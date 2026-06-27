Colombia vs. Portugal EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro definirá al líder de la zona y pondrá frente a frente a dos de las principales figuras del torneo: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. El compromiso cuenta con el arbitraje de Alireza Faghani, mientras que Said Martínez es el cuarto árbitro.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega con puntaje perfecto y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, luego de vencer a Uzbekistán (3-1) y a la República Democrática del Congo (1-0). Con seis puntos, Colombia solo necesita un empate para conservar el primer lugar del Grupo K. Portugal, por su parte, suma cuatro unidades tras empatar 1-1 con RD Congo y golear 5-0 a Uzbekistán, por lo que está obligada a ganar para quedarse con el liderato.

Además del prestigio de finalizar en la primera posición, el resultado tendrá un impacto directo en el camino hacia la fase eliminatoria. El líder del Grupo K enfrentará en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros clasificados de los grupos D, E, I, J o L, mientras que el segundo deberá medirse con el escolta del Grupo L, donde Inglaterra, Ghana y Croacia aparecen como posibles rivales.

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