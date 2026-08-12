Denuncian que fichaje de Jorge Gutiérrez por Universitario sería “irregular”: su agente evalúa demanda ante la FIFA

El agente oficial de Jorge Gutiérrez ante la FIFA, Luis José Pico, aseguró que el jugador fue “manipulado y coaccionado” en su pase a Universitario y que, si no recibe respuesta, llevará el caso ante la FIFA. (Universitario de Deportes)

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¿Problemas a la vista en Ate? Y es que la empresa que representa a Jorge Gutiérrez afirmó que el pase del futbolista a Universitario se dio en medio de presiones externas, falta de reconocimiento al agente registrado y una negociación paralela que, según su versión, se hizo a sus espaldas.

Luis José Pico, quien se presentó como agente oficial del jugador ante la FIFA, sostuvo que la directiva del club no lo admitió como interlocutor y que permitió la participación de un agente que, según indicó, no tenía condición oficial.

En ese marco, el representante advirtió que notificó formalmente su malestar al jugador y que, si no obtiene respuesta, avanzará con una demanda ante la FIFA, en una controversia que también incluye señalamientos directos contra Martín Kohatsu.

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La versión del agente: “manipulado y coaccionado” y un intermediario no oficial

Luis José Pico, agente de Jorge Gutiérrez ante la FIFA, denunció que el jugador fue “manipulado y coaccionado” durante su llegada a Universitario y cuestionó el manejo de la operación. (Exitosa)

En una entrevista con Exitosa, Luis José Pico abrió su descargo con una aclaración sobre su rol: “Bueno, primero aclarar que yo soy el agente oficial del jugador ante FIFA”. Desde ese punto, relató que su entorno considera que el futbolista “fue manipulado y coaccionado, eh, por personas externas”.

El representante apuntó su crítica hacia el manejo institucional de Universitario, al afirmar que “la directiva de la U no nos reconoció” y que, en su lectura, el club “actuaron de mala manera, sin ética, sin valores”. En el mismo tramo, sostuvo que, durante la operación, “permitieron que en la operación se introdujera otro agente que no es el agente oficial del jugador”.

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Pico insistió en que, de su lado, no existía una negativa a que el futbolista se incorporara al torneo peruano. Su planteo fue que la discusión debía tener un canal formal con la representación reconocida: “de nuestra parte estaba toda la disposición en que Jorge Gutiérrez fuera al fútbol peruano”. Agregó que entendían el movimiento como “un paso importante en su carrera” y que esa posición se comunicó al club.

En su relato, el punto de quiebre apareció cuando, según dijo, la institución no habilitó una negociación con su intervención. “Solamente esperábamos que el jugador llegara a la oferta para discutir nosotros los valores con la U, pero la U se negó”, afirmó.

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Señalamientos contra Martín Kohatsu y el trasfondo de la negociación

El representante de Jorge Gutiérrez responsabilizó a Martín Kohatsu por permitir, según su versión, que terceros intervinieran en la negociación y cuestionó la forma en que Universitario cerró el fichaje. (Universitario de Deportes)

En su exposición, el agente colocó a Martín Kohatsu en el centro de las críticas. “El señor Martín Kohatsu, , actuó sin principios y, y sin valores en esta operación”, sostuvo. Enseguida, amplió su acusación con una frase que conectó la conducta que atribuyó al dirigente con la presión que, según él, recayó sobre el futbolista: “Debo ser honesto, permitió que otras personas, quizás que, que han trabajado con él y coaccionaran al jugador”.

Pico también situó el caso dentro de una secuencia que, según su versión, se venía desarrollando desde semanas previas. Afirmó que estaban atentos al escenario de rumores: “Con el jugador estuvimos durante todos los rumores que, que venían a lo largo de estas semanas”. En esa línea, agregó una lectura sobre el orden de prioridades del club en la búsqueda de refuerzos: “También entendíamos que Jorge no era la opción A para la U. Eran unos jugadores argentinos y a medida que se fueron cayendo, fueron por Jorge”.

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En el mismo testimonio, el agente mencionó a Deportivo La Guaira como un actor con el que, según indicó, mantenían vínculo: “En Deportivo La Guaira, un club que tenemos excelente relación, estábamos al tanto de todo”. Aun así, remarcó que el paso final hacia una propuesta concreta no se trató en los términos que esperaba su representación, porque, de acuerdo con su relato, el club no habilitó la conversación sobre “los valores”.

El rol del jugador, la advertencia formal y la posibilidad de ir a la FIFA

La representación de Jorge Gutiérrez elevó la tensión por su llegada a Universitario: Luis José Pico cuestionó al jugador por negociar sin avisarle y no descartó llevar el caso ante la FIFA. (Universitario de Deportes)

En su declaración, Pico combinó cuestionamientos a terceros con un reproche directo al propio futbolista. “El jugador indudablemente responsable de haber actuado de mala manera, de mala fe”, dijo, antes de describir la conducta que, según él, configuró una negociación paralela. “Obviamente él ha negociado el contrato a a nuestra espalda”, afirmó.

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El representante agregó que el episodio derivó en una decisión formal en el vínculo profesional: “esto nos lleva a notificar de manera formal al jugador nuestro descontento”. Desde ese punto, estableció un condicionante ligado a la reacción del futbolista: “y de no recibir respuesta será demandado ante FIFA”.

Consultado sobre la duración del vínculo, Pico fijó un dato temporal sobre el inicio de la relación contractual. “Mira, nuestra relación formal empezó en enero de 2025”, respondió. Luego, precisó el tipo de acuerdo que, según declaró, regía entre las partes: “teníamos contrato de exclusividad vigente para promocionar a Jorge a nivel mundial”.

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