Programación de la fecha 3 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Programación de la fecha 3 del Mundial 2026

El Mundial 2026 entrará en una etapa decisiva: se jugarán la fecha 3 de la fase de grupos que definirá la suerte de las selecciones. México, Francia, Noruega, Estados Unidos, Alemania, y Argentina son los primeros equipos que aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo a falta de una jornada.

Miércoles 24 de junio

- Suiza vs Canadá (14:00 horas / Grupo B)

- Bosnia y Herzegovina vs Qatar (14:00 horas / Grupo B)

- Marruecos vs Haití (17:00 horas / Grupo C)

- Escocia vs Brasil (17:00 horas / Grupo C)

- Sudáfrica vs Corea del Sur (20:00 horas / Grupo A)

- República Checa vs México (20:00 horas / Grupo A)

Jueves 25 de junio

- Curazao vs Costa de Marfil (15:00 horas / Grupo E)

- Ecuador vs Alemania (15:00 horas / Grupo E)

- Túnez vs Países Bajos (18:00 horas / Grupo F)

- Japón vs Suecia (18:00 horas / Grupo F)

- Turquía vs Estados Unidos (21:00 horas / Grupo D)

- Paraguay vs Australia (21:00 horas / Grupo D)

Viernes 26 de junio

- Noruega vs Francia (14:00 horas / Grupo I)

- Senegal vs Irak (14:00 horas / Grupo I)

- Cabo Verde vs Arabia Saudita (19:00 horas / Grupo H)

- Uruguay vs España (19:00 horas / Grupo H)

- Nueva Zelanda vs Bélgica (22:00 horas / Grupo G)

- Egipto vs Irán (22:00 horas / Grupo G)

Sábado 27 de junio

- Panamá vs Inglaterra (16:00 horas / Grupo L)

- Croacia vs Ghana (16:00 horas / Grupo L)

- Colombia vs Portugal (18:30 horas / Grupo K)

- RD Congo vs Uzbekistán (18:30 horas / Grupo K)

- Argelia vs Austria (21:00 horas / Grupo J)

- Jordania vs Argentina (21:00 horas / Grupo J)

Programación de la fecha 2 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA.

Dónde ver los partidos de la fecha 3 del Mundial 2026 en Perú

La transmisión de la fecha 3 del Mundial 2026 en Perú tendrá una oferta diversificada para los aficionados. América TV adquirió una parte de los derechos y televisará en señal abierta varios de los partidos más esperados de la jornada. Los encuentros que se podrán ver por este canal son: Escocia vs Brasil, Ecuador vs Alemania, Noruega vs Francia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

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Además de la señal tradicional, América TV pondrá estos partidos a disposición mediante su aplicación oficial, América TVGO, lo que permite a los usuarios acceder a los encuentros desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras, siempre que cuenten con conexión a internet.

Por otro lado, DirecTV mantiene los derechos para transmitir la totalidad de los partidos del Mundial 2026 en el país. Esto significa que los hinchas podrán seguir todos los encuentros de la fecha 3 —más allá de los elegidos por América TV— a través de la señal de DirecTV.

La cobertura de DirecTV también está disponible en formato digital gracias a la plataforma DGO, que es compatible con una amplia gama de dispositivos inteligentes. De esta manera, los usuarios pueden optar entre la televisión paga y la transmisión en línea para no perderse ningún detalle del torneo.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Clasificados a los 16avos del Mundial 2026

La proximidad de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 permite anticipar la conformación de los cruces para los dieciseisavos de final. El formato de competencia establece que avanzarán a la siguiente ronda los doce equipos que ocupen el primer lugar en cada grupo, junto a los doce segundos y los ocho mejores terceros, de acuerdo con su desempeño en la etapa inicial.

- México: Con un triunfo 1-0 sobre Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A, logró la clasificación anticipada y garantizó el liderazgo del grupo antes de la última fecha.

- Estados Unidos: El anfitrión sumó su segundo triunfo, venció 2-0 a Australia y garantizó su pase tras la segunda fecha del Grupo D. La victoria de Paraguay ante Turquía le aseguró el primer lugar.

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- Alemania: Los germanos dieron vuelta el marcador frente a Costa de Marfil, consiguió su segunda victoria en el Grupo E y garantizó tanto la clasificación a dieciseisavos de final como el liderazgo del grupo.

- Argentina: El campeón mundial dominó en sus dos primeros encuentros, con cuatro goles de Messi, superó a Argelia y Austria y se clasificó a dieciseisavos. Si Jordania no gana ambos partidos restantes, Argentina finalizará líder del grupo.

- Francia: El subcampeón mundial derrotó 3-0 a Irak, sumó dos victorias consecutivas en el Grupo I y, con seis puntos, aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

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- Noruega: El equipo escandinavo venció a Senegal y, con dos triunfos en sus primeros partidos del grupo, aseguró su clasificación a la próxima etapa del torneo.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0