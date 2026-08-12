Perú
Agregar Infobae enGoogle

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

La resolución suprema encarga a Juan Falconi representar al Ministerio de Justicia en el órgano encargado de dirigir y supervisar el sistema de defensa jurídica del Estado

Titular de la PCM, Ernesto Álvarez, informó que el Perú reforzará sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela. (Foto: PCM)
Juan Falconi fue designado por el Gobierno de Keiko Fujimori como representante del Ministerio de Justicia en el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado
Guardar

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó a Juan Falconi, actual viceministro de Justicia, como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, pese a que el reglamento de esta institución establece un impedimento para que los viceministros integren dicho órgano.

La designación fue oficializada mediante una resolución suprema publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano. El documento, firmado por la jefa de Estado y el titular de la cartera, Ernesto Álvarez, señala que Falconi representará a esta cartera en el Consejo Directivo.

Sin embargo, de acuerdo con un informe de Latina, un decreto legislativo establece que los ministros y viceministros están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo “mientras ejerzan función pública y hasta doce meses luego de haber cesado en el cargo”.

PUBLICIDAD

El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado. Está integrado por el procurador general, quien lo preside; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y un representante de la Contraloría General de la República. Sus miembros son designados por un periodo de cinco años.

Resolución que designa a Juan Falconi como viceministro del Minjus
Falconi ocupa actualmente el cargo de viceministro de Justicia, al que fue nombrado el pasado 4 de agosto

Entre sus atribuciones se encuentran dirigir y supervisar aspectos centrales del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Además, este órgano convoca, supervisa y dirige el proceso de evaluación para el ingreso al registro de abogados aspirantes a ocupar plazas de procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos.

PUBLICIDAD

Falconi fue nombrado viceministro de Justicia el pasado 4 de agosto, apenas una semana antes de su designación para integrar el Consejo Directivo de la Procuraduría. El abogado ya había ocupado el mismo cargo en 2017, durante el gobierno del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

En esa etapa presidió, además, la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el indulto humanitario concedido al fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) en diciembre de 2017.

Para el abogado Yván Montoya, la designación debe ser revisada debido al impedimento establecido en el reglamento. “Amerita una investigación desde la Cámara de Diputados, no se debió designar a alguien que, según el reglamento, está impedido de hacerlo”, sostuvo en diálogo con Latina.

Keiko Fujimori
El artículo 7 del reglamento de la Procuraduría establece un impedimento para que ministros y viceministros integren su Consejo Directivo mientras ejercen funciones públicas y durante los 12 meses posteriores

Montoya explicó que la restricción busca preservar la independencia del Consejo Directivo de la Procuraduría frente a cargos políticos. “La prohibición de que la comisión sea integrada por el viceministro es porque ese cargo es político y lo que se requiere en la Procuraduría General es una mayor independencia”, precisó.

La resolución suprema publicada este miércoles no hace referencia al impedimento previsto en el artículo 7 del reglamento ni explica por qué Falconi puede integrar el Consejo Directivo pese a ejercer actualmente el cargo de viceministro.

La unidad de investigación de la televisora señaló que consultó al Ministerio de Justicia sobre las razones de la designación, pero no obtuvo respuesta al cierre de su reporte.

La norma que regula la Procuraduría fue modificada en abril de este año para adecuarla a la Ley 31778, pero su artículo 7 mantiene el impedimento para ministros y viceministros.

Temas Relacionados

Juan FalconiKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Carlín, entre el arte y el compromiso social: cuando el artista lleva su voz más allá del escenario

En conversación con Infobae Perú, el actor reflexiona sobre la importancia de apoyar causas sociales, su experiencia junto a Aldeas Infantiles SOS Perú y el valor de la responsabilidad colectiva. Además, hace un balance de un año marcado por importantes logros en su carrera.

Carlos Carlín, entre el arte y el compromiso social: cuando el artista lleva su voz más allá del escenario

Nueva alza de combustibles en Lima genera que la gasolina llegue hasta los S/ 24

Los conductores enfrentan mayores costos para mantener sus vehículos en circulación, mientras las diferencias de precios entre grifos los llevan a buscar opciones más económicas

Nueva alza de combustibles en Lima genera que la gasolina llegue hasta los S/ 24

Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026

A sus 27 años, el defensor ‘canalero’ experimentará el desafío más complicado de su carrera. Los altos mandos del club de Ate consideran que el movimiento es el adecuado para reemplazar a José Carabalí

Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry: día, hora y canal TV del combate estelar por la UFC 330

El evento en Filadelfia tendrá dos títulos en disputa. El duelo entre el ruso y el irlandés será el más esperado de la noche del sábado. Conoce los horarios y cómo seguir el compromiso en vivo

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry: día, hora y canal TV del combate estelar por la UFC 330

¿Habrá cortes de agua por la limpieza del río Rímac ante El Niño? Sedapal explica si las labores preventivas afectarán el servicio en Lima y Callao

La empresa ejecuta trabajos de descolmatación en seis kilómetros del cauce y retirará cerca de 400 mil metros cúbicos de material acumulado

¿Habrá cortes de agua por la limpieza del río Rímac ante El Niño? Sedapal explica si las labores preventivas afectarán el servicio en Lima y Callao
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Juntos por el Perú presidirá Comisiones de Constitución y Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica pone en pausa YouTube y reprograma 'La fiesta indomable' tras su cirugía de emergencia

Shirley Arica pone en pausa YouTube y reprograma 'La fiesta indomable' tras su cirugía de emergencia

Magaly Medina critica a Pamela López por nuevo galán: "Te los buscas bien especiales, después se queja"

Corazón Serrano llegó a Univisión junto a Sergio George en medio de su gira por Estados Unidos

Mayra Couto confirma su deseo de tener una boda, hijos y un hogar con su novio colombiana Juan Camilo: “Es el amor de mi vida”

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

DEPORTES

Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026

Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry: día, hora y canal TV del combate estelar por la UFC 330

Marcos López a un paso de jugar la Conference League: Copenhague arrasó al Debrecen y quedó cerca de meterse a la fase de liga

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Lucumí regresó a la Liga 1: hábil extremo colombiano firmó por ADT y disputará el Torneo Clausura 2026