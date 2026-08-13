Marcelo Gallardo es uno de los máximos candidatos a dirigir a una selección de Sudamérica

Marcelo Gallardo figura como uno de los máximos candidatos a dirigir a una selección de Sudamérica (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya mueve fichas para reemplazar a Sebastián Beccacece tras su salida posterior al Mundial 2026, y el nombre de Marcelo Gallardo encabeza la lista de candidatos con contactos confirmados. Según reveló el periodista de TyC Sports César Luis Merlo, el ex entrenador de River Plate ya tuvo un primer acercamiento con la dirigencia ecuatoriana, encabezada por Francisco Egas, presidente de la FEF.

Ese contacto, no obstante, no derivó en negociaciones formales. Tanto las fuentes argentinas como las ecuatorianas coinciden en que el acercamiento se mantiene en una etapa inicial, sin condiciones deportivas ni contractuales definidas. El “Muñeco”, de 50 años, está libre en el mercado desde su salida de River a comienzos de 2026 —cuando terminó su segundo ciclo en el club— y esa disponibilidad lo convierte en un perfil que se ajusta al criterio que la propia FEF estableció: no ir a “tocar” un proyecto ya armado con otro entrenador.

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Luis Zubeldía es otro de los candidatos a asumir en Ecuador (REUTERS/Thiago Bernardes)

El nombre que más fuerza tomó en la prensa ecuatoriana en las últimas horas es, de todas formas, el de Luis Zubeldía, actual entrenador de Fluminense. Según información difundida desde radio Diblu de Guayaquil, el argentino estaría a punto de cerrar su llegada a la Tri. Zubeldía conoce el fútbol ecuatoriano de primera mano: en Liga de Quito conquistó la Copa Sudamericana y la LigaPro 2023, sus primeros títulos como entrenador principal. En el club carioca se sumó en septiembre de 2025 y tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Ese vínculo vigente representa el principal obstáculo para su llegada a la selección. La FEF debería abonar cerca de 600.000 dólares para rescindir el contrato de Zubeldía con Fluminense, más un salario que se estima entre 2,6 y 3 millones de dólares anuales. A modo de referencia, Beccacece percibía 2,7 millones por temporada, y la FEF ya anticipó que el sueldo del próximo seleccionador será superior al de su antecesor.

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Tras la eliminación del Mundial 2026, el argentino Sebastián Beccacece anunció su salida como entrenador de la Selección de Ecuador (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El interés de la FEF en Gallardo tampoco es nuevo. Antes de contratar a Beccacece, su nombre ya había aparecido en el radar de la dirigencia ecuatoriana, aunque en ese momento el entrenador declinó por razones personales y de carrera. Desde su salida de River, Gallardo participó como comentarista televisivo durante el Mundial 2026 y el pasado sábado asistió al partido entre Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza para seguir a su hijo Matías, titular en la defensa del equipo cordobés. Cuando en esa oportunidad le consultaron por una eventual salida al exterior, respondió con un escueto “No, no” y no amplió la respuesta.

La nómina de candidatos que maneja la FEF es más extensa. Junto a Gallardo y Zubeldía figuran Walid Regragui, Roberto Martínez, Robert Moreno, Thomas Christiansen, Ramón Díaz y Guillermo Almada, entre otros.

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Ecuador retomará la actividad en las fechas FIFA de septiembre y octubre, con Corea del Sur y Japón como probables rivales. La FEF busca cerrar la designación antes de esa ventana internacional para que el nuevo director técnico tenga margen de trabajo de cara al próximo ciclo de Eliminatorias 2030. Según las informaciones que circularon este miércoles, el anuncio oficial podría producirse en las próximas horas.