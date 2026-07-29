Unidad Canina de la PNP se alista para el desfile militar 2026

El entrenamiento contempla rutinas como el "rezo", que requiere alrededor de 15 semanas de preparación, y prácticas permanentes para reforzar el aprendizaje (Créditos: TVPerú)

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La Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú (PNP) volverá a participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias luego de 6 años de ausencia. El contingente estará conformado por 43 ejemplares de las razas pastor alemán, golden retriever, labrador retriever, beagle, braco de Weimar, braco alemán, pastor belga malinois y pastor holandés, que recorrerán la avenida Brasil como parte del bloque de las Fuerzas Especiales.

En la antesala de la ceremonia, efectivos y sus perros realizaron una exhibición de habilidades ante las cámaras de TVPerú. El técnico Rony Goñas, integrante del Departamento de Policía Canina, explicó que la mayoría de los animales fueron donados a la institución y algunos rescatados antes de incorporarse al programa de formación. Añadió que todos reciben un entrenamiento permanente para desempeñar funciones operativas y participar en actividades de acercamiento con la ciudadanía.

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Durante la presentación, la escuadra de exhibición estuvo integrada por Beto, Sarú, Tiago, Machín, quienes realizaron ejercicios de obediencia, equilibrio y coordinación. Los canes demostraron sus habilidades al desplazarse en scooter y patineta, además de ejecutar distintas rutinas que despertaron el entusiasmo de quienes seguían la transmisión.

Los ejemplares cumplen funciones especializadas en búsqueda y rescate de personas, localización de restos humanos, detección de drogas y explosivos, además de participar en actividades de acercamiento con la ciudadanía - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Uno de los momentos más llamativos fue la demostración del denominado “rezo”, una rutina que los animales realizan antes de iniciar cualquier actividad. Según Goñas, este ejercicio simboliza encomendarse a Dios antes del servicio. El instructor precisó que alcanzar ese nivel de obediencia demanda alrededor de 15 semanas de preparación continua.

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La exhibición también incluyó el ejercicio conocido como “el muertito”, protagonizado por Mítens, que permaneció inmóvil hasta recibir la orden de reincorporarse. El especialista explicó que la perra acumula más de 1 año de entrenamiento y mantiene prácticas diarias mediante actividades recreativas para reforzar su aprendizaje.

Goñas indicó que estos ejemplares no solo participan en presentaciones dirigidas a escolares y familias, sino que además cumplen funciones especializadas en búsqueda y rescate de personas, localización de restos humanos, detección de sustancias narcóticas e identificación de explosivos. Agregó que el entrenamiento básico dura 6 semanas, la especialización se extiende por 16 semanas y el adiestramiento continúa durante toda la vida operativa de cada animal.

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El contingente estará integrado por 43 ejemplares de ocho razas, que desfilarán como parte del bloque de las Fuerzas Especiales - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Fiestas Patrias 2026: ¿A qué hora inicia el desfile militar hoy 29 de julio?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar está programada para iniciar a las 10:00 a. m. y concluir alrededor de la 1:00 p. m.. Sin embargo, el Ministerio de Defensa (Mindef) precisó que las restricciones al tránsito se aplicarán desde las primeras horas de la jornada con el propósito de facilitar el despliegue de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento de las delegaciones que participarán en la ceremonia.

Como parte del operativo, la avenida Brasil permanecerá cerrada durante todo el evento, al igual que diversas calles y avenidas ubicadas en los distritos de Magdalena del Mar, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. Las medidas también alcanzarán el entorno del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

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La cartera informó, además, que el acceso vehicular será restringido en vías ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil, con el fin de mantener libres las rutas destinadas a la evacuación de personas y a la atención de eventuales emergencias que puedan registrarse durante el desarrollo de la actividad.

Ante estas disposiciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) exhortó a los conductores a planificar sus recorridos con anticipación y optar por rutas alternas para reducir la congestión vehicular. Entre las principales opciones recomendadas figuran las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

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