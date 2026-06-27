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Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026

Ambos conjuntos llegan al encuentro con 3 puntos y tras perder con Argentina, en la disputa por el segundo lugar para los dieciseisavos de final

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Figuras austraiacas como Marko Arnautovic y David Alaba buscarán imponer condiciones ante una Argelia que llega inspirada tras el milagroso gol de Nadhir Benbouali. (Fotos: REUTERS/Eloisa Lopez - AFP/Stu Forster)
Figuras austraiacas como Marko Arnautovic y David Alaba buscarán imponer condiciones ante una Argelia que llega inspirada tras el milagroso gol de Nadhir Benbouali. (Fotos: REUTERS/Eloisa Lopez - AFP/Stu Forster)

Argelia y Austria llegan al Estadio Kansas City igualados con 3 puntos, pero la diferencia de gol favorece al cuadro europeo, que ocupa el segundo lugar detrás de una Argentina ya inalcanzable en la cima del grupo.

Un empate mantendría a Austria como segunda y clasificada de forma directa, mientras que Argelia dependería de los resultados de otros grupos para intentar avanzar como uno de los mejores terceros.

El partido entre Argelia y Austría se transmite este 26 de junio en México, 18:00 horas, Costa Rica, 18:00 horas, Estados Unidos (Este), 20:00 horas, Perú, 19:00 horas, Colombia, 19:00 horas, Ecuador, 19:00 horas, Panamá, 19:00 horas, Venezuela, 20:00 horas, Bolivia, 20:00 horas, Uruguay, 21:00 horas, Argentina, 21:00 horas, España, 02:00 horas.

Transmisión por televisión: México, ViX; Costa Rica, Teletica, TD MAX, Fox y Fox+; Estados Unidos (Este), DSports; Perú, América TV; Colombia, Win Sports; Ecuador, Teleamazonas; Panamá, Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox; Venezuela, Televen; Bolivia, Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel; Uruguay, Canal 5; Argentina, TyC Sports; España, DAZN.

El Grupo J del Mundial 2026 se definirá este 27 de junio con el duelo directo entre Argelia y Austria, con la clasificación a dieciseisavos de final en juego.

En pocas líneas:

09:36 hsHoy

Argelia-Austria, el partido bajo la sombra de 'la desgracia de Gijón' del Mundial 82

El morbo del encuentro es mayor porque los dos equipos que se enfrentan fueron también protagonistas de una de las mayores polémicas de la historia del fútbol, conocida como 'la desgracia de Gijón' o 'la vergüenza de Gijón'.

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