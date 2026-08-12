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Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Arrancan los duelos por etapa eliminatoria rumbo a los cuartos de final: Perú se medirá con Italia, Estados Unidos hará lo suyo con Argentina, China chocará con República Dominicana, y mucho más

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
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Los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 inicia hoy, miércoles 12 de agosto, abriendo el ciclo de eliminación directa en Chile. En esta etapa, cualquier derrota implica despedirse de la competencia, por lo que la tensión y la expectativa se hacen sentir en cada cancha.

Entre los encuentros programados, el duelo entre Perú e Italia despierta especial interés. La selección peruana llega tras finalizar en el tercer puesto del Grupo B, luego de caer 3-0 ante China. Ahora, la ‘bicolor’ intentará revertir ese resultado y avanzar a la siguiente ronda, enfrentando a un equipo italiano que obtuvo el segundo lugar del Grupo D gracias a una victoria por 3-2 frente a China Taipéi.

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Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

- Italia vs Perú (13:00 horas / Latina Televisión, Youtube Volleyball World)

- China vs República Dominicana (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Croacia vs República Checa (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Turquía vs Japón (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Corea del Sur vs Filipinas (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Estados Unidos vs Argentina (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Polonia vs Tailandia (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Venezuela vs China Taipéi (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

*Horario de Perú

Cruces de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Puro vóley)
Cruces de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Puro vóley)

Resultados de partidos por los puestos del 17° al 24°

- Chile vs Brasil (13:00 horas / Youtube Volleyball World)

- España vs Egipto (13:00 horas / Youtube Volleyball World)

- México vs Algeria (13:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Puerto Rico vs Túnez (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

Así se definirán a los ganadores de octavos de final del mundial Sub 17 vóley 2026

En los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026, cada serie se disputará a partido único. El equipo ganador avanzará de inmediato a los cuartos de final, mientras que la derrota significará la eliminación automática. Esta estructura convierte cada encuentro en una auténtica final, intensificando la presión sobre las jóvenes selecciones.

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El formato directo de eliminación deja claro que no existe margen de error en esta etapa. Para los equipos clasificados, el desafío es doble: deben mostrar su mejor versión y mantener la concentración durante todo el partido, ya que cualquier distracción puede costarles la continuidad en el torneo.

Entre los cruces más esperados se encuentra el enfrentamiento entre Estados Unidos y Argentina, dos selecciones con aspiraciones altas y antecedentes competitivos en la categoría. El choque genera expectativa no solo por el nivel de ambos equipos, sino también por la rivalidad deportiva que suele marcar los duelos entre estos países.

Perú vs China Taipei: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Perú vs China Taipei: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: FPV.

La selección de China, que cerró la fase de grupos como una de las más sólidas del certamen, tendrá como rival a República Dominicana. El equipo asiático buscará confirmar su favoritismo y avanzar con paso firme, mientras que las caribeñas intentarán dar la sorpresa y meterse entre las ocho mejores del mundo.

El programa de octavos de final también presenta el cruce entre Turquía y Japón, dos conjuntos conocidos por su disciplina táctica y velocidad en el juego. Además, Polonia y Tailandia disputarán otro duelo atractivo, con ambos equipos decididos a mantenerse en carrera hacia la conquista del título.

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