parte, la reacción de Carlos Alcántara fue discreta pero profunda. En su cuenta de Instagram, el actor escribió: “Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”. El mensaje se viralizó rápidamente y recibió una ola de mensajes de condolencia del mundo del espectáculo y del público en general, que reconocieron la trascendencia de la figura materna en la vida del actor.

“Te quiero mucho hermanito lindo. Estaré siempre ahí para ti”, le escribió Johanna San Miguel en la publicación. “Gran mujer Chabela. Ahora estará contigo siempre”, agregó Carlín.

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Jossie Lindley dedica mensaje a la madre de su expareja Carlos Alcántara tras su fallecimiento. Captura: Instagram.

El agradecimiento de Carlos Alcántara

En la despedida pública, donde se puede ver la foto del funeral y arreglos florales en honor a su madre, Carlos Alcántara también incluyó un agradecimiento especial. “Quiero agradecer de corazón todo el cariño que hemos recibido mi familia y yo. Cada mensaje, cada abrazo, cada palabra y cada recuerdo compartido sobre mi mamá nos ha acompañado y ha significado muchísimo para nosotros. Gracias también por el respeto, la consideración y, especialmente, por haber cuidado nuestra intimidad en estos días tan difíciles”.

La muerte de Rosa Isabel Vilar Bazay marca un antes y un después en la vida de Carlos Alcántara y su entorno. El actor y su familia continúan el duelo en la intimidad, acompañados del afecto de quienes reconocen el papel fundamental que tuvo doña Chavela en la formación y el éxito del artista.

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Carlos Alcántara agradeció en Instagram el cariño del público tras la muerte de su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela.