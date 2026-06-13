Gianluca Lapadula es nuevo jugador de Universitario: el ‘Bambino’ se desvinculó de Spezia y se pondrá a las órdenes de Héctor Cúper

Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario de Deportes. Crédito: Instagram Universitario.

Gianluca Lapadula y Universitario de Deportes se han puesto de acuerdo para unir sus caminos. El ariete de 36 años vestirá la camiseta ‘crema’ por el próximo año y medio luego de una vasta experiencia en el fútbol italiano. El ex seleccionado nacional llega por primera vez al balompié nacional y buscará acabar con el negativo historial de los atacantes extranjeros en el conjunto ‘merengue’.

La confirmación del fichaje fue compartido por el periodista Gustavo Peralta por medio de sus redes sociales. El comunicador indicó que el ‘Bambino’ logró desvincularse del Spezia, club con el que mantenía contrato hasta julio. Sin embargo, el comando técnico de Héctor Cúper precisaba de tenerlo entre sus filas en un máximo de una semana.

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Finalmente, el exatacante de la selección peruana logró su salida del cuadro italiano y estará a las órdenes del experimentado estratega argentino. En ese sentido, Peralta aseguró que Lapadula se pondrá a punto en Campo Mar “entre el jueves y viernes de la próxima semana”.

Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes. Crédito: X Gustavo Peralta.

Los números de Gianluca Lapadula

Aunque sus últimas campañas estuvieron lejos de sus registros más brillantes, Gianluca Lapadula mantiene credenciales que explican la expectativa generada por su llegada a Universitario. En la temporada más reciente con Spezia, el delantero ítalo-peruano registró seis goles y dos asistencias en un curso condicionado por las lesiones y por el descenso de su equipo a la Serie C italiana. Un año antes, también con la escuadra ‘ligur’, había anotado cinco tantos.

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Su mejor versión reciente se remonta a la campaña 2022/23, cuando fue una de las grandes figuras del ascenso de Cagliari. En aquella temporada firmó 22 goles y cuatro asistencias en la Serie B, los mejores números de su carrera. Posteriormente, en la 2023/24, aportó cuatro tantos y dos asistencias entre la Serie A y la Copa de Italia.

Ahora, a sus 36 años, Lapadula buscará reencontrarse con su capacidad goleadora en una liga menos exigente que la italiana, aunque bajo una enorme presión. Universitario necesita goles para sostener su candidatura al título y el ‘Bambino’ llega con la misión de convertirse en la referencia ofensiva que impulse la recuperación del equipo.

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El delantero de la selección peruana aportó cuota goleadora en aplastante triunfo contra FC Südtirol. | VIDEO: X

Así queda el ataque de Universitario

Con la incorporación de Gianluca Lapadula, Universitario suma una pieza de enorme jerarquía a un frente ofensivo que será determinante para las aspiraciones del club en el segundo semestre de la temporada. Héctor Cúper contará, en principio, con un grupo de atacantes conformado por Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores y Lisandro Alzugaray, futbolistas con características distintas que le brindarán mayores alternativas para afrontar tanto la Liga 1 como los compromisos internacionales.

Sin embargo, no todo está definido en la conformación del ataque ‘crema’. La continuidad de José Rivera sigue siendo una incógnita. El delantero nacional atraviesa una situación compleja y su salida durante este mercado de pases aparece como una posibilidad concreta.

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Más allá de los movimientos que aún puedan producirse, Universitario sabe que necesita potenciar al máximo su poder ofensivo. El cuadro ‘merengue’ está obligado a conquistar el Torneo Clausura si pretende mantener vivas sus opciones de alcanzar el tetracampeonato nacional. De no conseguirlo, podría quedar expuesto a que Alianza Lima frustre el sueño de obtener un histórico cuarto título consecutivo.

Narciso Algamis contó detalles de la situación del 'Tunche' y si seguirá en la 'U'. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

¿Y Raúl Ruidíaz?

La salida de Sekou Gassama del plantel parecía abrir definitivamente la puerta para el esperado retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario. Durante varias semanas, distintos reportes periodísticos apuntaron a que la liberación de un cupo en la zona ofensiva era una condición necesaria para que la dirigencia pudiera avanzar con mayor firmeza en las negociaciones por la ‘Pulga’.

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Sin embargo, pese a que el escenario parecía favorable, la operación se ha enfriado en los últimos días. De acuerdo con información difundida por el periodista Gustavo Peralta, la prioridad actual de Universitario sería incorporar a un delantero extranjero, una solicitud que habría sido realizada expresamente por Héctor Cúper. El entrenador argentino considera que el plantel necesita un perfil específico para potenciar el ataque y habría pedido explorar primero alternativas en el mercado internacional.

Eso no significa que la posibilidad de fichar a Ruidíaz esté completamente descartada. Hasta el momento no existe una comunicación oficial que cierre definitivamente la puerta a su regreso y, en el fútbol, los escenarios pueden cambiar rápidamente. No obstante, las señales que llegan desde la interna del club apuntan a que las opciones de concretar su retorno son hoy mucho más reducidas que hace algunas semanas.

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Gustavo Peralta informó que Héctor Cúper decidió que la 'Pulga' no regrese. Créditos: Modo Fútbol / Youtube.

Por ahora, la ilusión de volver a ver a la ‘Pulga’ con la camiseta crema sigue viva, aunque cada vez parece más lejana. La decisión final dependerá de cómo avance la búsqueda del atacante extranjero solicitado por Cúper y de las condiciones que puedan presentarse en el mercado durante las próximas semanas.