Perú
Agregar Infobae enGoogle

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 29 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres sismos de diversa magnitud durante el 28 de julio de 2026 en distintas regiones del país. Los movimientos telúricos se registraron en Huancavelica, Áncash y Ucayali.

Guardar
Mapa físico tridimensional de Perú sobre fondo gris claro. Tres iconos de alerta rojos y amarillos marcan puntos en el mapa. Logotipo del IGP azul y blanco.
Un mapa físico del Perú muestra epicentros sísmicos en Huancavelica, Áncash y Ucayali, junto al logo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas 24 horas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la ocurrencia de tres sismos que sacudieron diversas zonas del país. El primero se sintió en las primeras horas en el distrito de San Pedro de Coris, departamento de Huancavelica, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 13 kilómetros.

Más tarde, un movimiento de mayor magnitud se registró a 227 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la región Áncash, alcanzando los 5.5 de magnitud y una profundidad de 27 kilómetros. El tercer evento ocurrió cerca de Pucallpa, en Ucayali, con una magnitud de 4.0 a una profundidad de 166 kilómetros.

12:11 hsHoy

¿Llamar o enviar un WhatsApp? Cómo comunicarme con mis familiares tras un gran sismo

En situaciones de emergencia, la comunicación eficiente puede ser determinante. Las líneas telefónicas suelen saturarse tras un sismo debido al alto volumen de llamadas, lo que dificulta la comunicación directa. Enviar mensajes de texto o utilizar aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp representa una alternativa más efectiva, ya que requieren menos ancho de banda y tienen mayor probabilidad de llegar.

El uso de mensajes escritos permite informar rápidamente sobre el estado personal y recibir confirmaciones de familiares sin congestionar las redes, facilitando que más personas puedan reportar su situación. Además, los mensajes quedan registrados y pueden consultarse cuando la red lo permita, a diferencia de las llamadas que requieren conexión simultánea.

  • Priorizar el envío de mensajes de texto o WhatsApp para informar que se está a salvo.
  • Evitar llamadas prolongadas para no saturar las líneas y permitir que las emergencias sean atendidas por los servicios de socorro.
  • Compartir la ubicación solo si es necesario y relevante para el reencuentro familiar.
Infografía sobre comunicación post-sismo. Muestra teléfono tachado, móvil con WhatsApp, listas de consejos, ambulancia y rescatista.
Una infografía ilustra las recomendaciones para comunicarse con familiares tras un sismo, priorizando los mensajes de texto o WhatsApp sobre las llamadas telefónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:11 hsHoy

Perú, país altamente sísmico con poco nivel de prevención

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en América del Sur. Situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, su territorio experimenta temblores de manera frecuente, lo que ha convertido a los sismos en un fenómeno recurrente que afecta a millones de personas. La constante amenaza de movimientos telúricos obliga a la población y autoridades a mantener una preparación permanente ante posibles emergencias. Según organismos especializados en geofísica, la vigilancia y estudio de estos eventos es clave para reducir el impacto social y económico.

Un semáforo peatonal de luz ámbar, varios edificios, luces rojas encendidas en los balcones, el logo del IGP en un poste y cables eléctricos.
Una ciudad peruana experimenta una simulación de alerta sísmica con edificios que se muestran borrosos, luces de emergencia rojas encendidas y un semáforo peatonal ámbar intermitente, junto al logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación geográfica de Perú determina su alta exposición. El choque de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera de manera repentina, provocando sismos de diferentes magnitudes. El registro histórico indica que varias ciudades han sufrido fuertes terremotos, algunos con consecuencias devastadoras. La memoria colectiva conserva imágenes de edificios colapsados y poblaciones desplazadas, lo que impulsa campañas de concientización y educación continua.

12:10 hsHoy

¿Por qué ocurren sismos en Perú?

