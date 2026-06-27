Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026

Figuras austraiacas como Marko Arnautovic y David Alaba buscarán imponer condiciones ante una Argelia que llega inspirada tras el milagroso gol de Nadhir Benbouali. (Fotos: REUTERS/Eloisa Lopez - AFP/Stu Forster)

Argelia y Austria llegan al Estadio Kansas City igualados con 3 puntos, pero la diferencia de gol favorece al cuadro europeo, que ocupa el segundo lugar detrás de una Argentina ya inalcanzable en la cima del grupo.

Un empate mantendría a Austria como segunda y clasificada de forma directa, mientras que Argelia dependería de los resultados de otros grupos para intentar avanzar como uno de los mejores terceros.

El partido entre Argelia y Austría se transmite este 26 de junio en México, 18:00 horas, Costa Rica, 18:00 horas, Estados Unidos (Este), 20:00 horas, Perú, 19:00 horas, Colombia, 19:00 horas, Ecuador, 19:00 horas, Panamá, 19:00 horas, Venezuela, 20:00 horas, Bolivia, 20:00 horas, Uruguay, 21:00 horas, Argentina, 21:00 horas, España, 02:00 horas.

Transmisión por televisión: México, ViX; Costa Rica, Teletica, TD MAX, Fox y Fox+; Estados Unidos (Este), DSports; Perú, América TV; Colombia, Win Sports; Ecuador, Teleamazonas; Panamá, Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox; Venezuela, Televen; Bolivia, Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel; Uruguay, Canal 5; Argentina, TyC Sports; España, DAZN.

El Grupo J del Mundial 2026 se definirá este 27 de junio con el duelo directo entre Argelia y Austria, con la clasificación a dieciseisavos de final en juego.