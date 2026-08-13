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Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

El sobrino del exmandatario, Jaime Vásquez Castillo, indicó que la diputada habría buscado algún tipo de “beneficio” debido a su cercanía con su tío

Catherin Palomino
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La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, podría enfrentar una denuncia por parte de la hermana del expresidente Pedro Castillo, a raíz de insultos que habrían sido enviados a ella por la parlamentaria , que además habría revelado una supuesta relación sentimental con el exmandatario.

En conversación con Willax, Elisa Castillo Terrones, hermana del expresidente Castillo, indicó que es posible que presente alguna acción legal contra la diputada de Juntos por el Perú. “Lo voy a analizar con mis hijos”, afirmó al medio televisivo.

El rechazo hacia la diputada desde el interior de la familia de Castillo también alcanza a su sobrino, Jaime Vásquez Castillo, quien afirmó en Willax que “hay gente oportunista que coge la imagen de Pedro Castillo, aprovechan de esa manera su confianza para tener ese beneficio. Y una de ellas, que siempre he dicho, es Catherin Palomino (...) quiere de esa manera intimidar a través de su cargo actual, cuando uno ha sido crítico a la realidad”.

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Diputada afirma que buscan “sexualizar” sus visitas a Pedro Castillo

El martes 11 de agosto, la diputada Catherin Palomino rechazó mantener una relación sentimental con el encarcelado expresidente Pedro Castillo y sostuvo que el vínculo entre ambos responde a su participación política y al trabajo que realizó como su abogada antes de asumir el cargo parlamentario.

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En una entrevista con el exfiscal José Domingo Pérez, defensa del exjefe de Estado, Palomino afirmó que conoce a Castillo desde hace aproximadamente dos años y medio, a partir de la formación del proyecto político que él lidera, Todo con el Pueblo.

Refirió que fue fundadora de esa formación y que participó en su expansión desde Huancavelica, la región que representa y por la que fue electa, hacia otras zonas del país. “Yo me he ido cargando la foto de Pedro Castillo a las espaldas en un banner a recoger las fichas de afiliación”, declaró.

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Palomino aseguró que la cifra 69, correspondiente al número de visitas a Castillo entre 2024 y 2026 reportadas por la prensa, contiene una insinuación de carácter sexual. “Quieren sexualizar mis visitas a Pedro Castillo. Yo he sido su abogada, pero también vengo y soy parte del proyecto político del líder, que es él. ¿Cuál es la irregularidad?”, cuestionó.

Castillo rechaza supuesta relación con Palomino

Por su parte, Pedro Castillo rechazó las versiones difundidas sobre una presunta relación sentimental con la diputada Catherin Palomino y cuestionó el contenido de un informe periodístico de Cuarto Poder, que reveló el caso. El exmandatario utilizó su cuenta de X para referirse a las publicaciones que vinculan a la parlamentaria con sus visitas al penal de Barbadillo.

Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

“La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear”, indicó el expresidente en redes sociales.

Castillo también negó que las visitas que recibe en el penal respondan a los motivos expuestos en el informe periodístico. “Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear”, sostuvo en su publicación.

El expresidente indicó que quienes ingresan al establecimiento penitenciario lo visitan por asuntos vinculados con la política, la situación social o cuestiones jurídicas. Su respuesta no incluyó una referencia directa a los mensajes atribuidos a Palomino ni una confirmación sobre el supuesto vínculo sentimental.

“Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban ‘Consejos de Ministros’, ‘Juntas de Portavoces’, ‘reuniones de empresarios’ y ‘firmas de convenios’”, escribió.

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