Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Suiza y Canadá se enfrentan este miércoles en el BC Place de Vancouver por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido que definirá el primer lugar de la zona. Ambas selecciones llegan invictas y con cuatro puntos, aunque el conjunto canadiense ocupa provisionalmente la cima gracias a una mejor diferencia de gol. El encuentro será arbitrado por el brasileño Ramon Abatti, según la designación oficial, y marcará el cierre de la fase de grupos para ambos equipos.

La selección suiza comenzó su participación con un empate 1-1 ante Qatar y posteriormente dio un paso importante hacia la clasificación al imponerse por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. El equipo dirigido por Murat Yakin necesita una victoria para terminar en lo más alto del grupo, ya que un empate favorecerá a Canadá por criterio de diferencia de goles. Futbolistas como Granit Xhaka y Manuel Akanji se mantienen como principales referencias del conjunto europeo, junto a jóvenes talentos que han destacado en el torneo.

Canadá, uno de los anfitriones del certamen, igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su debut y luego logró una de las victorias más amplias de la fase de grupos al derrotar 6-0 a Qatar. Ese resultado le permitió asumir el liderato del Grupo B y llegar a la última fecha con la ventaja de que un empate será suficiente para conservar la primera posición. El delantero Jonathan David, autor de tres goles en el encuentro anterior, encabeza un equipo que también espera contar con una mayor participación de Alphonso Davies para cerrar la fase inicial como líder de su zona.

Así viene Suiza en sus últimos cinco partidos:

17 de junio de 2026 - Mundial FIFA 2026 - Fase de grupos: Suiza 2-1 rival del grupo B.

8 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 2-0 Austria.

3 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 1-1 Bélgica.

29 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Alemania 2-1 Suiza.

26 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Suiza 3-0 Noruega.

Así viene Canadá en sus últimos cinco partidos: