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Carlos Alcántara agradece el cariño del público tras el fallecimiento de su madre: “Gracias por tanto amor a mi mamá”

Tres días después del fallecimiento de doña Chavela, el actor publicó en Instagram una foto del velorio junto a un mensaje de gratitud hacia quienes acompañaron a su familia con respeto y afecto

Collage con el actor Carlos Alcántara, su madre Doña Chavela, un crucifijo, flores en un velorio y un mensaje de gratitud
Carlos Alcántara agradeció en Instagram el cariño del público tras la muerte de su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela.
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Carlos Alcántara rompió el silencio que había mantenido desde la muerte de su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como doña Chavela, fallecida el domingo 9 de agosto. Tres días después, el actor publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del velorio —flores blancas, velas encendidas y una imagen de Cristo al fondo con el cartel “Con mucho amor, tus hijos”— acompañada de un mensaje de agradecimiento al público y a todos quienes acompañaron a su familia en el duelo.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño que hemos recibido mi familia y yo. Cada mensaje, cada abrazo, cada palabra y cada recuerdo compartido sobre mi mamá nos ha acompañado y ha significado muchísimo para nosotros”, se lee en el comunicado. El mensaje cerró con una frase que sintetizó el tono de toda la publicación: “Gracias por tanto amor a mi mamá”.

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El mensaje completo: gratitud y pedido de privacidad cumplido

En su publicación, Alcántara también agradeció de forma expresa el respeto que el público y los medios mostraron durante los días más difíciles. “Gracias también por el respeto, la consideración y, especialmente, por haber cuidado nuestra intimidad en estos días tan difíciles”, indicó el actor, en una referencia directa al pedido que la productora Tondero había hecho al momento de confirmar el fallecimiento, cuando solicitó a los medios evitar cualquier registro audiovisual de la despedida.

El actor señaló que las flores y los mensajes recibidos fueron una fuente de fortaleza para la familia durante esos días: “Las flores y todos sus mensajes nos han dado mucha fuerza y consuelo. Gracias por tenerla siempre presente con tanto cariño”. Y cerró con una frase que reconoce el lugar que doña Chavela ocupó en el afecto colectivo: “Nos quedamos con todo ese cariño y con la enorme gratitud de saber cuánto quisieron a Chavela”.

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Arreglo floral grande de rosas y lirios blancos con una tarjeta que lee 'Con mucho amor tus hijos' frente a una estatua de Jesús y velas
Tres días después del fallecimiento de doña Chavela, Carlos Alcántara publicó una foto del velorio con un mensaje de gratitud a quienes acompañaron a su familia.

La foto del velorio que acompañó el mensaje mostró un altar con arreglos de rosas y lirios blancos, velas a los costados y una estatua de Cristo con los brazos abiertos al fondo. Sobre el arreglo central, una tarjeta con la inscripción “Con mucho amor, tus hijos”.

Las reacciones del mundo del espectáculo y del público

La publicación concentró de inmediato una nueva ola de mensajes de figuras del espectáculo peruano. Yirko Sivirich le escribió: “Abrazo grande. Ahora la tendrás 24/7 a tu lado cuidándote”. Patricia Barreto expresó: “Lo siento muchísimo, un abrazo muy fuerte”. La actriz Andrea Luna le envió una sola palabra: “Fuerza”.

Pero fueron los comentarios del público los que reflejaron con más claridad el lugar que doña Chavela ocupó en la memoria colectiva. “Sin conocerla pero gracias a tus películas nos brindaste parte de su vida. Que vuele alto, descanse tranquila”, escribió un usuario. Otro señaló: “Era imposible no quererla, era el símbolo de las mamás de otras generaciones”.

Varios comentarios apuntaron directamente al vínculo entre la figura de Chavela y la identidad de las madres peruanas que se reconocieron en su historia a través de ‘¡Asu Mare!’. “Todo el Perú siempre recordará a la señora Chabelita, una madre peruana que hizo lo que sea por el bienestar de su hijo”, escribió otro seguidor.

Díptico. Hombre con gorra y mujer mayor sonriendo en la izquierda; mujer mayor con collar de perlas sonriendo en la derecha. Texto sobre la imagen izquierda
Murió Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida como Chavela, la madre de Carlos Alcántara e inspiración de '¡Asu Mare!'.

Un comentario resumió lo que muchos expresaron de distintas formas: “Yo he visto a través de tus películas lo auténtica que ella fue y valoro tu inspiración y tributo a ella. Bendiciones, señora Chabelita”.

Doña Chavela falleció el domingo 9 de agosto. Carlos Alcántara la despidió ese mismo día con un mensaje en Instagram: “Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”. La productora Tondero confirmó la noticia y precisó que la familia deseaba despedirla en la intimidad, sin presencia de medios.

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