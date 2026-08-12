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Shirley Arica pone en pausa YouTube y reprograma 'La fiesta indomable' tras su cirugía de emergencia

La ganadora de 'La granja VIP Perú' ajustó de inmediato sus planes luego del procedimiento, con descanso médico en casa y una nueva fecha para su evento mientras completa el proceso de recuperación

Shirley Arica en imagen compuesta: ella posa de frente con chaqueta oscura y en cama de hospital, una vez sonriendo y otra abrazando un peluche de elefante
Shirley Arica fue operada de emergencia por el desplazamiento de una de sus prótesis mamarias tras el aumento de los dolores.
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Shirley Arica, de 37 años, fue sometida a una operación de emergencia tras presentar una complicación con una de sus prótesis mamarias. La modelo e influencer peruana informó a sus seguidores a través de un comunicado en sus redes sociales que el desplazamiento del implante generó dolores que se agudizaron en los últimos días hasta el punto de requerir una intervención quirúrgica inmediata.

La cirugía se realizó con éxito y Arica ya se encuentra en recuperación. La situación tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes se enteraron del internamiento a través de fotografías que la propia figura pública compartió desde la clínica. La ganadora de ‘La granja VIP Perú’ explicó que las molestias venían de meses atrás, pero que la evolución del cuadro en los días previos a la operación obligó a actuar con urgencia.

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Los médicos ordenaron operar sin demora

Según relató Arica en su comunicado oficial, el problema comenzó con molestias asociadas al desplazamiento de uno de sus implantes, una complicación que se mantuvo durante varios meses sin requerir intervención inmediata. La situación cambió cuando los síntomas se intensificaron de forma repentina.

“Durante los últimos meses venía presentando algunas molestias debido a un desplazamiento de mi prótesis mamaria. En los últimos días, los dolores aumentaron y, tras acudir al médico y realizarme los exámenes correspondientes, me dijeron que tenía que ser intervenida de emergencia para evitar complicaciones”, declaró la modelo en su publicación.

La modelo Shirley Arica fue intervenida de emergencia debido a un desplazamiento en su prótesis mamaria. Conoce todos los detalles que compartió en sus redes sociales sobre su estado de salud. Video: TikTok @riclatorrez

Los especialistas que la evaluaron determinaron que postergar la cirugía representaba un riesgo para su salud, por lo que la intervención se realizó sin margen de espera. La operación concluyó sin inconvenientes, dato que la propia Arica se encargó de confirmar públicamente para tranquilizar a quienes seguían su estado con preocupación.

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“Ayer fue la operación y, gracias a Dios, todo salió bien. Ahora tendré unos días de descanso médico para enfocarme en mi recuperación y permanecer en casa”, indicó Arica en el mensaje que acompañó con imágenes desde la clínica.

Agenda pausada y evento reprogramado

La intervención obligó a Arica a reorganizar su calendario de actividades de forma inmediata. La influencer anunció que suspenderá temporalmente la publicación de contenido en su canal de YouTube durante esta semana y que retomará sus apariciones digitales una vez que cuente con el alta médica correspondiente.

El impacto también alcanzó sus compromisos presenciales. “Lamentablemente nos vemos en la obligación de reprogramar ‘La fiesta indomable’ para el sábado 29 de agosto, donde nos volveremos a reencontrar; además, descansaremos esta semana de YouTube para retomar la que viene con mucha fuerza”, comunicó la modelo a su comunidad de seguidores.

Mujer en cama de hospital sonríe con texto; piernas de mujer con vías en hospital; mano con tarjeta y canasta de regalo con globo en forma de corazón
La influencer Shirley Arica informó que las molestias por el implante mamario se mantuvieron durante meses antes de la cirugía. El portal Instarándula informó el tema (izquierda) y el team Indomables le envío un mensaje de pronta recuperación (derecha).

Un año marcado por problemas de salud

Este no es el primer episodio médico que enfrenta Arica en 2026. A inicios de año, la influencer atravesó una situación de mayor gravedad tras ser operada por cálculos renales, complicación que la llevó a ingresar a cuidados intensivos.

El nuevo episodio quirúrgico se produce cuando la figura pública atraviesa uno de sus momentos de mayor actividad en plataformas digitales y espectáculos en vivo. Arica confirmó que su intención es retomar todas sus actividades una vez que el equipo médico le dé el alta y que los próximos compromisos postergados se realizarán en las fechas reprogramadas.

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