Partidos del Mundial 2026 HOY, miércoles 24 de junio: programación, canal TV, horarios y resultados en vivo

La Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 entra a su final. - Crédito: AFP

La Copa del Mundo 2026 avanza hacia su primer cierre con la conclusión de la Fase de Grupos programada para esta semana, evento que dará paso a la inédita ronda de dieciseisavos de final. El encuentro que marcará el final de esta etapa será protagonizado por Bosnia y Qatar, mientras que en paralelo se disputará el partido entre Suiza y Canadá.

A continuación tendrán lugar enfrentamientos destacados, entre los que resalta el duelo entre Brasil y Escocia, partido para el que se aguarda la participación de Neymar. Por su parte, la selección de México enfrentará a Chequia en uno de los cruces más esperados de la siguiente fase.

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Bosnia vs Qatar | Grupo B

Los ‘dragones’ aparecen contra las cuerdas. Su rótulo de favorito quedó hecho añicos después de una Fase de Grupos esperpéntica, reflejada en un empate inaugural contra uno de los organizadores del Mundial 2026 y una sonrojante goleada encajada a manos de los helvéticos. Ahora, su única salvación es sacar adelante su choque de cierre.

El miedo también se ha apoderado del bloque qatarí, que es una de las grandes decepciones del evento global. Si bien sorprendió con un arranque fascinante al igualarle sobre la hora a Suiza, todo se vino cuesta abajo al sufrir una humillación de grandes proporciones frente a Canadá. Tocará ver si podrá salir airoso en su último examinatorio o se dispondrá a un retorno a casa.

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A qué hora juegan Bosnia vs Qatar por Mundial 2026.

¿A qué hora juega Bosnia vs Qatar? Ecuador (14:00 horas), Colombia (14:00 horas), Perú (14:00 horas), Venezuela (15:00 horas), Bolivia (15:00 horas), Chile (16:00 horas), Paraguay (16:00 horas), Uruguay (16:00 horas), Argentina (16:00 horas), Brasil (16:00 horas), El Salvador (13:00 horas), Panamá (14:00 horas), México (13:00 horas) y España (21:00 horas).

¿Dónde ver Bosnia vs Qatar? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Así van en la Tabla de Posiciones del Grupo B

Suiza vs Canadá | Grupo B

Suiza aparecerá en el choque con Canadá con demasiada calma. Están invictos, demuestran un ritmo altísimo y cuentan con variantes tácticas. Las chances de acceder a la siguiente ronda son grandes, pero la certeza llegaría siempre y cuando supere su último obstáculo, uno que se antoja más que difícil.

Entretanto, el conjunto liderado por Jesse Marsch ha ido de menos a más y su punto más alto en la Copa del Mundo 2026, de la que es parte como uno de los organizadores, llegó con una goleada contundente sobre Qatar. Tras ello, se ha hecho del primer lugar de su grupo, aunque por diferencia de goles. Su clasificación a 16avos de final dependerá de lo que haga ante los helvéticos.

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Suiza y Canadá se enfrentará este 24 de junio a partir de las 9:00 p.m. - crédito Reuters/EFE

¿A qué hora juega Suiza vs Canadá? Ecuador (14:00 horas), Colombia (14:00 horas), Perú (14:00 horas), Venezuela (15:00 horas), Bolivia (15:00 horas), Chile (16:00 horas), Paraguay (16:00 horas), Uruguay (16:00 horas), Argentina (16:00 horas), Brasil (16:00 horas), El Salvador (13:00 horas), Panamá (14:00 horas), México (13:00 horas) y España (21:00 horas).

¿Dónde ver Suiza vs Canadá? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Escocia vs Brasil | Grupo C

Al ‘ejército de Tartán’ se le ha presentado la prueba más complicada posible. Aun así, el seleccionado escocés se siente con las condiciones necesarias para plantar cara y luchar durante los 90′ minutos en el Hard Rock Stadium contra un contrincante, superior por historia, que está en la obligación de imponer condiciones. El partido que se viene: Brasil vs Escocia

Para Brasil el juego es visto con la seriedad del caso. Ante la problemática de generación de juego y los fogonazos de magia, es la ocasión ideal de que la ‘verdeamarelha’ dé un golpe a la mesa y se asome a su mejor versión. Además, el contexto podría ser favorable para que Neymar haga su debut en el Mundial 2026.

