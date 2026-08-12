Regatas Lima incorpora a Evelyn Linares, armadora procedente de Deportivo Soan, para Liga Peruana de Vóley 2026/27

Evelyn Linares es nueva armadora de Regatas Lima. Crédito: Regatas Lima.

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Regatas Lima continúa moviéndose en el mercado de pases de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y anunció la incorporación de Evelyn Linares. La armadora de 24 años, nacida en Ucayali, llega procedente de Deportivo Soan, equipo en el que disputó las últimas dos temporadas, y se suma al plantel dirigido por el argentino Horacio Bastit.

La institución chorrillana oficializó la llegada de la colocadora a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida como una de sus nuevas deportistas para la próxima campaña. “Bienvenida Evelyn a las más campeonas. Tenemos nueva protagonista. ¡Qué bueno tenerte en Regatas, Evelyn!”, publicó el club junto a una imagen de la voleibolista.

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Linares conoce bien la competencia en el medio local, pues antes de defender los colores de Deportivo Soan tuvo un paso por Deportivo Géminis. En las últimas dos temporadas, la jugadora se consolidó como una de las alternativas en la posición de armadora dentro del campeonato nacional y ahora afrontará un reto de mayor exigencia con Regatas Lima.

Su incorporación representa, además, el desafío más importante de su carrera. La deportista tendrá la responsabilidad de adaptarse rápidamente a un plantel que buscará recuperar el protagonismo perdido durante la última temporada y competir nuevamente por los primeros lugares de la Liga Peruana de Vóley.

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Evelyn Linares posa con la camiseta de Regatas Lima. Crédito: Instagram Regatas Lima.

Con la llegada de Linares, Bastit cuenta de momento con una nueva alternativa para organizar el juego de la escuadra chorrillana. Sin embargo, la dirigencia todavía trabaja en la posibilidad de concretar la incorporación de Marina Scherer, armadora brasileña que cuenta con experiencia en el vóley peruano y europeo. De concretarse su llegada, el conjunto chorrillano tendría mayores opciones para afrontar una temporada extensa y exigente.

Regatas va por la reivindicación

Regatas Lima tuvo una última temporada lejos de las expectativas que históricamente acompañan al club. La institución más laureada del vóley peruano terminó en el sexto lugar de la tabla general, una posición que estuvo muy por debajo de sus objetivos y que evidenció las dificultades que atravesó durante la campaña.

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Para la temporada 2026/27, el desafío será dejar atrás ese rendimiento y volver a competir por los puestos de privilegio. Horacio Bastit y su comando técnico deberán encontrar rápidamente el funcionamiento de un plantel que presenta varias novedades, tanto en sus incorporaciones como en las jugadoras que dejaron la institución.

El técnico argentino no pudo meterse entre los cuatros mejores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El objetivo de Regatas será recuperar su condición de protagonista y volver a pelear por el título nacional. Para ello, la construcción de un equipo competitivo será fundamental y la llegada de Evelyn Linares forma parte de ese proceso de renovación.

El mercado de pases de Regatas Lima

El club chorrillano también ha experimentado varios movimientos importantes durante este mercado. Entre las principales salidas destaca la de la armadora Cristiana Cuba, quien continuará su carrera en Alianza Lima. También se confirmaron las partidas de Petra Schwartzman, Bárbara Frangella, Shanaiya Aymé, Darlevis Mosquera y Katherin Ramírez.

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En cuanto a las renovaciones, Regatas logró conservar a una de sus principales referentes: Kiara Montes. La atacante continuará como capitana del equipo y también ejerce ese rol en la selección peruana. Alexandra Llaro es otra de las jugadoras que extendió su vínculo con la institución.

La capitana del club chorrillano seguirá una temporada más con la camiseta celeste. (Video: Regatas Lima Vóley)

Respecto a las incorporaciones, además de Evelyn Linares, el equipo sumó a Yujhamy Mosquera y Nicole Abreu. El club también recuperará a Waleska Toro y la citada Alexandra Llaro, quienes estuvieron ausentes durante la temporada pasada debido a lesiones.

Con estos movimientos, Regatas Lima busca darle forma a un plantel que pueda competir nuevamente por los primeros lugares. La llegada de Linares se presenta como una pieza más dentro de esa reconstrucción y como una oportunidad para que la armadora de Ucayali dé un importante salto en su carrera.

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