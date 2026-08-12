Magaly Medina critica a Pamela López por nuevo galán: "Te los buscas bien especiales, después se queja"

La conductora Magaly Medina no tuvo piedad con el nuevo galán de Pamela López, cuestionando su carrera como productor musical y comparándolo con un chico de reality. ¿Realmente es un productor exitoso o solo busca hacerse conocido? Video: ATV / Magaly TV La Firme

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El nombre de Pamela López volvió a ocupar los titulares de la farándula peruana, esta vez por una razón que nada tiene que ver con su turbulento divorcio del futbolista Christian Cueva. Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ la captaron besando a un hombre barbudo y tatuado dentro de un automóvil, apenas dos meses después de su separación del cantante de salsa Paul Michael.

Las imágenes bastaron para que Magaly Medina dedicara un bloque entero de ‘Magaly TV, la Firme’ a radiografiar al nuevo pretendiente, y sus conclusiones no fueron precisamente halagadoras. La propia López había adelantado el vínculo antes de que el programa difundiera las imágenes. En una llamada al pódcast ‘Nadie Sabe’, la influencer reconoció que estaba conociendo a alguien.

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“Nos estamos conociendo, me parece un chico lindo, guapo, interesante y todo bien. No hay nada que esconder, nadie hace daño a nadie, estoy soltera, estoy disfrutando, estoy conociendo y nada más”, declaró López. Esa misma noche, ‘Amor y Fuego’ reveló su identidad y el escrutinio mediático comenzó de inmediato.

Magaly desmonta la imagen del “productor exitoso”: dos mil seguidores y un carro prestado

El informe emitido en ‘Magaly TV, la Firme’ identificó al galán como Franco Portales Aliaga, un productor musical de trap y género urbano de 38 años que opera bajo el nombre artístico Mr. Deal 13 y reside en Miami, Florida.

Portales cuenta con una empresa en ese estado dedicada a la producción de videoclips para el circuito underground y, según el mismo informe, trabaja actualmente en un proyecto con la orquesta Los Conquistadores de la Salsa, agrupación que López había promocionado días antes en sus redes sin que nadie reparara en la conexión.

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¿Quién es el hombre que le regala peluches y flores a Pamela López? En este informe, revelamos que se trata de Franco Portales, un productor de música urbana de 38 años que parece haberle devuelto la sonrisa a la expareja del futbolista. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Medina, sin embargo, fue directa al señalar las contradicciones entre la imagen que proyecta Portales y los datos verificables. El argumento central de la conductora giró en torno a su presencia en redes sociales: el productor acumula apenas 2.480 seguidores en Instagram, una cifra que Medina consideró incompatible con el perfil de alguien que se presenta como referente de la industria musical.

“Música trap, como si la música trap acá en el Perú fuera exitosísima. Más tiene pinta de guerrerito que de otra cosa. Ahí está, los escoge. Después se queja de todo lo que le hacen”, sostuvo Medina.

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Luego fue más lejos: “Creo que Paul Michael tiene más seguidores que él. O sea, es que se los busca. Pamela, de verdad que te los buscas, pero bien especiales. Mr. Deal 13, 2480 seguidores. Te ha hecho el cuento, porque un productor exitoso no tiene 2480 seguidores. Tiene millones de seguidores”, sentenció la periodista.

A la escasa presencia digital se sumó otro detalle que no pasó por alto en el programa: el automóvil Audi con el que Portales recogió a López tras su almuerzo en Miraflores no sería de su propiedad. “Ese carro ni siquiera es suyo. Carro prestado es”, lanzó Medina entre risas.

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Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ habían registrado a ambos recorrer el distrito, detenerse en un minimarket y luego permanecer estacionados frente al domicilio de la influencer durante cerca de 30 minutos, lapso en el que se produjo el beso que desató la cobertura.

Magaly Medina puso en duda la imagen de productor exitoso de Mr. Deal 13 por sus 2.480 seguidores en Instagram.

El patrón que Magaly ve repetirse: de Paul Michael a Franco Portales

Para Magaly Medina, la situación con Portales no es nueva. La conductora trazó una línea directa entre el nuevo galán y el anterior, y sugirió que ambos comparten una motivación similar: aprovechar la exposición mediática de López para ganar visibilidad en el espectáculo peruano.

“Para mí que, igual que el Paul Michael, también quiere sacar lo suyo, hacerse conocido de repente acá o que lo metan a algún programa o algún reality, porque encima ese carro ni siquiera es suyo”, afirmó la conductora. La comparación con Paul Michael no es menor: el cantante de salsa fue señalado en su momento por sectores de la prensa de espectáculos como alguien que habría capitalizado su relación con López para ganar notoriedad pública.

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El vínculo entre López y Portales no era del todo desconocido para quienes rodean a la influencer. Según el informe de ‘Magaly TV, la Firme’, el productor aparece en fotografías junto a López, el conductor Giancarlo Cossio y parte del equipo del pódcast ‘Nadie Sabe’, espacio al que la trujillana se incorporó recientemente.

Fue precisamente la amiga y compañera del pódcast Paty Lorena quien, sin querer, abrió la puerta a la investigación al mencionar el nombre de pila del galán en el pódcast ‘Vale Todo’: “Se llama Franco. No voy a dar el apellido porque parece que el chico no quiere aparecer en la foto”, dijo Lorena, lo que llevó a los reporteros del programa a atar cabos.

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