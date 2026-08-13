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Conductor de Nuevo Horizonte fue baleado en Ate y permanece en UCI: empresa había denunciado amenazas extorsivas

El representante de Transportes Unidos señaló que el conductor se encuentra en estado grave y anunció que los gremios evalúan una nueva paralización

Un conductor de la empresa de transporte público Nuevo Horizonte fue gravemente herido tras ser baleado en el distrito de Ate. Este hecho se suma a una serie de ataques y amenazas por parte de mafias extorsivas que azotan al sector. Exitosa
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Un conductor de la empresa de transporte Nuevo Horizonte fue baleado durante la tarde de este miércoles en la urbanización Valdiviezo, en el distrito de Ate. El ataque ocurrió cerca del patio de maniobras de la compañía y dejó al trabajador con heridas de gravedad. Un escolar también habría sufrido una lesión en la cabeza, según la información proporcionada sobre el caso.

El hecho ocurrió en la calle Los Parques, cuando la unidad se encontraba próxima a iniciar su recorrido. De acuerdo con testigos citados en los reportes sobre el ataque, un hombre subió al vehículo como pasajero, se colocó detrás del conductor y efectuó dos disparos antes de retirarse del lugar.

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Compañeros del conductor acudieron en su auxilio tras el ataque y lo trasladaron en una mototaxi hacia un establecimiento de salud. Posteriormente, el trabajador fue llevado al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, según informó Julio Bretoneche, representante de Transportes Unidos.

El caso ocurre después de las denuncias por amenazas extorsivas presentadas por la empresa Nuevo Horizonte. La Policía investiga si el ataque contra el conductor guarda relación con esas amenazas y busca determinar quiénes participaron en el atentado. Entre las hipótesis bajo investigación figura una posible vinculación con la organización criminal denominada “Los Occidentales”, versión que todavía no cuenta con confirmación oficial.

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Ataque ocurrió cerca del patio de maniobras

Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.
Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.

El conductor de Nuevo Horizonte fue atacado cuando el vehículo se encontraba próximo al patio de maniobras de la empresa, en la urbanización Valdiviezo. El agresor habría ingresado como pasajero y aprovechó su ubicación detrás del trabajador para efectuar los disparos.

Según Julio Bretoneche, representante de Transportes Unidos, el estado del conductor es grave y permanece en UCI. El dirigente señaló: “Gravemente herido. Está en UCI, en el Hospital Dos de Mayo”.

La Policía mantiene la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque, identificar al responsable de los disparos y determinar si existe una relación con las amenazas reportadas por la compañía.

Empresa reportó amenazas extorsivas

Nuevo Horizonte figura entre las empresas de transporte que reportaron amenazas antes del ataque contra su conductor. De acuerdo con la información proporcionada, la compañía presentó denuncias vinculadas con actos extorsivos y mensajes intimidatorios.

En los reportes también se menciona que el 10 de agosto se presentaron denuncias ante la unidad de extorsiones de la Dirincri. Según la información difundida, los hechos incluyeron amenazas y mensajes con números relacionados con Colombia, además de referencias a actos intimidatorios contra la empresa.

Transportistas evalúan una nueva paralización

El ataque también provocó un nuevo reclamo dentro del sector transporte. Julio Bretoneche sostuvo que las empresas agrupadas en Transportes Unidos solicitan una medida de fuerza ante la continuidad de los ataques.

“Lo antes posible, yo creo”, respondió Bretoneche al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo paro. El representante explicó que la decisión responde a una solicitud de las propias empresas y afirmó que su organización respaldaría la medida.

Bretoneche también sostuvo que otros gremios evalúan participar en una eventual paralización. Según su declaración, recibió comunicaciones para coordinar acciones relacionadas con el paro.

El representante de Transportes Unidos vinculó el ataque de Ate con otros episodios registrados contra trabajadores y unidades del transporte público. Entre los casos mencionados durante su declaración figuran ataques contra las líneas 41 y 73, un incidente en Pesquero y el asesinato de un gerente general de una empresa del sector.

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