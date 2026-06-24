República Checa vs México en VIVO y en DIRECTO: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase

Con el primer lugar del Grupo A ya en la bolsa, Javier Aguirre apunta a implementar cambios en la alineación titular que saltará al Estadio Azteca. (REUTERS: Paul Childs/Pawel Kopczynski)

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Horarios para ver el partido Panamá vs Croacia

El duelo entre México y República Checa se jugará este miércoles 24 de junio y así serán los horarios en diversos partes del mundo:

México: 19:00 p.m.

Argentina: 22:00 p.m.

Brasil : 22:00 p.m.

Bolivia : 20:00 p.m.

Chile : 21:00 p.m.

Colombia : 20:00 p.m.

Costa Rica : 19:00 p.m.

Ecuador : 20:00 p.m.

El Salvador : 19:00 p.m.

España : 03:00 a.m.

Estados Unidos del Pacífico (PT): 18:00 p.m.

Estados Unidos del Central (CT): 20:00 p.m.

Estados Unidos del Este (ET): 21:00 p.m.

Guatemala : 19:00 p.m.

Honduras : 19:00 p.m.

Nicaragua : 19:00 p.m.

Paraguay : 22:00 p.m.

Panamá : 20:00 p.m.

Perú : 20:00 p.m.

Uruguay : 22:00 p.m.

Venezuela: 21:00 p.m.

La Selección Mexicana enfrenta este 24 de junio a República Checa en el Estadio Azteca, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

México llega con el liderato asegurado tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que busca cerrar con puntaje perfecto rumbo a los dieciseisavos de final. República Checa, en contraste, llega obligada a ganar para avanzar.

Ante esto, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría presentar cambios en el once inicial, con los rumores de homenaje a Guillermo Ochoa y la posible entrada de Gilberto Mora u Obed Vargas ante la baja de Brian Gutiérrez.