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Corazón Serrano llegó a Univisión junto a Sergio George en medio de su gira por Estados Unidos

La agrupación musical peruana estrenó su tema ‘Vivir mi vida’ en la televisión internacional

Ocho mujeres con trajes dorados y un hombre de chaqueta de mezclilla sentados en sofás grises en un estudio de televisión con ventana y flores
El grupo Corazón Serrano, junto a Sergio George, posa en el set de Univisión en Estados Unidos, vistiendo atuendos dorados de lentejuelas.
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La agrupación peruana Corazón Serrano vivió un momento destacado en la televisión de Estados Unidos al presentarse en el programa matutino Despierta América, donde interpretó su más reciente sencillo “Vivir mi vida” en compañía del productor Sergio George. Este episodio formó parte de la actual gira del grupo por territorio estadounidense, en la que la banda busca afianzar su proyección internacional sin perder la esencia de la cumbia peruana.

El estreno televisivo de “Vivir mi vida” marcó un paso importante para el grupo. La colaboración original del tema incluye además al dúo cubano Gente de Zona, aportando matices caribeños y sumando nuevas sonoridades al repertorio. En el escenario de Univisión, la agrupación presentó una versión adaptada al público internacional, con arreglos modernos, mayor velocidad rítmica y una puesta en escena que integró vestuario cuidadosamente elegido y una escenografía colorida.

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La presentación no solo se vivió en el set, sino también en las redes sociales. Las integrantes de Corazón Serrano compartieron imágenes y videos desde su llegada al canal, la preparación antes del show y el momento de la actuación en vivo. Estas publicaciones recibieron respuestas inmediatas de seguidores tanto en Perú como en países de Latinoamérica y Estados Unidos, reforzando la interacción digital y ampliando el alcance del grupo.

La agrupación musical peruana estrenó su tema ‘Vivir mi vida’ en la televisión internacional | TikTok / Corazón Serrano

Impacto en redes sociales y proyección internacional

La interpretación de “Vivir mi vida” fue recibida con entusiasmo por el equipo de producción de Despierta América y la audiencia, que destacó la energía y autenticidad del grupo. El sencillo, grabado en vivo durante el aniversario de la banda ante 50 mil personas en el Estadio San Marcos de Lima, ya está disponible en plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube de Corazón Serrano. El video captura la magnitud del evento y la conexión con el público, elementos que forman parte de la identidad de la agrupación.

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Durante su paso por Estados Unidos, la banda mantiene una agenda activa de presentaciones y promoción en medios latinos. La gira incluye ciudades clave para la comunidad hispana, con shows que buscan consolidar su presencia en el mercado internacional y sumar nuevos seguidores. El trabajo de producción sumó también al DJ BK, aportando un enfoque contemporáneo a la propuesta en vivo.

Un grupo de ocho mujeres con vestidos dorados y un hombre de traje claro posan junto a otro hombre en una escenografía de televisión con un cartel
El grupo Corazón Serrano, acompañado por Sergio George, se presenta en el set del programa Despierta América de Univisión en Miami.

La canción “Vivir mi vida” representa una apuesta clara de Corazón Serrano por integrar la cumbia peruana con sonidos tropicales y caribeños, gracias a la participación de Sergio George y Gente de Zona. El grupo mantiene su identidad mientras explora nuevas colaboraciones y formatos de alto impacto, situando a la música peruana en escenarios de gran visibilidad.

El paso por la televisión estadounidense refuerza la estrategia de expansión del grupo y evidencia el interés de nuevas audiencias por la cumbia peruana. Corazón Serrano continúa sumando presentaciones y manteniendo una comunicación directa con su público, en una etapa marcada por la internacionalización y la búsqueda de nuevos horizontes musicales.

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