  • La interacción de placas tectónicas es la causa principal de los sismos en el país.
  • El borde occidental de Sudamérica absorbe la energía liberada por el movimiento de la placa de Nazca.
  • La fricción constante entre ambas placas genera una acumulación de tensión que, al liberarse, produce sismos.
  • Los epicentros suelen ubicarse en la costa, pero el efecto puede sentirse en regiones andinas y amazónicas.
  • Los especialistas en geofísica señalan que la profundidad y el tipo de falla determinan la intensidad del movimiento.
Fachada de iglesia dañada con escombros en el suelo bajo un cielo estrellado nocturno. Hay un segundo edificio adyacente también visible
Una iglesia parcialmente destruida y escombros en el suelo muestran los daños causados por el sismo de magnitud 5.1 en Chupaca, Junín, Perú. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)
12:10 hsHoy

Principales sismos históricos en Perú

El país ha experimentado numerosos movimientos sísmicos de alto impacto. Entre los más recordados sobresale el terremoto de 1970 en Áncash, que ocasionó la muerte de aproximadamente 70.000 personas y la destrucción de la ciudad de Yungay. Otro evento significativo fue el sismo de 2007 en Pisco, con una magnitud de 7,9, que dejó más de 500 víctimas fatales y afectó gravemente la infraestructura local. Estos episodios han motivado la revisión de normas de construcción y protocolos de emergencia.

Tres personas con cascos blancos y uniformes militares remueven escombros de una estructura colapsada bajo un cielo azul con montañas
Militares con cascos blancos remueven escombros de viviendas destruidas en Junín, Perú, tras un sismo que causó 6 fallecidos y 300 damnificados. (Gobierno Regional de Junín)

Organismos internacionales y nacionales han documentado cada evento relevante. Los registros muestran que, en promedio, Perú experimenta cientos de sismos anualmente, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población. Solo aquellos que superan los 4 o 5 grados en la escala de Richter suelen causar alarma pública.

12:10 hsHoy

Consecuencias sociales y económicas de los sismos

  • Las consecuencias de los sismos en Perú incluyen pérdidas humanas, daños materiales y alteraciones en la vida cotidiana.
  • Las zonas urbanas con alta densidad poblacional presentan mayor vulnerabilidad ante movimientos sísmicos de gran magnitud.
  • Los costos de reconstrucción tras un terremoto pueden superar los cientos de millones de dólares.
  • Sectores como vivienda, salud y educación resultan especialmente afectados por la destrucción de infraestructura.
  • El impacto emocional y psicológico en la población puede prolongarse durante años, especialmente en comunidades que pierden viviendas o seres queridos.
12:10 hsHoy

Medidas de prevención y preparación ante sismos

La preparación es clave para mitigar el impacto de los sismos. Las autoridades peruanas promueven simulacros periódicos en escuelas, empresas y espacios públicos. Estos ejercicios buscan familiarizar a la población con rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros. El Ministerio de Vivienda impulsa la construcción de edificaciones resistentes, siguiendo normas técnicas que consideran la sismicidad del territorio.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en gestión de riesgos insisten en la importancia de contar con planes familiares de emergencia. La educación en primeros auxilios y la identificación de zonas seguras dentro del hogar pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Diversos organismos internacionales colaboran con capacitaciones y asesoría técnica para fortalecer la resiliencia comunitaria.

06:58 hsHoy

Recomendaciones utilitarias en caso de sismo

  • Mantener la calma y buscar protección bajo mesas o estructuras firmes durante el movimiento.
  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • No utilizar ascensores en caso de evacuación.
  • Tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, documentos personales y botiquín básico.
  • Identificar previamente las rutas de evacuación y los puntos de reunión familiares.
  • Revisar periódicamente el estado de la vivienda y corregir grietas o fallas estructurales.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades y entidades locales.
Perú es un país altamente sísmico y Lima guarda un silencio de casi 3 siglos. Recomendaciones sencillas sobre qué hacer en caso de un sismo.
Perú es un país altamente sísmico y Lima guarda un silencio de casi 3 siglos. Recomendaciones sencillas sobre qué hacer en caso de un sismo.
06:30 hsHoy

Qué hacer después de un sismo

  • Verificar el estado de salud propio y de las personas cercanas; administrar primeros auxilios si es necesario.
  • Revisar la vivienda en busca de daños estructurales antes de volver a ingresar.
  • Evitar encender fósforos o artefactos eléctricos si hay sospecha de fuga de gas.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir instrucciones de las autoridades.
  • No difundir rumores ni información no confirmada.
  • Preparar una lista de necesidades familiares para solicitar ayuda si fuera necesario.
  • Apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:16 hsHoy

La importancia del monitoreo y la alerta temprana

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realizan un seguimiento permanente de la actividad sísmica. El desarrollo de sistemas de alerta temprana ha permitido reducir el tiempo de respuesta ante eventos de gran magnitud. Estas herramientas tecnológicas envían mensajes automáticos a la población, lo que facilita la evacuación y la adopción de medidas inmediatas.

