Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

Carlos Bruce pidió la intervención de la Fiscalía luego de que el ministro Rafael Rey confirmara que los trenes de Lima-Chosica fueron adquiridos por la Municipalidad de Lima y no recibidos como donación

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El aspirante a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, pidió este miércoles la intervención del Ministerio Público luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, confirmara que los trenes adquiridos para la ruta Lima-Chosica durante la gestión del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fueron una donación, no una compra.

“López Aliaga le mintió a Lima”, sostuvo Bruce en una publicación difundida en su cuenta de X, antes Twitter, en la que cuestionó la versión con la que el exalcalde presentó la llegada del material ferroviario a la capital.

“Dijo que los trenes eran una donación. No lo eran. El ministro de Transportes, Rafael Rey, lo confirmó: fue una compra”, agregó.

En declaraciones a RPP, el titular del portafolio había precisado en la víspera que los 93 vagones y 19 o 20 locomotoras fueron adquiridos por la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión del entonces burgomaestre. “Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, dijo.

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Rey precisó que se compraron 93 vagones y 19 o 20 locomotoras a Caltrain, y que la operación fue autorizada internamente por la comuna limeña

Rey agregó que el hecho de que el material rodante pueda tener un valor superior al monto desembolsado no convierte la operación en una donación. “Que el valor de los 93 vagones y 19 o 20 locomotoras sea más de lo que se pagó, eso es diferente; pero no fue una donación, fue una compra”, afirmó.

También indicó que los desembolsos fueron aprobados internamente por la propia comuna, declaración a la que Bruce se remitió para solicitar la intervención fiscal. “Los trenes costaron más de 22 millones de dólares y López Aliaga se los presentó a los limeños como si hubieran sido un regalo”, afirmó.

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A partir de esta diferencia entre la versión atribuida a López Aliaga y la explicación brindada por el ministro, el candidato a la alcaldía limeña cuestionó el manejo de los recursos públicos.

“Si miente para atribuirse un ‘regalo’ que no existió, ¿cómo podemos esperar que siga administrando el dinero de todos los limeños? ¿Dónde está la Fiscalía? Lima merece autoridades en las que pueda confiar”, escribió.

Bruce acusó a Rafael López Aliaga de “mentirle a Lima” y sostuvo que los trenes costaron más de US$22 millones, cuestionando que fueran presentados como un regalo

Rey, por su parte, señaló que la puesta en funcionamiento del servicio ferroviario, una de las promesas más difundidas por López Aliaga, requerirá inversiones adicionales para adecuar la infraestructura y permitir que alcance velocidades competitivas frente al transporte terrestre.

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Este episodio se suma al enfrentamiento entre ambos, después de que Bruce enviara una carta notarial a López Aliaga para exigirle que se rectifique por las acusaciones que considera falsas y difamatorias en su contra. “Si no, acudiré al Poder Judicial. Que quede claro: no voy a permitir que se mienta sobre mi persona ni mi trayectoria profesional”, anticipó.

Infobae verificó que el excandidato presidencial también ha reposteado imágenes que vinculan a Bruce con la brasileña Odebrecht y afirmó que, de llegar a la alcaldía de Lima, buscaría “despedir a los exitosos abogados de la Municipalidad” que llevan los procesos contra los peajes de Rutas de Lima para “retomar los peajes en detrimento” de los ciudadanos de la capital.

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