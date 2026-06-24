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Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

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Suiza y Canadá se enfrentan este miércoles en el BC Place de Vancouver por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido que definirá el primer lugar de la zona. Ambas selecciones llegan invictas y con cuatro puntos, aunque el conjunto canadiense ocupa provisionalmente la cima gracias a una mejor diferencia de gol. El encuentro será arbitrado por el brasileño Ramon Abatti, según la designación oficial, y marcará el cierre de la fase de grupos para ambos equipos.

La selección suiza comenzó su participación con un empate 1-1 ante Qatar y posteriormente dio un paso importante hacia la clasificación al imponerse por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. El equipo dirigido por Murat Yakin necesita una victoria para terminar en lo más alto del grupo, ya que un empate favorecerá a Canadá por criterio de diferencia de goles. Futbolistas como Granit Xhaka y Manuel Akanji se mantienen como principales referencias del conjunto europeo, junto a jóvenes talentos que han destacado en el torneo.

Canadá, uno de los anfitriones del certamen, igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su debut y luego logró una de las victorias más amplias de la fase de grupos al derrotar 6-0 a Qatar. Ese resultado le permitió asumir el liderato del Grupo B y llegar a la última fecha con la ventaja de que un empate será suficiente para conservar la primera posición. El delantero Jonathan David, autor de tres goles en el encuentro anterior, encabeza un equipo que también espera contar con una mayor participación de Alphonso Davies para cerrar la fase inicial como líder de su zona.

Así viene Suiza en sus últimos cinco partidos:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial FIFA 2026 - Fase de grupos: Suiza 2-1 rival del grupo B.
  • 8 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 2-0 Austria.
  • 3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 1-1 Bélgica.
  • 29 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Alemania 2-1 Suiza.
  • 26 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 3-0 Noruega.

Así viene Canadá en sus últimos cinco partidos:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial FIFA 2026 - Fase de grupos: Canadá 1-1 rival del grupo B.
  • 10 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Canadá 2-1 Estados Unidos.
  • 5 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Canadá 1-1 México.
  • 30 de marzo de 2026 - Liga de Naciones Concacaf: Canadá 3-0 Honduras.
  • 26 de marzo de 2026 - Liga de Naciones Concacaf: Jamaica 1-2 Canadá.
10:01 hsHoy
09:40 hsHoy

Dónde ver Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

El partido entre Suiza y Canadá podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.

En Colombia, la transmisión estará disponible por DSports y DSports Plus. En España, el encuentro será emitido por RTVE Play y Movistar Plus+. En Argentina, el partido podrá verse por DSports, TV Pública y DSports Plus. En Chile, se sintonizará a través de DSports y Chilevisión. En México, el encuentro será transmitido por TUDN, ViX y Azteca 7.

En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de FOX Sports, Telemundo y Peacock. Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de DSports, DSports Plus y, según el país, canales locales como Latina (Perú), Ecuavisa (Ecuador), Teledoce (Uruguay) y Televen (Venezuela).

Además, estará disponible vía streaming en plataformas como Amazon Prime Video, Paramount Plus y DAZN en varios territorios.

09:20 hsHoy
09:00 hsHoy

Fecha y hora del partido Suiza vs. Canadá

La primera del grupo B, Canadá, se enfrentará al equipo que le puede quitar el puesto, Suiza - crédito EFE
El Grupo B del Mundial 2026 se define en Vancouver, donde Suiza y Canadá, dos selecciones invictas buscan terminar la fase inicial en lo más alto de la tabla. - crédito EFE

El partido entre Suiza y Canadá se disputará en el BC Place de Vancouver, en Vancouver, Canadá, este miércoles 24 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 20:00 horas en Colombia, Perú y Ecuador; a las 19:00 horas en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; y a las 21:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzará a las 22:00 horas. En Estados Unidos, el partido será a las 21:00 horas en la costa Este y a las 18:00 horas en la costa Pacífico (Los Ángeles). En España, el encuentro iniciará a las 3:00 horas del jueves 25 de junio.

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