Según expertos en gestión de riesgos, la difusión de información confiable es esencial para evitar rumores y pánico. Las campañas de educación enfocadas en sismos han mejorado el nivel de conocimiento y la reacción de la ciudadanía. El acceso a datos en tiempo real se considera un recurso estratégico para la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

Un semáforo peatonal de luz ámbar, varios edificios, luces rojas encendidas en los balcones, el logo del IGP en un poste y cables eléctricos.
Una ciudad peruana experimenta una simulación de alerta sísmica con edificios que se muestran borrosos, luces de emergencia rojas encendidas y un semáforo peatonal ámbar intermitente, junto al logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:11 hsHoy

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Mochila abierta con linterna, radio, botellas de agua, botiquín, latas, silbato, pilas, documentos. Al fondo, cartel de evacuación y logo IGP.
Una mochila de emergencia sísmica abierta sobre una mesa de madera contiene suministros vitales para enfrentar desastres naturales y asegurar la supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

IGPSismoTemblorperu-noticiasSismos en Perú

Últimas noticias

Keiko Fujimori anunció aumento del salario mínimo vital a S/ 1.300: ¿es viable aumentarlo en 170 soles más?

Tras el anuncio presidencial sobre el alza del sueldo básico considerando que hoy es 1130, el empresariado considera que la prioridad debe ser destrabar inversiones y modernizar el Estado para sostener la economía

Keiko Fujimori anunció aumento del salario mínimo vital a S/ 1.300: ¿es viable aumentarlo en 170 soles más?

Vibra Perú: horarios, artistas, apertura de puertas y todo sobre el festival este 28 y 29 de julio

El festival de música se alista para su nueva edición 2026. Dos días de música y actividades para disfrutar en familia

Vibra Perú: horarios, artistas, apertura de puertas y todo sobre el festival este 28 y 29 de julio

Partidos de hoy, miércoles 29 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda futbolística de este día tiene un amplio abanico de opciones con diversos encuentros internacionales, destacando la presencia peruana en el extranjero

Partidos de hoy, miércoles 29 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Carlos Adrianzén a Keiko Fujimori “debe abordar el papel de Petroperú, la existencia de Ministerios sin razón de ser y analizar un aumento del salario mínimo vital”

El economista advirtió sobre los desafíos que enfrenta el gobierno para financiar y ejecutar sus compromisos en un contexto marcado por el peso de la burocracia y la necesidad de reformas estructurales

Carlos Adrianzén a Keiko Fujimori “debe abordar el papel de Petroperú, la existencia de Ministerios sin razón de ser y analizar un aumento del salario mínimo vital”

Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

El desfile arranca a las 10:15 a.m. de este miércoles 29 de julio en la avenida Brasil con once agrupamientos, seis delegaciones extranjeras y Keiko Fujimori al frente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas por primera vez

Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar

Así es el dispositivo que convierte la luz en sonido: invidentes podrán sentir eclipse solar

Creció la oferta de frutas importadas en las verdulerías: cuáles son las que más llegan y por qué

Cristina Kirchner anunció en medios internacionales que llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU

Nueva denuncia pública contra un sacerdote en Córdoba: su prima relató un abuso sufrido en la infancia

El Gobierno ratificó sus diferencias ideológicas con Lula da Silva, pero negó que la tensión escale al plano diplomático

INFOBAE AMÉRICA

EEUU suavizó los controles a los bancos para facilitar las transacciones con Venezuela tras los terremotos

EEUU suavizó los controles a los bancos para facilitar las transacciones con Venezuela tras los terremotos

La opositora que liderará el diálogo con el chavismo reivindicó a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

China quiere que la guerra se eternice en Medio Oriente y multiplica su ayuda al régimen de Irán

El guatemalteco Kevin Cordón gana el oro en bádminton en Santo Domingo 2026

Un vuelo de Delta Airlines estuvo a punto de chocar con otro avión, según reveló una llamada de la FAA

DEPORTES

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Histórica sanción en Brasil: le fracturó la pierna y no volverá a jugar hasta que su rival se recupere

Revelaron detalles de la pelea en el vestuario de la Selección de Colombia que acabó con Néstor Lorenzo en el piso

Un título memorable y un sí que lo cambió todo: la historia de amor detrás de la primera estrella de Racing en el fútbol femenino

El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030