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Colombia vs. Portugal EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026

El desenlace de este partido determinará qué selección avanza como líder del grupo y se enfrenta a uno de los mejores terceros clasificados en la próxima ronda, mientras que el segundo lugar tendrá un rival de mayor exigencia proveniente del Grupo L

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Colombia y Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro definirá al líder de la zona y pondrá frente a frente a dos de las principales figuras del torneo: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. El compromiso cuenta con el arbitraje de Alireza Faghani, mientras que Said Martínez es el cuarto árbitro.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega con puntaje perfecto y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, luego de vencer a Uzbekistán (3-1) y a la República Democrática del Congo (1-0). Con seis puntos, Colombia solo necesita un empate para conservar el primer lugar del Grupo K. Portugal, por su parte, suma cuatro unidades tras empatar 1-1 con RD Congo y golear 5-0 a Uzbekistán, por lo que está obligada a ganar para quedarse con el liderato.

Además del prestigio de finalizar en la primera posición, el resultado tendrá un impacto directo en el camino hacia la fase eliminatoria. El líder del Grupo K enfrentará en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros clasificados de los grupos D, E, I, J o L, mientras que el segundo deberá medirse con el escolta del Grupo L, donde Inglaterra, Ghana y Croacia aparecen como posibles rivales.

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10:10 hsHoy
10:00 hsHoy

Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Díaz.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo.

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Jhon Lucumí está listo para “hacerle daño” a Portugal con la Selección Colombia: “Tenemos un fútbol extraordinario”

El defensor central habló sobre el partido del sábado 27 de junio, enfrentar a Cristiano Ronaldo, el manejo de la amonestación y el rumor sobre la Juventus

El defensor central afirmó que conoce de antemano al rival, su juego y jugadores, pero la Tricolor apelará a su mejor versión para ganar - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Hay mucha expectativa por el compromiso del sábado 27 de junio en el estadio de Miami, donde la Selección Colombia afrontará su principal reto en el Mundial 2026 al enfrentar a Portugal, debido a que es el favorito de los aficionados a sumar los tres puntos y pelear por el título.

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09:20 hsHoy

Dónde ver Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

El partido entre Colombia y Portugal podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.

En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol Televisión, RCN, Win Sports, DirecTV Sports, además de plataformas digitales como Ditu, Win Play, DGO y Disney+ Premium.

En España, el encuentro será emitido por La 1 de RTVE y en streaming a través de RTVE Play, además de estar disponible en DAZN y los planes de fútbol de Movistar y Orange. En Argentina, el partido podrá verse por Disney+ Premium y DirecTV Sports.

En Chile, se sintonizará a través de Disney+ Premium y DirecTV Sports. En México, el encuentro será transmitido por Sky Sports. En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de FOX en inglés y Telemundo en español, además de las plataformas Fubo y Peacock.

Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de Disney+ Premium y, según el país, canales locales como América TV (Perú), Ecuavisa (Ecuador), Canal 5 (Uruguay) y Venevisión (Venezuela).

09:00 hsHoy

Fecha y hora del partido Colombia vs. Portugal

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid, se reencontrarán en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters
James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: dos líderes, siete títulos juntos y un reencuentro en Miami - crédito Reuters

El partido entre Colombia y Portugal se disputará en el estadio Hard Rock Stadium de Miami, este sábado 27 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 18:30 horas en Colombia, Perú y Ecuador; a las 17:30 horas en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; y a las 19:30 horas en Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzará a las 20:30 horas. En Estados Unidos, el partido será a las 19:30 horas en la costa Este (Miami, Nueva York) y a las 16:30 horas en la costa Pacífico (Los Ángeles). En España, el encuentro iniciará a la 1:30 horas del domingo 28 de junio.

Carlos Antonio Vélez aseguró que Colombia busca sostener su mejor versión frente a Portugal en el Mundial 2026: “Podemos aspirar a algo”

Portugal llega después de haber empatado con República Democrática del Congo en el debut y de haber respondido con una goleada sobre Uzbekistán

El periodista Carlos Antonio Vélez analiza un partido del Mundial entre Portugal y Colombia, con sus jugadores emblemáticos Cristiano Ronaldo y James Rodríguez al fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El periodista Carlos Antonio Vélez analiza un partido del Mundial entre Portugal y Colombia, con sus jugadores emblemáticos Cristiano Ronaldo y James Rodríguez al fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección Colombia llega al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 para enfrentar a Portugal como líder del grupo K, sin embargo, las declaraciones del periodista Carlos Antonio Vélez pusieron el foco en una fragilidad concreta: el equipo puede competir contra cualquiera si logra sostener más tiempo sus mejores minutos y corrige su falta de definición, dos factores que asoman como la tensión central antes del duelo del sábado 27 de junio.

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