Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan este miércoles en el Estadio Monterrey por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026. El conjunto africano se juega todo: solo una victoria le permitirá seguir soñando con los dieciseisavos de final, mientras que el equipo asiático asegurará su clasificación con un empate. El partido, dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello, se disputará en simultáneo con el duelo entre México y República Checa.

Hasta el momento, Sudáfrica suma un punto en el torneo, tras caer 2-0 frente a México en el debut e igualar 1-1 ante República Checa en la segunda jornada. Para este partido, Hugo Broos solo podrá contar nuevamente con Sphephelo Sithole, quien regresa tras cumplir una suspensión. Por el contrario, Temba Zwane continúa fuera por sanción y Teboho Mokoena no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. El ataque sudafricano tendrá como referente a Lyle Foster, que buscará liderar a su equipo en busca de una histórica clasificación.

Corea del Sur, por su parte, comenzó el certamen con una victoria 2-1 ante República Checa y luego perdió 1-0 frente a México. El equipo dirigido por Lee Kang-in y capitaneado por Son Heung-min depende de sí mismo para avanzar, mientras que la defensa estará liderada por Kim Min-jae. Con tres puntos en la tabla, un empate basta para que los surcoreanos aseguren su presencia en la siguiente ronda del torneo.

/mexico/deportes/2026/06/23/sudafrica-presume-foto-oficial-del-mundial-2026-en-pachuca-previo-a-su-duelo-contra-corea-del-sur-estamos-aqui-para-dejar-nuestra-huella/

/mexico/deportes/2026/06/23/fifa-confirma-que-el-mexico-vs-corea-del-sur-rompio-record-de-visualizaciones-en-television/