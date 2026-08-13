Extrabajador de Del Barrio Producciones reclamó a actriz al notar que su casting privado era grabado

Extrabajador de Del Barrio Producciones le reclamó a Patricia Villarreal al ver que su casting estaba siendo grabado. ATV/ Magaly TV La Firme

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La denuncia de Patricia Villarreal, joven ingeniera industrial y aspirante a actriz, ha generado controversia tras relatar una situación incómoda ocurrida durante un presunto casting privado con Eric García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, empresa vinculada a la reconocida productora Michelle Alexander.

El testimonio de Villarreal, difundido por el programa ‘Magaly TV, la firme’, ha causado revuelo y ha preocupado a muchos, pues expone los riesgos y la vulnerabilidad que enfrentan jóvenes intérpretes cuando quieren lograr un papel en producciones.

Un video de seguridad muestra a Patricia Villarreal en un supuesto casting dentro de su departamento con un director. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la versión de Patricia Villarreal, el encuentro se realizó en su propio departamento, luego de que ambos se conocieran durante las grabaciones de la novela ‘Señora del destino’. Ella participó como extra y él ocupó el cargo de director. Tras coincidir en el set, mantuvieron contacto a través de redes sociales y, posteriormente, García Vilca le propuso un casting para una supuesta nueva producción, solicitando que se realizara en el domicilio de la joven.

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Durante la sesión, Villarreal relató que recibió indicaciones que la hicieron sentir incómoda, como posar en bikini y realizar escenas de seducción. “Busqué todas las maneras posibles para que se vaya de mi casa. Yo no sabía cómo reaccionar. Ya era como si fuera que me va a hacer algo”, declaró en el programa de espectáculos. La joven aseguró que se negó a cumplir ciertas propuestas y, al notar la insistencia de García Vilca, optó por retirarse al baño en busca de un momento de respiro.

Le increpó por las cámaras

El punto de inflexión ocurrió cuando García Vilca se percató de la presencia de una cámara de seguridad en la sala del departamento. Según el testimonio de Villarreal, el extrabajador de Del Barrio Producciones la increpó directamente para saber quién tenía acceso a las imágenes grabadas. La joven respondió que se trataba de una empresa de seguridad y, en ese instante, el hombre expresó su molestia por no haber sido informado previamente sobre el sistema de vigilancia, sugiriendo incluso que de haberlo sabido habría preferido alquilar otro espacio o realizar el casting en un lugar distinto.

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Patricia Villarreal, sentada en un sofá de su departamento, se encuentra con dos hombres y una mujer, quienes participan en un supuesto casting. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ se observa a ambos en el departamento mientras se desarrolla la sesión. Villarreal relató que, ante el giro de los acontecimientos y el tono de las propuestas, comenzó a notar que la situación se había tornado riesgosa y fuera del ámbito profesional. “Para ese momento yo ya me estaba dando cuenta que había algo raro. Me dice que tenemos que hacer una escena, que lo tengo que seducir, que me desenvuelva, que ya veía que algo no iba bien”, recordó la joven.

La denunciante sostuvo que, tras negarse a proseguir con las indicaciones, buscó la forma de que García Vilca abandonara su domicilio. El hombre, no obstante, insistió en cuestionarla sobre el sistema de cámaras, preguntando repetidamente quién podría ver las imágenes y por qué no había sido advertido. “Es que yo le digo de que no podía hacer eso en mi casa, que estoy en un departamento y me dice: ‘Me hubieras dicho antes para ir a otro lado que para alquilar un lugar, un Airbnb’”, explicó Villarreal.

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Patricia Villarreal interactúa con un hombre en el salón de su departamento, donde se realizó un supuesto casting. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villarreal reconoció que inicialmente no sospechó de las intenciones del extrabajador, debido a la confianza que había generado el trato previo. “Es una persona muy amigable, como que te ve como amistad, por eso digo, me confié”, manifestó.

La situación ha generado reacciones en el medio artístico y en redes sociales. El relato expuesto en ‘Magaly TV, la firme’ ha servido para advertir sobre la necesidad de establecer protocolos claros y espacios seguros en los procesos de casting, evitando que las pruebas se realicen en domicilios particulares y sin la presencia de terceros o representantes de la producción.

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Por su parte, Del Barrio Producciones y Michelle Alexander no han dudado en pronunciarse, exponiendo su rechazo ante este tipo de situaciones. Además, comunicó que Eric García Vilca fue despedido de manera inmediata al tener conocimiento del hecho.

Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, se pronuncia enérgicamente tras la denuncia de acoso contra Erick García Vilca. Confirma su despido inmediato y reafirma la política de tolerancia cero de la empresa, ofreciendo total apoyo a la víctima. Video: Instagram Michelle Alexander