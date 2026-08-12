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Detienen a extranjero acusado de amenazar con un cuchillo a transeúntes cerca del mercado San Pedro en Cusco

Una pareja de esposos denunció que el intervenido les exigió dinero y utilizó un arma blanca para intimidarlos. Ninguno resultó herido

Video capta el momento exacto en que la Policía Municipal de Cusco interviene a un sujeto luego de que transeúntes alertaran que portaba un cuchillo. La situación se torna tensa hasta que los agentes logran reducirlo en el suelo. Pro Noticias Cusco

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Un ciudadano venezolano fue intervenido en el centro de Cusco tras una denuncia por presuntas amenazas con un cuchillo contra personas que transitaban por la calle Túpac Amaru, cerca del mercado San Pedro. La intervención estuvo a cargo de personal de Seguridad Ciudadana y Patrullaje Integrado.

El caso involucró a una pareja de esposos que caminaba junto a su bebé por las inmediaciones del mercado. Según la información proporcionada por la Municipalidad Provincial del Cusco, los ciudadanos denunciaron que el sujeto les exigió dinero y utilizó un arma blanca ante su negativa.

La alerta permitió que agentes municipales acudieran al lugar para intervenir al sospechoso. Durante el operativo, el ciudadano arrojó el cuchillo al suelo antes de ser reducido por el personal encargado de la seguridad en la zona.

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Juvenal Zereceda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco, informó que los esposos acudieron a la dependencia policial para formalizar la denuncia. La pareja y su bebé no sufrieron lesiones durante el incidente.

Denuncia de una pareja cerca del mercado San Pedro

Una pareja que caminaba con su bebé por la calle Túpac Amaru denunció que un hombre les exigió dinero y los amenazó con un cuchillo. Composición: Infobae
Una pareja que caminaba con su bebé por la calle Túpac Amaru denunció que un hombre les exigió dinero y los amenazó con un cuchillo. Composición: Infobae

De acuerdo con la versión recogida por los agentes municipales, el ciudadano interceptó a una pareja que caminaba con su bebé y le exigió dinero. Ante la negativa, el sujeto utilizó un cuchillo para intimidarlos.

“Habían sido obligados a entregar dinero; si no le entregaban, amenazaba con arma blanca, con este cuchillo”, señaló Juvenal Zereceda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco.

La denuncia de los afectados permitió alertar al personal de Seguridad Ciudadana y Patrullaje Integrado, que acudió al sector para intervenir al sospechoso. Los esposos también fueron trasladados a la dependencia policial para registrar formalmente lo ocurrido.

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Durante la intervención, imágenes proporcionadas por Seguridad Ciudadana muestran al ciudadano arrojando el arma blanca al suelo mientras los agentes procedían con la reducción.

El cuchillo fue recogido por el personal municipal y quedó bajo custodia para su entrega a la Policía Nacional. Zereceda explicó que el objeto sería incorporado a las diligencias relacionadas con la denuncia.

“El arma blanca es una evidencia que hemos puesto a disposición de la Comisaría del Cusco”, explicó el funcionario de la Municipalidad Provincial del Cusco.

El ciudadano intervenido fue trasladado a una dependencia policial para las diligencias correspondientes. La información municipal precisa que la pareja realizó la denuncia por el incidente y que ninguno de sus integrantes, incluido el bebé, presentó lesiones.

Cámaras de seguridad serán revisadas

La Municipalidad Provincial del Cusco también informó que personal de Seguridad Ciudadana revisa las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas cerca del mercado San Pedro.

El objetivo de esta revisión es establecer si el intervenido podría estar relacionado con otros hechos similares registrados en ese sector. Las imágenes disponibles forman parte del material que las autoridades pueden considerar dentro de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

La revisión comprende los registros de la zona donde ocurrió la intervención y busca identificar posibles denuncias adicionales vinculadas con el ciudadano detenido.

Juvenal Zereceda señaló que las personas que sean víctimas o testigos de amenazas o actos de violencia deben comunicar los hechos a las autoridades para facilitar la intervención correspondiente.

“A veces los ciudadanos no quieren denunciar por temor o porque consideran engorrosos los trámites”, sostuvo el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco.

En este caso, la denuncia de los afectados permitió activar la intervención del personal municipal y la posterior participación de la Policía Nacional. Las diligencias continúan con la revisión del material de videovigilancia y la verificación de posibles personas afectadas por hechos similares en las inmediaciones del mercado San Pedro.

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