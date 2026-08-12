Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Juan Falconi fue designado por el Gobierno de Keiko Fujimori como representante del Ministerio de Justicia en el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó a Juan Falconi, actual viceministro de Justicia, como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, pese a que el reglamento de esta institución establece un impedimento para que los viceministros integren dicho órgano.

La designación fue oficializada mediante una resolución suprema publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano. El documento, firmado por la jefa de Estado y el titular de la cartera, Ernesto Álvarez, señala que Falconi representará a esta cartera en el Consejo Directivo.

Sin embargo, de acuerdo con un informe de Latina, un decreto legislativo establece que los ministros y viceministros están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo “mientras ejerzan función pública y hasta doce meses luego de haber cesado en el cargo”.

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El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado. Está integrado por el procurador general, quien lo preside; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y un representante de la Contraloría General de la República. Sus miembros son designados por un periodo de cinco años.

Falconi ocupa actualmente el cargo de viceministro de Justicia, al que fue nombrado el pasado 4 de agosto

Entre sus atribuciones se encuentran dirigir y supervisar aspectos centrales del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Además, este órgano convoca, supervisa y dirige el proceso de evaluación para el ingreso al registro de abogados aspirantes a ocupar plazas de procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos.

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Falconi fue nombrado viceministro de Justicia el pasado 4 de agosto, apenas una semana antes de su designación para integrar el Consejo Directivo de la Procuraduría. El abogado ya había ocupado el mismo cargo en 2017, durante el gobierno del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

En esa etapa presidió, además, la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el indulto humanitario concedido al fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) en diciembre de 2017.

Para el abogado Yván Montoya, la designación debe ser revisada debido al impedimento establecido en el reglamento. “Amerita una investigación desde la Cámara de Diputados, no se debió designar a alguien que, según el reglamento, está impedido de hacerlo”, sostuvo en diálogo con Latina.

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El artículo 7 del reglamento de la Procuraduría establece un impedimento para que ministros y viceministros integren su Consejo Directivo mientras ejercen funciones públicas y durante los 12 meses posteriores

Montoya explicó que la restricción busca preservar la independencia del Consejo Directivo de la Procuraduría frente a cargos políticos. “La prohibición de que la comisión sea integrada por el viceministro es porque ese cargo es político y lo que se requiere en la Procuraduría General es una mayor independencia”, precisó.

La resolución suprema publicada este miércoles no hace referencia al impedimento previsto en el artículo 7 del reglamento ni explica por qué Falconi puede integrar el Consejo Directivo pese a ejercer actualmente el cargo de viceministro.

La unidad de investigación de la televisora señaló que consultó al Ministerio de Justicia sobre las razones de la designación, pero no obtuvo respuesta al cierre de su reporte.

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La norma que regula la Procuraduría fue modificada en abril de este año para adecuarla a la Ley 31778, pero su artículo 7 mantiene el impedimento para ministros y viceministros.