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Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargado con varios compromisos en el ámbito europeo y también americano con presencia de jugadores peruanos

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La agenda futbolística internacional de hoy miércoles 12 de agosto presenta una variedad de encuentros que despiertan el interés tanto por la jerarquía de los clubes como por la presencia de jugadores peruanos en ligas extranjeras.

En Europa, Marcos López podría tener minutos con Copenhague, que enfrenta a Debreceni VSC por la fase previa de la UEFA Conference League. ‘Marquitos’ ha sumado continuidad y se perfila como opción en la banda izquierda, consolidando su adaptación al fútbol escandinavo.

En Estados Unidos, Wilder Cartagena está convocado con Orlando City para el duelo ante Atlético San Luis por la Leagues Cup. El conjunto estadounidense tiene un gran refuerzo como el francés Antoine Griezmann, quien ya anotó en el triunfo 2-1 sobre Monterrey.

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El calendario de amistosos internacionales incluye atractivos choques: Newcastle United vs EvertonManchester United vs Leeds UnitedArsenal vs Como 1907. Justamente, un encuentro importante lo jugarán Deportivo La Coruña y Real Madrid, que continúa su pretemporada con la mirada puesta en los nuevos fichajes.

La Supercopa de Europa tiene como protagonistas a PSG, reciente campeón francés, y a Aston Villa inglés, en un cruce inédito que enfrenta dos estilos opuestos y promete intensidad desde el inicio.

En el ámbito sudamericano, la Copa Libertadores presenta encuentros decisivos: Platense vs Coquimbo UnidoPalmeiras vs Cerro Porteño y Cruzeiro vs Flamengo.

Por la Copa SudamericanaTigre se mide con Montevideo City Torque y Red Bull Bragantino enfrenta a Atlético Mineiro, en duelos donde la clasificación a siguientes rondas está en juego.

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Amistosos internacionales

- Newcastle United vs Everton (11:15 horas / Claro Sports)

- Manchester United vs Leeds United (13:30 horas / Claro Sports)

- Arsenal vs Como 1907 (13:30 horas / Disney+ Premium)

- Nottingham Forest vs Bayer Leverkusen (13:45 horas)

- Deportivo La Coruña vs Real Madrid (14:00 horas / Disney+ Premium)

- Napoli vs Aris Salónica (14:00 horas)

- Málaga vs Fulham (14:00 horas)

Partido por la Supercopa de Europa

- PSG vs Aston Villa (14:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de UEFA Conference League

- Copenhague vs Debreceni VSC (11:00 horas)

- GKS Katowice vs Hapoel Tel Aviv (11:00 horas)

- Rapid Viena vs Paide Linnameeskond (11:00 horas)

Partidos de Copa Libertadores

- Platense vs Coquimbo Unido (17:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Palmeiras vs Cerro Porteño (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Cruzeiro vs Flamengo (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa Sudamericana

- Tigre vs Montevideo City Torque (17:00 horas / DSports)

- Red Bull Bragantino vs Atlético Mineiro (17:00 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Leagues Cup

- Orlando City vs Atlético San Luis (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Inter Miami vs León (18:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Monterrey vs Nashville SC (19:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Toluca vs FC Dallas (21:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- San Diego FC vs Puebla (21:15 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Seattle Sounders vs Chivas Guadalajara (21:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Los Angeles FC vs Querétaro (21:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Copa Centroamericana de Concacaf

- Motagua FC vs CS Cartaginés (20:00 horas / Disney+)

- Club Deportivo FAS vs Verdes FC (22:00 horas / Disney+)

Partido por Copa Argentina

- Atlético Tucumán vs Independiente (17:15 horas / TyC Sports)

Partido por Copa Ecuador

- CD La Unión vs Aucas (15:00 horas / DSports)

Partidos de Copa Paraguay

- 29 de Setiembre vs Sportivo San Lorenzo (12:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Iteño vs Guaraní (14:30 horas / Tigo Sports)

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