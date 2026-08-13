IGP sobre posible terremoto en Perú: “Es imposible predecir sismos”

Aunque aún no es posible predecir con exactitud un sismo, la ciencia permite detectar zonas con mayor acumulación de energía y estimar su posible magnitud. Foto: YouTube/Andina

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) aclaró que no existe actualmente un método científico capaz de determinar con anticipación el día, la hora y el lugar exactos en que ocurrirá un terremoto. El jefe de la institución, Hernando Tavera, realizó esta precisión ante la circulación de mensajes y versiones no verificadas en redes sociales sobre un supuesto próximo movimiento telúrico en el país.

Aunque la predicción exacta todavía no es posible, los avances científicos sí permiten identificar sectores donde existe una mayor acumulación de energía y estimar la magnitud que podría alcanzar un eventual sismo. Estos estudios sirven para establecer escenarios de riesgo y orientar las medidas de preparación de la población.

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¿Qué se sabe sobre las zonas de acoplamiento sísmico?

Tavera explicó que uno de los principales avances alcanzados por la investigación sismológica en el país está relacionado con las zonas de acoplamiento sísmico. Se trata de áreas donde las placas tectónicas no se desplazan con normalidad y, debido a ello, acumulan energía y deformación.

En la costa central, frente a Lima, existe una extensión cercana a los 400 kilómetros en la que las placas permanecen acopladas. Según las investigaciones, este sector podría originar un movimiento de magnitud 8.8, escenario que ha sido considerado para ejercicios de preparación como el simulacro previsto para este viernes 14 de agosto.

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“La ciencia no ha encontrado aún el camino para predecir el sismo, es decir, para ver lugar, fecha y hora. Eso no es posible hoy en día”, subrayó Tavera a la Agencia Andina.

Frente a Lima, en la costa central, hay un tramo de unos 400 kilómetros donde las placas tectónicas permanecen acopladas. Foto: Construyendo Seguro

El monitoreo permite estimar la magnitud

La placa de Nasca mantiene un límite de contacto con la placa Sudamericana que se extiende por unos 7.000 kilómetros, desde Colombia y Ecuador, pasando por Perú, hasta Chile. En este recorrido existen sectores donde ambas placas se mueven y otros en los que permanecen adheridas.

“Donde no se están desplazando, las placas están acopladas, adheridas, y allí se está acumulando esfuerzo o energía para lograr desacoplarlas”, detalló el jefe del IGP.

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Las herramientas de monitoreo GPS han permitido determinar la ubicación y extensión de estas áreas. “Ahora, con técnicas de monitoreo con GPS, se puede saber dónde están esas zonas y cuáles son las dimensiones de esa área. En base a esos datos, podemos estimar una magnitud para el sismo que pueda ocurrir en esa zona”.

Tres sectores concentran mayor atención

Los estudios realizados en el territorio peruano han identificado tres principales zonas de acoplamiento sísmico. La primera se encuentra frente a la costa central, en el sector correspondiente a Lima y Callao; la segunda se ubica entre Nasca y Arequipa; y la tercera está frente a Moquegua y Tacna.

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La identificación de estos sectores no significa que pueda establecerse cuándo ocurrirá un terremoto. Su utilidad está vinculada con la evaluación del riesgo sísmico, pues permite conocer dónde existe acumulación de esfuerzos y plantear posibles escenarios para fortalecer la preparación.

La placa de Nasca limita con la Sudamericana a lo largo de unos 7.000 kilómetros, desde Colombia y Ecuador, atravesando Perú, hasta llegar a Chile. Foto: difusión

IGP pide participar en simulacro nacional

Ante la difusión de rumores, Tavera pidió a la ciudadanía participar este viernes 14 de agosto en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 y seguir las recomendaciones establecidas para responder ante una emergencia.

El especialista también recomendó trasladar estas prácticas al ámbito familiar y realizarlas de manera frecuente. “Luego poner en práctica cada semana simulacros familiares, por cada familia, todas las semanas”, exhortó.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa (Mindef) también desmintió las versiones sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.8 en Lima y pidió consultar únicamente fuentes oficiales. “La información que circula sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.8 en la ciudad de Lima no es verdadera”, indicó la entidad en sus redes sociales.