República Checa vs México en VIVO y en DIRECTO: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).
Horarios para ver el partido Panamá vs Croacia
El duelo entre México y República Checa se jugará este miércoles 24 de junio y así serán los horarios en diversos partes del mundo:
- México: 19:00 p.m.
- Argentina: 22:00 p.m.
- Brasil: 22:00 p.m.
- Bolivia: 20:00 p.m.
- Chile: 21:00 p.m.
- Colombia: 20:00 p.m.
- Costa Rica: 19:00 p.m.
- Ecuador: 20:00 p.m.
- El Salvador: 19:00 p.m.
- España: 03:00 a.m.
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 18:00 p.m.
- Estados Unidos del Central (CT): 20:00 p.m.
- Estados Unidos del Este (ET): 21:00 p.m.
- Guatemala: 19:00 p.m.
- Honduras: 19:00 p.m.
- Nicaragua: 19:00 p.m.
- Paraguay: 22:00 p.m.
- Panamá: 20:00 p.m.
- Perú: 20:00 p.m.
- Uruguay: 22:00 p.m.
- Venezuela: 21:00 p.m.
La Selección Mexicana enfrenta este 24 de junio a República Checa en el Estadio Azteca, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.
México llega con el liderato asegurado tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que busca cerrar con puntaje perfecto rumbo a los dieciseisavos de final. República Checa, en contraste, llega obligada a ganar para avanzar.
Ante esto, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría presentar cambios en el once inicial, con los rumores de homenaje a Guillermo Ochoa y la posible entrada de Gilberto Mora u Obed Vargas ante la baja de Brian Gutiérrez.