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MML responde al ministro Rafael Rey por trenes donados y pide reunión técnica: “Debe contar con la información técnica antes de emitir opiniones”

La Municipalidad Metropolitana de Lima rechaza las declaraciones del titular del MTC y exhorta a aclarar la controversia sobre los trenes de Caltrain. El municipio sostiene que la transferencia fue una donación avalada por autoridades estadounidenses y nacionales

Tren Lima Chosica
Tren Lima Chosica - Andina
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Las declaraciones del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, marcaron el inicio de una controversia en torno a los trenes transferidos por Caltrain para el proyecto Lima-Chosica.

Durante una entrevista en RPP, Rey afirmó que los vehículos ferroviarios traídos desde Estados Unidos durante la gestión de Rafael López Aliaga no fueron entregados gratuitamente, sino que se trató de una adquisición.

“Primero hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, sostuvo el titular del MTC.

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Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, ha defendido en varias ocasiones que la operación constituyó una donación. Sin embargo, Rey insistió en que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó un pago a la compañía estadounidense por los 93 vagones y 19 locomotoras, descartando que se tratara de una transferencia gratuita.

“Que el valor de los 93 vagones y 19 o 20 locomotoras sea más que lo que se pagó, eso es diferente, pero no fue una donación, fue una compra. Y eso hay que decirlo”, puntualizó.

“Se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”, agregó Rey, y remarcó que la propiedad actual de estas unidades corresponde a la comuna limeña. Además, advirtió que la puesta en marcha del proyecto Lima-Chosica requerirá inversiones significativas y estudios técnicos, estimando que la adecuación de la vía podría alcanzar los US$500 millones.

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Sobre el futuro del servicio, Rey indicó que ProInversión lidera la evaluación de la viabilidad del tren Lima-Chosica y que el proyecto dependerá de la infraestructura y adecuaciones pendientes. También mencionó que el concesionario de la vía férrea propuso una tarifa social, aunque para implementarla sería necesario un subsidio estatal.

Rafael Rey - MTC - PCM - keiko fujimori - Perú - 28 julio

Municipalidad de Lima exige claridad y pide reunión técnica con el MTC

La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió oficialmente a las afirmaciones del ministro Rey, defendiendo que los trenes de Caltrain fueron entregados bajo la figura de una donación.

En un comunicado, el municipio sostuvo que el ministro “debe contar con la información técnica antes de emitir opiniones que puedan confundir a la ciudadanía”. La comuna limeña resaltó que funcionarios estadounidenses, entre ellos el entonces secretario de Estado Antony Blinken, participaron activamente en el acto de donación.

El pronunciamiento agrega que la operadora Península Corridor Joint Powers Board – Caltrain es un organismo de transporte de Estados Unidos y que el material rodante fue donado para implementar el proyecto del Tren Lima-Chosica. Además, la donación fue avalada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ratificó la legalidad de la operación.

La Municipalidad de Lima solicitó formalmente una reunión técnica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de entregar información de primera mano y evitar “perturbaciones en la confianza de la población y en las relaciones diplomáticas y/o comerciales con los países con los que el Perú es socio estratégico”.

El exalcalde Rafael López Aliaga también se sumó a la controversia y advirtió que las declaraciones del ministro Rey podrían generar problemas diplomáticos. “Hay que tener cuidado con lo que se declara porque se puede tener problemas diplomáticos por hablar tan ligeramente”, señaló.

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