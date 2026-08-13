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Elecciones 2026: ONPE realizará talleres para candidatos sobre aportes, ingresos y gastos de campaña

Las jornadas de capacitación se realizarán en Arequipa, Cusco, Trujillo, Iquitos y Puno durante agosto, con orientación sobre los procedimientos y formatos del organismo electoral

Mujer con gafas y chaleco de ONPE en mesa con papeles, hablando con otras dos personas sentadas de espaldas. Al fondo, una pantalla de proyección y un logo de PNUD
Una instructora de la ONPE explica procedimientos de financiamiento de campañas electorales a candidatos durante un taller de capacitación en Perú. (ONPE)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará talleres dirigidos a candidatos que buscan convertirse en gobernadores o vicegobernadores regionales, así como a quienes postulan a las alcaldías provinciales y distritales, con el objetivo de orientarlos sobre la presentación de información financiera de sus campañas para las Elecciones 2026.

Durante estas jornadas, los participantes conocerán los procedimientos que deben seguir para informar a la ONPE sobre los aportes e ingresos que reciban y los gastos que efectúen durante el desarrollo de sus actividades proselitistas. Las capacitaciones cuentan con el apoyo de la Unión Europea (UE) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Edificio moderno de color azul y blanco con el logo y el nombre ONPE repetido en la fachada, y numerosas ventanas de vidrio bajo un cielo claro
La sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) gestiona el espacio no electoral para partidos políticos en Perú. (ONPE)

¿Qué candidatos deben presentar informes financieros?

La normativa establece que deben presentar información financiera quienes postulan a los cargos de gobernador y vicegobernador regional, así como a las alcaldías provinciales y distritales. En estos casos, los candidatos deberán entregar a la ONPE dos informes relacionados con los ingresos, aportes y gastos realizados durante sus respectivas campañas.

Esta obligación no comprende a quienes buscan ser consejeros regionales ni a los candidatos a regidores provinciales o distritales. Por ello, los talleres están orientados específicamente a quienes tienen el deber de cumplir con las entregas de información financiera establecidas por la normativa electoral.

Primera entrega: ¿qué información comprende?

La primera entrega deberá contener la información correspondiente a las actividades realizadas entre el 7 de enero y el 5 de setiembre de 2026. De acuerdo con la Resolución Gerencial n.º 000004-2026-GSFP/ONPE, el plazo para presentar estos datos vencerá el 11 de setiembre.

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La ONPE busca que los candidatos conozcan con anticipación los procedimientos necesarios para cumplir con las dos entregas obligatorias. Las sesiones estarán enfocadas en aspectos como el correcto llenado de los formatos y se desarrollarán mediante una metodología participativa para facilitar el aprendizaje de los procedimientos.

¿Cuándo y dónde serán los talleres?

Las capacitaciones se desarrollarán en cinco ciudades del país. El primer grupo de talleres se realizará el lunes 17 de agosto en Arequipa y Cusco. La jornada tendrá lugar en el Hotel Tierra Sur, en Arequipa, y en el Hotel Los Portales, en Cusco.

Posteriormente, el viernes 21 de agosto se realizará un taller en Trujillo, en el Hotel El Gran Marqués. Mientras que el lunes 24 de agosto las capacitaciones llegarán a Iquitos y Puno, específicamente al Hotel Victoria Regia y a la Casona Plaza Hotel Centro, respectivamente. Todas las sesiones comenzarán a las 6 p. m.

Canales para presentar la información financiera

Los candidatos obligados a reportar sus movimientos financieros podrán hacerlo mediante dos vías habilitadas por la ONPE. Una de ellas es el portal digital de financiamiento CLARIDAD, para cuyo acceso previamente deben solicitar una casilla electrónica.

La segunda alternativa son las mesas de partes físicas de la ONPE. Estas funcionan en las Oficinas Regionales de Coordinación, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y la sede central de la institución, ubicada en el Jr. Washington n.º 1894, en el Cercado de Lima. La información deberá ser presentada dentro de los plazos establecidos para cada una de las entregas.

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