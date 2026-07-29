Desfile militar 2026: PNP presenta por primera vez robots humanoides y cuadrúpedos

Los robots G1, K9 y K10 fueron incorporados como prototipos mediante una alianza estratégica para apoyar futuras labores policiales (Créditos: Latina)

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La Policía Nacional del Perú (PNP) incorporará por primera vez robots humanoides y cuadrúpedos en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. La presentación forma parte de las novedades preparadas para la ceremonia que se desarrollará en la avenida Brasil, donde estas plataformas tecnológicas desfilarán con el objetivo de mostrar el potencial que podrían tener como apoyo en futuras operaciones policiales.

Durante una transmisión de Latina, la capitán Edith Alvarado presentó al robot humanoide G1 y a los cuadrúpedos robóticos K9 y K10, equipos que serán exhibidos ante el público por primera vez en este tradicional acto cívico. Explicó que se trata de prototipos obtenidos mediante una alianza estratégica y que, por ahora, su participación busca acercar esta tecnología a la ciudadanía.

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La capitán explicó que el objetivo es adaptar estos equipos a las necesidades operativas de la Policía Nacional. “Van a ser adaptados de acuerdo con la necesidad que tenga nuestra institución en cuanto a la función policial. Por hoy los van a ver socializar con todas las personas para un buen espectáculo de parte de la Policía”, sostuvo.

La PNP busca adaptar estos equipos para reforzar futuras labores policiales y ampliar sus capacidades operativas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Alvarado indicó que el robot humanoide fue programado para interactuar con los asistentes y ofrecer una demostración durante la jornada. En la transmisión, G1 sorprendió al ejecutar una rutina de baile, aunque la representante de la institución precisó que esa no será su función principal en el futuro.

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Respecto a los cuadrúpedos robóticos, detalló que la institución proyecta especializarlos en labores de búsqueda y rescate de personas. Señaló que cuentan con sensores capaces de detectar calor humano, lo que permitiría localizar víctimas atrapadas tras un desastre natural o en situaciones de cautiverio.

Además, precisó que estas plataformas también podrían emplearse en procedimientos de desactivación de explosivos, reduciendo la exposición de los agentes durante intervenciones de alto riesgo. Según explicó, el uso de esta tecnología permitiría fortalecer las capacidades operativas de la institución en escenarios donde la seguridad del personal resulta prioritaria.

La incorporación de estos robots marcará uno de los principales atractivos de la participación de la Policía Nacional en la Gran Parada Militar de este año, al introducir herramientas tecnológicas que, de consolidarse su implementación, podrían convertirse en un apoyo para distintas operaciones de seguridad y atención de emergencias.

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La Policía Nacional del Perú presentará por primera vez robots humanoides y cuadrúpedos durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

¿A qué hora inicia el desfile militar hoy 29 de julio?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar se desarrollará entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m.; no obstante, el Ministerio de Defensa (Mindef) informó que el plan de cierre de vías entrará en vigor desde las primeras horas del día para garantizar la instalación del operativo de seguridad y facilitar el desplazamiento de las delegaciones participantes.

Como parte de estas medidas, la avenida Brasil permanecerá totalmente cerrada durante la jornada, al igual que diversas calles y avenidas de los distritos de Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. Las restricciones también comprenderán el perímetro del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

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Asimismo, el sector Defensa indicó que el tránsito vehicular estará restringido en vías ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil, con el objetivo de mantener despejadas las rutas destinadas a la evacuación de personas y a la atención de posibles emergencias que pudieran presentarse durante el desarrollo del evento.

Frente a este escenario, la Policía Nacional del Perú (PNP) recomendó a los conductores reorganizar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar la congestión. Entre las principales vías sugeridas se encuentran las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

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