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República Checa vs México en VIVO y en DIRECTO: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase

La Selección Mexicana buscará los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

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Con el primer lugar del Grupo A ya en la bolsa, Javier Aguirre apunta a implementar cambios en la alineación titular que saltará al Estadio Azteca. (REUTERS: Paul Childs/Pawel Kopczynski)
Con el primer lugar del Grupo A ya en la bolsa, Javier Aguirre apunta a implementar cambios en la alineación titular que saltará al Estadio Azteca. (REUTERS: Paul Childs/Pawel Kopczynski)

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Horarios para ver el partido Panamá vs Croacia

El duelo entre México y República Checa se jugará este miércoles 24 de junio y así serán los horarios en diversos partes del mundo:

  • México: 19:00 p.m.
  • Argentina:  22:00 p.m.
  • Brasil: 22:00 p.m.
  • Bolivia: 20:00 p.m.
  • Chile: 21:00 p.m.
  • Colombia: 20:00 p.m.
  • Costa Rica: 19:00 p.m.
  • Ecuador: 20:00 p.m.
  • El Salvador: 19:00 p.m.
  • España: 03:00 a.m.
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 18:00 p.m.
  • Estados Unidos del Central (CT): 20:00 p.m.
  • Estados Unidos del Este (ET): 21:00 p.m.
  • Guatemala: 19:00 p.m.
  • Honduras: 19:00 p.m.
  • Nicaragua: 19:00 p.m.
  • Paraguay: 22:00 p.m.
  • Panamá: 20:00 p.m.
  • Perú: 20:00 p.m.
  • Uruguay: 22:00 p.m.
  • Venezuela: 21:00 p.m.

La Selección Mexicana enfrenta este 24 de junio a República Checa en el Estadio Azteca, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

México llega con el liderato asegurado tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que busca cerrar con puntaje perfecto rumbo a los dieciseisavos de final. República Checa, en contraste, llega obligada a ganar para avanzar.

Ante esto, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría presentar cambios en el once inicial, con los rumores de homenaje a Guillermo Ochoa y la posible entrada de Gilberto Mora u Obed Vargas ante la baja de Brian Gutiérrez.

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