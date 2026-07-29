Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 29 de julio de 2026

Un mapa físico del Perú muestra epicentros sísmicos en Huancavelica, Áncash y Ucayali, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas 24 horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la ocurrencia de tres sismos que sacudieron diversas zonas del país. El primero se sintió en las primeras horas en el distrito de San Pedro de Coris, departamento de Huancavelica, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 13 kilómetros.

Más tarde, un movimiento de mayor magnitud se registró a 227 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la región Áncash, alcanzando los 5.5 de magnitud y una profundidad de 27 kilómetros. El tercer evento ocurrió cerca de Pucallpa, en Ucayali, con una magnitud de 4.0 a una profundidad de 166 kilómetros.