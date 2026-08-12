Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Regatas Lima incorpora a Evelyn Linares, armadora procedente de Deportivo Soan, para Liga Peruana de Vóley 2026/27

La colocadora de 24 años se une a las filas de Horacio Bastit en el club chorrillano luego de dos temporadas en la institución de Puente Piedra

Evelyn Linares es nueva armadora de Regatas Lima.
Evelyn Linares es nueva armadora de Regatas Lima. Crédito: Regatas Lima.
Guardar

Regatas Lima continúa moviéndose en el mercado de pases de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y anunció la incorporación de Evelyn Linares. La armadora de 24 años, nacida en Ucayali, llega procedente de Deportivo Soan, equipo en el que disputó las últimas dos temporadas, y se suma al plantel dirigido por el argentino Horacio Bastit.

La institución chorrillana oficializó la llegada de la colocadora a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida como una de sus nuevas deportistas para la próxima campaña. “Bienvenida Evelyn a las más campeonas. Tenemos nueva protagonista. ¡Qué bueno tenerte en Regatas, Evelyn!”, publicó el club junto a una imagen de la voleibolista.

PUBLICIDAD

Linares conoce bien la competencia en el medio local, pues antes de defender los colores de Deportivo Soan tuvo un paso por Deportivo Géminis. En las últimas dos temporadas, la jugadora se consolidó como una de las alternativas en la posición de armadora dentro del campeonato nacional y ahora afrontará un reto de mayor exigencia con Regatas Lima.

Su incorporación representa, además, el desafío más importante de su carrera. La deportista tendrá la responsabilidad de adaptarse rápidamente a un plantel que buscará recuperar el protagonismo perdido durante la última temporada y competir nuevamente por los primeros lugares de la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD

Evelyn Linares posa con la camiseta de Regatas Lima.
Evelyn Linares posa con la camiseta de Regatas Lima. Crédito: Instagram Regatas Lima.

Con la llegada de Linares, Bastit cuenta de momento con una nueva alternativa para organizar el juego de la escuadra chorrillana. Sin embargo, la dirigencia todavía trabaja en la posibilidad de concretar la incorporación de Marina Scherer, armadora brasileña que cuenta con experiencia en el vóley peruano y europeo. De concretarse su llegada, el conjunto chorrillano tendría mayores opciones para afrontar una temporada extensa y exigente.

Regatas va por la reivindicación

Regatas Lima tuvo una última temporada lejos de las expectativas que históricamente acompañan al club. La institución más laureada del vóley peruano terminó en el sexto lugar de la tabla general, una posición que estuvo muy por debajo de sus objetivos y que evidenció las dificultades que atravesó durante la campaña.

Para la temporada 2026/27, el desafío será dejar atrás ese rendimiento y volver a competir por los puestos de privilegio. Horacio Bastit y su comando técnico deberán encontrar rápidamente el funcionamiento de un plantel que presenta varias novedades, tanto en sus incorporaciones como en las jugadoras que dejaron la institución.

El técnico argentino no pudo meterse entre los cuatros mejores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El objetivo de Regatas será recuperar su condición de protagonista y volver a pelear por el título nacional. Para ello, la construcción de un equipo competitivo será fundamental y la llegada de Evelyn Linares forma parte de ese proceso de renovación.

El mercado de pases de Regatas Lima

El club chorrillano también ha experimentado varios movimientos importantes durante este mercado. Entre las principales salidas destaca la de la armadora Cristiana Cuba, quien continuará su carrera en Alianza Lima. También se confirmaron las partidas de Petra Schwartzman, Bárbara Frangella, Shanaiya Aymé, Darlevis Mosquera y Katherin Ramírez.

En cuanto a las renovaciones, Regatas logró conservar a una de sus principales referentes: Kiara Montes. La atacante continuará como capitana del equipo y también ejerce ese rol en la selección peruana. Alexandra Llaro es otra de las jugadoras que extendió su vínculo con la institución.

La capitana del club chorrillano seguirá una temporada más con la camiseta celeste. (Video: Regatas Lima Vóley)

Respecto a las incorporaciones, además de Evelyn Linares, el equipo sumó a Yujhamy Mosquera y Nicole Abreu. El club también recuperará a Waleska Toro y la citada Alexandra Llaro, quienes estuvieron ausentes durante la temporada pasada debido a lesiones.

Con estos movimientos, Regatas Lima busca darle forma a un plantel que pueda competir nuevamente por los primeros lugares. La llegada de Linares se presenta como una pieza más dentro de esa reconstrucción y como una oportunidad para que la armadora de Ucayali dé un importante salto en su carrera.

Temas Relacionados

Evelyn LinaresRegatas LimaDeportivo SoanLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Arrancan los duelos por etapa eliminatoria rumbo a los cuartos de final: Perú se medirá con Italia, Estados Unidos hará lo suyo con Argentina, China chocará con República Dominicana, y mucho más

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargado con varios compromisos en el ámbito europeo y también americano con presencia de jugadores peruanos

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Denuncian que fichaje de Jorge Gutiérrez por Universitario sería “irregular”: su agente evalúa demanda ante la FIFA

La versión del representante sostiene que el caso se originó en el ingreso de un intermediario no oficial y en la falta de un canal reconocido con la representación del jugador durante la transferencia

Denuncian que fichaje de Jorge Gutiérrez por Universitario sería “irregular”: su agente evalúa demanda ante la FIFA

Alianza Lima vs UTC ya tiene árbitro: Conar confirmó las ternas arbitrales de la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con partidos repartidos entre viernes y domingo, la Liga 1 afrontará una fecha con actividad en siete estadios y un cierre marcado por el clásico cusqueño en el Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs UTC ya tiene árbitro: Conar confirmó las ternas arbitrales de la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026

A sus 27 años, el defensor ‘canalero’ experimentará el desafío más complicado de su carrera. Los altos mandos del club de Ate consideran que el movimiento es el adecuado para reemplazar a José Carabalí

Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

ENTRETENIMIENTO

La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

Carlos Alcántara agradece el cariño del público tras el fallecimiento de su madre: “Gracias por tanto amor a mi mamá”

Shirley Arica pone en pausa YouTube y reprograma 'La fiesta indomable' tras su cirugía de emergencia

Magaly Medina critica a Pamela López por nuevo galán: "Te los buscas bien especiales, después se queja"

Corazón Serrano llegó a Univisión junto a Sergio George en medio de su gira por Estados Unidos

DEPORTES

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Denuncian que fichaje de Jorge Gutiérrez por Universitario sería “irregular”: su agente evalúa demanda ante la FIFA

Alianza Lima vs UTC ya tiene árbitro: Conar confirmó las ternas arbitrales de la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026