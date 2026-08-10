Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Mayra Couto y Juan Camilo planean primero tener una casa con jardín antes de avanzar con la boda y la familia, y será ella quien le pida la matrimonio.

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Mayra Couto lleva siete años junto al colombiano Juan Camilo y no tiene dudas sobre el rumbo de esa relación. La actriz peruana, que ganó popularidad nacional con su personaje en la serie ‘Al fondo hay sitio’, confesó públicamente que ambos planean casarse y tener hijos, con una particularidad que rompió los esquemas: será ella quien pida la mano de su pareja.

La revelación ocurrió durante su participación en el podcast ‘A calzón quitao’, conducido por Milena Zárate, Grasse Becerra y Yuri Rodríguez, donde Couto habló con una franqueza poco habitual sobre su vida sentimental, sus proyectos de pareja y las condiciones médicas que condicionan su deseo de ser madre.

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“Queremos nuestra casa con jardín”: los planes de boda y familia que Couto ya tiene trazados

En el espacio del podcast, la actriz describió a Juan Camilo con palabras directas y sin reservas. “Considero que Juan Camilo es el amor de mi vida, me muero por él, es guapísimo e inteligente, me cocina rico, siempre me hace reír y lo admiro mucho”, afirmó Mayra Couto durante la conversación.

La pareja, que actualmente vive en Lima, tiene una hoja de ruta clara para los próximos años. “Claro que queremos casarnos y me encantaría tener hijos. Vamos lento, a paso seguro, nosotros queremos tener nuestra casa con jardín. Además, primero planeo ir a su casa para pedirle la mano y luego él lo hará aquí con la mía”, señaló la actriz.

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Mayra Couto reveló que quiere casarse y tener hijos con su novio colombiano Juan Camilo, a quien define como un proyecto de vida compartido.

Esa inversión del rol tradicional no es improvisada. Desde el 2021, cuando oficializó su relación, Couto ya había anunciado en sus redes sociales que sería ella quien tomara la iniciativa. “Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos”, escribió en aquel momento. Y agregó: “Yo seré la que pida. Ojalá me acepte porque sería un poco ‘palta’. ¡Mentira! ¡Él ya sabe!”

El paso formal hacia Colombia para la pedida de mano está en sus planes, aunque la pareja avanza sin apresurarse. Ambos priorizan consolidar primero una base estable antes de dar el siguiente paso.

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Una historia de amor que comenzó en Cuba y cruzó fronteras

Mayra Couto y Juan Camilo se conocieron en Cuba en 2017, cuando ambos formaban parte de un grupo de ciudadanos extranjeros que estudiaban en ese país. La actriz relató que el encuentro no fue un flechazo inmediato.

“Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo. El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió en un segundo, pero no. Para nada. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre”, relató Couto en su momento a través de Instagram.

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Mayra Couto revela sus deseos de regresar a protagonizar a ‘Grace’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’. América TV.

La relación sentimental entre ambos comenzó oficialmente en 2021. Al inicio del romance, la pareja vivió en Manizales, ciudad natal de Juan Camilo en Colombia, donde reside la familia del joven. “Los primeros tres años de la relación estuvimos viviendo juntos en Manizales, en Colombia, donde tiene su familia. Fue un tiempo muy bonito; pero después decidimos venir a Lima y aquí estamos juntos”, narró la actriz en el podcast.

Juan Camilo tiene 33 años, un año más que Couto, y la pareja mantiene una relación que la actriz describe como un proyecto de vida compartido. Ambos trabajan juntos en el ámbito audiovisual desde Lima, donde se instalaron tras su etapa en territorio colombiano.

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El desafío médico detrás del deseo de ser madre

El camino hacia la maternidad no es sencillo para Mayra Couto. En 2013, la actriz recibió un diagnóstico de cáncer de tiroides que derivó en la extirpación de esa glándula. Desde entonces, su cuerpo funciona con condicionantes médicas que impactan directamente en sus posibilidades de embarazo.

En el podcast ‘La Linares’, Couto explicó que consultó a su médico sobre la viabilidad de quedar embarazada. “He ido al doctor y le he preguntado, ‘¿yo puedo tener hijos por el tema de la falta de tiroides?’ (Yo no tengo tiroides). Y me ha dicho: ‘Sí, pero hay que cumplir ciertas condiciones’”, relató la actriz.

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La intérprete de ‘Al fondo hay sitio’ relató en un pódcast cómo planifica su maternidad con apoyo médico. La Linares/ YouTube

Uno de los factores que más le preocupa es la producción de calcio, ya que su organismo no lo genera de forma natural. “Pero no creas que es tan fácil. Yo no produzco calcio, por ejemplo. Eso es una de las cosas que me da más miedo con embarazarme, ¿de dónde va a sacar calcio la niña o el niño?”, confesó.

Couto también señaló que su anatomía presenta condiciones distintas a las de otras mujeres por la ausencia de hormonas tiroideas. “Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres, sobre todo para crear manitos y piernitas por la falta de hormonas”, indicó. Frente a eso, la actriz lleva un proceso de entrenamiento físico constante como parte de la preparación previa a un eventual embarazo.

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Al margen de sus planes familiares, Couto también recordó en el podcast ‘A calzón quitao’ una experiencia incómoda durante su etapa en la serie ‘Al fondo hay sitio’. La actriz mencionó que un compañero de elenco, a quien no identificó por nombre, tenía una actitud hostil hacia ella.

“Había un actor que no me hablaba, tenía algo contra mí y para molestarme, sabiendo que detesto el olor a cigarrillo, fumaba antes de las escenas de besos”, refirió, sin profundizar en los detalles. Actualmente, Couto está enfocada en su trabajo audiovisual junto a Juan Camilo.