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Alianza Lima vs UTC ya tiene árbitro: Conar confirmó las ternas arbitrales de la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con partidos repartidos entre viernes y domingo, la Liga 1 afrontará una fecha con actividad en siete estadios y un cierre marcado por el clásico cusqueño en el Garcilaso de la Vega

CONAR – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
La Comisión Nacional de Árbitros oficializó las designaciones para el Torneo Clausura 2026, con duelos del viernes 14 al domingo 16 de agosto y el foco en Matute y el clásico cusqueño del cierre (CONAR)
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La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a las ternas que conducirán los partidos de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. La programación se abrirá el viernes 14 de agosto en Piura, con Atlético Grau ante Comerciantes Unidos, y tendrá actividad hasta el domingo 16, día en que también quedará programado el clásico cusqueño entre Cienciano y Deportivo Garcilaso.

Entre los cruces de mayor atención aparece el Alianza Lima-UTC de Cajamarca, a disputarse el sábado 15 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, donde el juez FIFA Joel Alarcón fue elegido como árbitro principal, con Albert Alarcón y Diana Ruiz como asistentes y Maykol Farromeque a cargo del VAR.

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La quinta jornada comenzará el viernes 14 de agosto con dos encuentros. En el estadio La Matanza, en Piura, Atlético Grau recibirá a Comerciantes Unidos desde las 3:00 p. m. y contará con Julio Quiroz como árbitro principal.

Más tarde, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC será local frente a Juan Pablo II a las 6:00 p. m. Para ese compromiso, la Conar nombró a Daniel Ureta como juez central.

Sábado 15: tres partidos y foco en Matute con Alianza Lima-UTC

CONAR – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
Piura y Cusco abrirán el telón de la quinta jornada del Clausura 2026. Atlético Grau recibirá a Comerciantes Unidos, mientras Cusco FC enfrentará a Juan Pablo II en el Garcilaso. (CONAR)

La actividad del sábado 15 de agosto incluirá tres cotejos. En el estadio Unión Tarma, ADT chocará con Alianza Atlético a la 1:00 p. m., con Sebastián Lozano como árbitro. Luego, Los Chankas se medirá con FBC Melgar en Andahuaylas, en el estadio Los Chankas, desde las 3:30 p. m., con Bruno Pérez como juez principal.

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El cierre del día lo pondrán Alianza Lima y UTC de Cajamarca, que jugarán a las 7:30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. Para ese duelo, la Conar seleccionó al juez FIFA Joel Alarcón, de 45 años, acompañado por Albert Alarcón y Diana Ruiz como asistentes. El VAR quedará en manos de Maykol Farromeque.

Alarcón ya dirigió a Alianza Lima en la temporada, aunque en el Torneo Apertura. En ese tramo, estuvo en tres partidos del cuadro blanquiazul: el triunfo 2-1 ante Sport Huancayo, la victoria 2-0 frente a Juan Pablo II College y el 3-1 como local contra Melgar. De acuerdo con esa secuencia, el partido ante UTC será el primero del Clausura con Alarcón como árbitro para los íntimos.

El cruce llega con escenarios opuestos para ambos equipos. Alianza Lima, con Pablo Guede como entrenador, compite por el título nacional de la Liga 1, mientras UTC aparece señalado como candidato al descenso. En la fecha previa, el equipo de La Victoria igualó 1-1 con Sport Boys en el Estadio Nacional. UTC, por su lado, empató 1-1 en Cajamarca ante ADT de Tarma.

En el Torneo Apertura, Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC como visitante en el estadio Héroes de San Ramón, con un gol de Renzo Garcés en el último minuto. Aquel partido terminó con 10 jugadores por lado tras las expulsiones de Luis Arce y Eryc Castillo.

Domingo 16: cuatro encuentros y el clásico cusqueño

CONAR – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
El domingo 16 concentrará cuatro encuentros por la fecha 5 del Clausura 2026, con Universitario ante FC Cajamarca y el esperado clásico entre Cienciano y Deportivo Garcilaso como principales atractivos. (CONAR)

La jornada del domingo 16 de agosto tendrá cuatro partidos. En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal se enfrentará con Sport Huancayo a las 11:00 a. m., con Junior Rivera como árbitro principal.

Después, en el estadio 25 de Noviembre, CD Moquegua jugará ante Sport Boys a la 1:15 p. m. con David Huamán como juez central. Más tarde, FC Cajamarca recibirá a Universitario en el estadio Héroes de San Ramón a las 3:30 p. m. Para ese compromiso, la Conar nombró a Micke Palomino como árbitro principal, con Héctor Fuiza y Víctor Albites como asistentes y Milagros Arruela como responsable del VAR.

El cierre del calendario del domingo 16 será en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco, con el clásico entre Cienciano y Deportivo Garcilaso a las 6:30 p. m., bajo el arbitraje de Jordi Espinoza.

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