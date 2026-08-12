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Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

La mandataria sostuvo que su mandato recién inicia y pidió confianza a la ciudadanía mientras se fortalecen la PNP, las Fuerzas Armadas y la coordinación entre instituciones

En un discurso ante la Asociación de Bodegueros del Perú, Keiko Fujimori detalla su plan de tres ejes para la seguridad: levantar la moral de las fuerzas del orden, mejorar la coordinación y usar la inteligencia para combatir la delincuencia. | Canal N
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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este lunes que su gobierno necesita tiempo para enfrentar la ola de criminalidad que azota el país y pidió paciencia a la ciudadanía, al sostener que no es posible obtener resultados en 15 días de gestión.

“Sabemos, sobre todo, que lo que tenemos que recuperar es el orden. Y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo”, declaró durante un acto oficial por el Día del Bodeguero.

Agregó que su gestión, que apenas lleva dos semanas desde que fue investida, está enfocada en fortalecer a la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

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“Hoy lo que ustedes van a ver es un gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

También destacó la coordinación entre las instituciones y cuestionó que anteriormente existiera una falta de comunicación entre ellas. “Lo segundo que están viendo es un trabajo de coordinación, porque las instituciones no se hablaban. Había un diálogo de sordos y lo único que había era críticas públicas entre ellas”, señaló.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, participa en la ceremonia por el Día del Bodeguero y reafirma su compromiso con los pequeños y medianos emprendedores. En su discurso, promete eliminar las trabas burocráticas y facilitar el acceso a créditos para fortalecer este sector vital de la economía peruana. | Canal N

Seguidamente, mencionó el uso de inteligencia como parte de la estrategia de su gobierno contra el crimen organizado y la inseguridad, y volvió a requerir tiempo a su administración para que estas medidas comiencen a mostrar resultados.

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No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, avanzó.

No obstante, aseguró que respaldará a los pequeños y medianos emprendedores y planteó reducir la burocracia para facilitar la formalización y el acceso al crédito.

“De nuestro partido siempre hemos defendido y hemos resaltado la importancia de los pequeños, medianos emprendedores, de personas como ustedes, que con esfuerzo, dedicación, trabajo, perseverancia, sacan adelante a sus familias”, afirmó.

“Me da orgullo saber que soy la primera presidenta que estoy acá, pero también siento pena de que no hayan habido otros mandatarios que hayan participado de estos eventos tan importantes, que no haya habido un diálogo directo”, manifestó.

Fujimori cuestionó la falta de comunicación previa entre instituciones y aseguró que su gobierno apuesta por una mayor articulación y el uso de inteligencia
Fujimori cuestionó la falta de comunicación previa entre instituciones y aseguró que su gobierno apuesta por una mayor articulación y el uso de inteligencia

En esa línea, planteó simplificar el proceso de formalización y facilitar el acceso al crédito, de modo que el pequeño emprendedor sienta que el Estado “no es un obstáculo, sino que somos sus aliados”.

La semana pasada, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) anunció que su gobierno empezará a aplicar una política de “mucha firmeza” para recuperar el orden y tomó como referencia al líder salvadoreño Nayib Bukele.

“Gladys me dice que siga los pasos del presidente Bukele. Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”, dijo al responder al comentario de una internauta durante una transmisión en directo.

La mandataria también aprovechó el acto para ratificar su respaldo a los policías que participaron en recientes operativos contra la delincuencia, entre ellos dos sicarios, incluido un caso registrado tras el asesinato de un cambista en el Centro de Lima.

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