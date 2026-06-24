Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan este miércoles en el Estadio Monterrey por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026. El conjunto africano se juega todo: solo una victoria le permitirá seguir soñando con los dieciseisavos de final, mientras que el equipo asiático asegurará su clasificación con un empate. El partido, dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello, se disputará en simultáneo con el duelo entre México y República Checa.
Hasta el momento, Sudáfrica suma un punto en el torneo, tras caer 2-0 frente a México en el debut e igualar 1-1 ante República Checa en la segunda jornada. Para este partido, Hugo Broos solo podrá contar nuevamente con Sphephelo Sithole, quien regresa tras cumplir una suspensión. Por el contrario, Temba Zwane continúa fuera por sanción y Teboho Mokoena no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. El ataque sudafricano tendrá como referente a Lyle Foster, que buscará liderar a su equipo en busca de una histórica clasificación.
Corea del Sur, por su parte, comenzó el certamen con una victoria 2-1 ante República Checa y luego perdió 1-0 frente a México. El equipo dirigido por Lee Kang-in y capitaneado por Son Heung-min depende de sí mismo para avanzar, mientras que la defensa estará liderada por Kim Min-jae. Con tres puntos en la tabla, un empate basta para que los surcoreanos aseguren su presencia en la siguiente ronda del torneo.
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La Selección de Sudáfrica enfrenta un cierre de fase de grupos con el margen mínimo para seguir avanzando en el Mundial 2026.
Dónde ver Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026
El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.
En Colombia, la transmisión estará disponible por DSports y DSports Plus. En España, el encuentro será emitido por RTVE Play y Movistar Plus+. En Argentina, el partido podrá verse por DSports, DSports Plus y TV Pública. En Chile, se sintonizará a través de DSports y Chilevisión.
En México, el encuentro será transmitido por TUDN, ViX y Azteca 7. En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de FOX Sports, Telemundo y Peacock. Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de DSports, DSports Plus y, según el país, canales locales como Latina (Perú), Ecuavisa (Ecuador), Teledoce (Uruguay) y Televen (Venezuela).
Recuerde que también está disponible vía streaming en plataformas como Amazon Prime Video, Paramount Plus y DAZN en varios territorios.
Fecha y hora del partido Sudáfrica vs Corea del Sur
El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur se disputará en el Estadio Monterrey, en Monterrey, México, este miércoles 24 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 20:00 horas en Colombia, Perú y Ecuador; a las 19:00 horas en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; y a las 21:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.
En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzará a las 22:00 horas. En Estados Unidos, el partido será a las 21:00 horas en la costa Este y a las 18:00 horas en la costa Pacífico (Los Ángeles). En España, el encuentro iniciará a las 3:00 horas del jueves 25 de junio.