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¿A qué hora juega Escocia vs Brasil? Ecuador (17:00 horas), Colombia (17:00 horas), Perú (17:00 horas), Venezuela (18:00 horas), Bolivia (18:00 horas), Chile (19:00 horas), Paraguay (19:00 horas), Uruguay (19:00 horas), Argentina (19:00 horas), Brasil (19:00 horas), El Salvador (16:00 horas), Panamá (17:00 horas), México (16:00 horas) y España (00:00 horas del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver Escocia vs Brasil? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Así van en la Tabla de Posiciones del Grupo C

Marruecos vs Haití | Grupo C

A todas luces, Marruecos se ha constituido como el más imponente en la serie. Ha aplicado un modelo de éxito sostenido en la juventud de Ayyoub Bouaddi, la grata revelación de la cita planetaria, y la experiencia de Brahim Díaz. El orden en defensa y el colmillo en ataque fueron claves para que contrarrestara a Brasil y venciese a Escocia.

Con Haití no hubo mayores sorpresas. Realizaron un desempeño predecible, aunque en su debut cumplieron con un ejercicio de resistencia máximo, el cual no pudo ser replicado en su siguiente examen y acabaron siendo goleados por una Brasil efectiva. Haití, ahora, querrá despedirse con una presentación decorosa ante Marruecos en la última fecha de la fase de grupos

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¿A qué hora juega Marruecos vs Haití? Ecuador (17:00 horas), Colombia (17:00 horas), Perú (17:00 horas), Venezuela (18:00 horas), Bolivia (18:00 horas), Chile (19:00 horas), Paraguay (19:00 horas), Uruguay (19:00 horas), Argentina (19:00 horas), Brasil (19:00 horas), El Salvador (16:00 horas), Panamá (17:00 horas), México (16:00 horas) y España (00:00 horas del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver Marruecos vs Haití? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Sudáfrica vs Corea del Sur | Grupo A

Aunque el combinado africano es de los más débiles de la Copa del Mundo 2026, aún conserva posibilidades de pasar de ronda. Todo dependerá, eso sí, de que saque un resultado sobresaliente contra los asiáticos, que sobre el papel son superiores en todo sentido.

En los ‘tigres de Asia’, entretanto, existe mucha confianza en superar el escollo, sobre todo porque contra rivales de más fuste realizaron presentaciones superlativas, aunque no sin dificultades como lo acontecido ante México, revés marcado por un blooper. Todo está listo para el partido definitorio entre Sudáfrica vs Corea del Sur.

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Corea del Sur debe ganar para aspirar a pasar a la siguiente fase-crédito Erik S. Lesse-AP-Daniel Becerril-REUTERS

¿A qué hora juega Sudáfrica vs Corea del Sur? Ecuador (20:00 horas), Colombia (20:00 horas), Perú (20:00 horas), Venezuela (21:00 horas), Bolivia (21:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (22:00 horas), Uruguay (22:00 horas), Argentina (22:00 horas), Brasil (22:00 horas), El Salvador (19:00 horas), Panamá (20:00 horas), México (19:00 horas) y España (02:00 horas del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Así van en la Tabla de Posiciones del Grupo A

Chequia vs México | Grupo A

No es ninguna mentira decir que los europeos estuvieron muy por debajo del nivel esperado. Apenas han obtenido una unidad en la cita mundialista y sus chances de acceder a los dieciseisavos de final son irrisorias.

Lo de los ‘aztecas’ tan solo será la confirmación de una buena dinámica. De ganar, por el marcador que sea, cerrará el Grupo A como líder y con un puntaje ideal. Todos los detalles del Chequia vs México

México enfrenta a República Checa en la última fecha del Grupo A del Mundial 2026. Crédito: Agencias

¿A qué hora juega México vs Chequia? Ecuador (20:00 horas), Colombia (20:00 horas), Perú (20:00 horas), Venezuela (21:00 horas), Bolivia (21:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (22:00 horas), Uruguay (22:00 horas), Argentina (22:00 horas), Brasil (22:00 horas), El Salvador (19:00 horas), Panamá (20:00 horas), México (19:00 horas) y España (02:00 horas del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver México vs Chequia? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Resultados EN VIVO del inicio de la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026

• Bosnia vs Qatar | 14:00 horas | Grupo B

• Suiza vs Canadá | 14:00 horas | Grupo B

• Escocia vs Brasil | 17:00 horas | Grupo C

• Marruecos vs Haití | 17:00 horas | Grupo C

• Sudáfrica vs Corea del Sur | 20:00 horas | Grupo A

• Chequia vs México | 20:00 horas | Grupo A