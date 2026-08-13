Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad y reaparece en público: “Siempre estuve en Perú”

El video muestra un segmento de noticias que cubre un evento en vivo. Una presentadora de televisión introduce la cobertura. Posteriormente, se observa a un grupo de seis personas, incluidos cuatro hombres y dos mujeres, sentadas detrás de una mesa con un mantel rojo. Entre los presentes está Vladimir Cerrón, participando en una actividad del partido Perú Libre en el Cercado de Lima. Banderas de Perú, México y El Salvador están presentes en la mesa. La pantalla muestra un titular informando sobre la reaparición de Cerrón en el aniversario de Perú Libre. Algunos asistentes levantan sus puños.

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El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, dejó la clandestinidad hoy jueves 13 de agosto y volvió a mostrarse en público tras casi tres años sin conocerse su paradero.

“Siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado. Siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas, de parte del partido y también de mi persona. Por tanto, no hay otra cosa más respecto a eso”, declaró Cerrón a la prensa desde el local partidario de Perú Libre.

El exgobernador regional de Junín estuvo prófugo de la justicia desde octubre de 2023, cuando una Sala de Apelaciones de Junín lo condenó a 3 años y 6 meses por el caso Aeródromo Wanka. Luego, en diciembre de ese mismo año, se revocó la comparecencia con restricciones y dictó prisión preventiva.

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Al ser consultado sobre el fracaso de la Policía Nacional del Perú en ubicarlo y detenerlo, Cerrón dijo que “nada tengo que ver con la Policía”. “No he tenido ninguna protección de los entes policiales, por los entes mediáticos ni por los entes jurídicos. Esto ha sido prácticamente una agresión, una conspiración sistemática sobre las espaldas del partido”, dijo.

Cerrón se volvió a mostrar en público tras casi 3 años en la clandestinidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vladimir Cerrón también descartó haber recibido ayuda de la expresidenta Dina Boluarte para huir de la justicia. “Antes de recibir una ayuda de Dina Boluarte, hubiera sido mejor entregarse”, dijo.

Como se recuerda, según la investigación fiscal, la exmandataria habría usado el cofre presidencial para encubrir la fuga del prófugo líder de Perú Libre en febrero de 2024 en un supuesto traslado hacia un condominio.

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“Este caso de Mikonos es todo una telenovela, es todo un cuento, es un tema armado con fines de mediáticos, con fines inclusive económicos, de quedarse con los viáticos que han desplegado, porque tengo entendido que ha sido más de dos millones de soles que ha ido a parar finalmente a los bolsillos de quienes han hecho el operativo”, apuntó.

Finalmente, Vladimir Cerrón se mostró a favor de que el Poder Ejecutivo indulte al expresidente Pedro Castillo. Según su criterio, el exjefe de Estado “ha estado preso lo suficiente”.

Libre

La reaparición de Vladimir Cerrón se produce días después de que la Policía Internacional (Interpol) comunicara al Poder Judicial la eliminación de la orden de ubicación y captura internacional que pesaba en su contra.

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La medida de Interpol fue notificada al despacho del juez Leodán Cristóbal Ayala, a cargo de la investigación preparatoria que sigue la fiscalía contra Cerrón Rojas por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado, vinculados al presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre entre 2008 y 2021. Mediante una resolución del 10 de agosto, el magistrado dispuso poner la comunicación en conocimiento de todas las partes procesales.

El origen de estos cambios radica en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva de 24 meses que pesaba sobre el líder de Perú Libre. En cumplimiento de ese fallo, el juez Cristóbal Ayala emitió el 31 de julio una resolución que sustituyó dicha medida por comparecencia con restricciones por un plazo de un año, 11 meses y siete días. Las condiciones impuestas incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de no ausentarse de su lugar de residencia en Lima sin autorización judicial previa y la obligación de comparecer ante el juzgado cada 30 días.

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