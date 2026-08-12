Perú
Agregar Infobae enGoogle

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Pese al anuncio del teniente general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, la presidenta Keiko Fujimori negó que exista un acuerdo con el FBI

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
Guardar

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos firmaron un acuerdo a través del FBI para luchar contra la criminalidad transnacional “hace tres meses y medio”, aproximadamente a finales de abril del 2026, aunque esta colaboración fue anunciada oficialmente por el embajador Bernie Navarro el pasado 10 de agosto en su cuenta oficial de X.

La versión del jefe policial contradijo lo dicho un día antes por la presidenta Keiko Fujimori, quien, según Exitosa, aseguró que todavía no hay un convenio firmado con Estados Unidos y que, de concretarse, la información se conocería en los próximos días.

PUBLICIDAD

Según la versión de Arriola, para cuando se firmó el acuerdo, que sería aproximadamente a finales de abril del 2026, el presidente en funciones era José María Balcázar y el ministro del Interior era José Zapata.

Arriola vinculó el acuerdo con la presencia de internos extranjeros en el sistema penitenciario peruano. “Tenemos en las cárceles 3.800 criminales venezolanos y, en términos generales, 5.200 extranjeros”, declaró en conferencia de prensa.

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

“Hace tres meses y medio, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del FBI, firmó un convenio con la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo estrategias en la lucha contra la criminalidad transnacional, contra las organizaciones de crimen que no tienen fronteras, con quienes ya se venía realizando un arduo y efectivo trabajo”, indicó el general Arriola.

PUBLICIDAD

También indicó que el ministro del Interior sostendrá una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en el marco de estas coordinaciones. “El día de mañana va a sostener una reunión, siempre mirando estos convenios, estas estrategias, estas alianzas para la ciudadanía”, dijo.

Se incluye lucha contra la extorsión a transportistas

Consultado sobre si el trabajo de este equipo del FBI y la PNP podría enfocarse en los ataques contra el sector transporte, Arriola remarcó que “es contra la criminalidad extranjera. ¿Va contra el transporte? Por supuesto que sí”.

En esa misma línea, amplió que el alcance dependerá del tipo de delito que se busque investigar y desarticular. “Si va contra otro rubro o si tiene el sicariato, contra lo que vaya, la cosa es desarticularlo como se viene haciendo”, sostuvo.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre el acuerdo con el FBI?

El 11 de agosto, en medio de una visita a Chiclayo, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada sobre la existencia del acuerdo entre el FBI y la Policía Nacional del Perú, sin embargo, la mandataria negó la existencia de este convenio.

“Hemos tenido una reunión fundamental para evaluar las 10 amenazas más importantes que tiene nuestro país. Sobre el tema del FBI, todavía no hay un convenio firmado, pero, si es que esto se realiza, daremos toda la información”, dijo la presidenta a los medios de comunicación presentes.

Fujimori reiteró una vez más el deseo de su administración de integrar el ‘Escudo de las Américas’ en un intento de sumar esfuerzos a la lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú.

“Estamos a favor de coordinar con otros países de cara a luchar contra la criminalidad internacional, porque estas organizaciones criminales no se fijan en fronteras ni en nacionalidades. Por eso, para nosotros también es de interés y una prioridad formar parte del Escudo de las Américas, donde podremos compartir información de cara a luchar contra este flagelo que está azotando a toda la región”, indicó la mandataria

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúFBIÓscar ArriolaEstados UnidosKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aswath Damodaran sobre Perú: “Tener una economía basada en commodities la hace menos estable”

El profesor de la NYU advirtió que la inestabilidad política en el país andino desplaza el foco desde las empresas hacia el gobierno y dificulta la planificación de largo plazo, sobre todo en la valoración de activos

Aswath Damodaran sobre Perú: “Tener una economía basada en commodities la hace menos estable”

Precio del dólar no para de caer en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 12 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar no para de caer en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 12 de agosto

Cachorros rescatados de la venta ilegal de mascotas buscan una familia en Lima: requisitos para la adopción

Los pequeños perros fueron retirados de la venta ilegal de mascotas y actualmente reciben alimentación, atención veterinaria y protección en un centro de adopciones

Cachorros rescatados de la venta ilegal de mascotas buscan una familia en Lima: requisitos para la adopción

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Se juega el tercer set. El equipo peruano busca remontar tras un inicio complicado, en el que cedió los dos primeros parciales con facilidad. Sigue las incidencias del crucial encuentro

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Más de 440 mil bodegas no acceden a créditos: Bancos las consideran de “alto riesgo” por extorsiones

En el Día del Bodeguero, la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú recuerda aún las limitaciones del sector con respecto al crédito formal

Más de 440 mil bodegas no acceden a créditos: Bancos las consideran de “alto riesgo” por extorsiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Juntos por el Perú presidirá Comisiones de Constitución y Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Gonzalo Genek abrirá el concierto de Paulo Londra en el Estadio Nacional

“Quieren satanizar a una persona por un error”: La impensada defensa del abogado de César Sánchez, tras denuncia de Naldy Saldaña

Fernando Armas cumple 36 años de carrera y prepara una celebración en Barranco: “Creo que la risa es un bálsamo”

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

DEPORTES

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García sorprendido por las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari en Alianza Lima: “No sobran jugadores así en la selección peruana”

Se reveló si el fuerte descargo de Paolo Guerrero fue directo a Reimond Manco: “Está curtido de la crítica futbolística”