Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

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El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos firmaron un acuerdo a través del FBI para luchar contra la criminalidad transnacional “hace tres meses y medio”, aproximadamente a finales de abril del 2026, aunque esta colaboración fue anunciada oficialmente por el embajador Bernie Navarro el pasado 10 de agosto en su cuenta oficial de X.

La versión del jefe policial contradijo lo dicho un día antes por la presidenta Keiko Fujimori, quien, según Exitosa, aseguró que todavía no hay un convenio firmado con Estados Unidos y que, de concretarse, la información se conocería en los próximos días.

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Según la versión de Arriola, para cuando se firmó el acuerdo, que sería aproximadamente a finales de abril del 2026, el presidente en funciones era José María Balcázar y el ministro del Interior era José Zapata.

Arriola vinculó el acuerdo con la presencia de internos extranjeros en el sistema penitenciario peruano. “Tenemos en las cárceles 3.800 criminales venezolanos y, en términos generales, 5.200 extranjeros”, declaró en conferencia de prensa.

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

“Hace tres meses y medio, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del FBI, firmó un convenio con la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo estrategias en la lucha contra la criminalidad transnacional, contra las organizaciones de crimen que no tienen fronteras, con quienes ya se venía realizando un arduo y efectivo trabajo”, indicó el general Arriola.

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También indicó que el ministro del Interior sostendrá una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en el marco de estas coordinaciones. “El día de mañana va a sostener una reunión, siempre mirando estos convenios, estas estrategias, estas alianzas para la ciudadanía”, dijo.

Se incluye lucha contra la extorsión a transportistas

Consultado sobre si el trabajo de este equipo del FBI y la PNP podría enfocarse en los ataques contra el sector transporte, Arriola remarcó que “es contra la criminalidad extranjera. ¿Va contra el transporte? Por supuesto que sí”.

En esa misma línea, amplió que el alcance dependerá del tipo de delito que se busque investigar y desarticular. “Si va contra otro rubro o si tiene el sicariato, contra lo que vaya, la cosa es desarticularlo como se viene haciendo”, sostuvo.

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¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre el acuerdo con el FBI?

El 11 de agosto, en medio de una visita a Chiclayo, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada sobre la existencia del acuerdo entre el FBI y la Policía Nacional del Perú, sin embargo, la mandataria negó la existencia de este convenio.

“Hemos tenido una reunión fundamental para evaluar las 10 amenazas más importantes que tiene nuestro país. Sobre el tema del FBI, todavía no hay un convenio firmado, pero, si es que esto se realiza, daremos toda la información”, dijo la presidenta a los medios de comunicación presentes.

Fujimori reiteró una vez más el deseo de su administración de integrar el ‘Escudo de las Américas’ en un intento de sumar esfuerzos a la lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú.

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“Estamos a favor de coordinar con otros países de cara a luchar contra la criminalidad internacional, porque estas organizaciones criminales no se fijan en fronteras ni en nacionalidades. Por eso, para nosotros también es de interés y una prioridad formar parte del Escudo de las Américas, donde podremos compartir información de cara a luchar contra este flagelo que está azotando a toda la región”, indicó la mandataria