Vibra Perú: horarios, artistas, apertura de puertas y todo sobre el festival este 28 y 29 de julio

Vibra Perú se consolida como uno de los festivales más grandes del país, reuniendo a miles de personas durante las celebraciones por Fiestas Patrias. Este evento, que se realizará este 28 y 29 de julio de 2026, destaca por ofrecer una programación que integra a reconocidos artistas nacionales e internacionales, así como experiencias para toda la familia.
El festival no solo es un punto de encuentro para la música, sino también para la gastronomía, los juegos y las actividades culturales. Desde su primera edición, Vibra Perú se ha posicionado como una cita imperdible para quienes buscan celebrar la identidad peruana en un ambiente festivo y seguro.
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Horario de apertura
Las puertas abrirán ambos días desde las 11:00 a.m. Se recomienda llegar temprano para aprovechar todas las actividades, disfrutar de la oferta gastronómica, los juegos mecánicos y los primeros conciertos del día.
Ubicación y mapa de la “Ciudad Vibra”
El festival se llevará a cabo en Costa Verde, distribuyéndose en distintos espacios temáticos, según el mapa oficial:
- Distrito Musical: Zona con los escenarios principales (BCP y Movistar) y tribuna lateral.
- Distrito de la Diversión: Área de juegos de feria, activaciones, una gran rueda de la fortuna y zonas de descanso.
- Distrito Gastronómico: Espacio con patio de comidas y distintas opciones culinarias.
- VibraLandia: Zona central con experiencias y actividades familiares.
- El acceso general, tribunas y zonas de descanso están señalizados para facilitar la circulación y comodidad de los asistentes.
Estacionamiento
El festival contará con estacionamiento exclusivo para asistentes con entrada. El servicio tiene costo adicional y está sujeto a disponibilidad.
Artistas y horarios
<b>28 de julio</b>
Escenario BCP
- 1:00 p.m.: Éxtasis de Amor
- 2:00 p.m.: TK
- 3:00 p.m.: 6 Voltios
- 4:00 p.m.: Yarita Lizeth
- 5:00 p.m.: Mauricio Mesones
- 6:00 p.m.: Armonía 10
- 8:00 p.m.: Gian Marco
- 10:00 p.m.: La Bella Luz
Escenario Movistar
- 1:00 p.m.: Los Perrockers
- 2:00 p.m.: Los Kipus
- 3:00 p.m.: Dave Hurtts
- 4:00 p.m.: Tourista
- 5:00 p.m.: Dúo Ayacucho
- 6:00 p.m.: Son del Duke
- 7:00 p.m.: Diana Salas
- 8:00 p.m.: Raíces de Jauja
Participación especial: Susy Díaz
29 de julio
Escenario BCP
- 1:00 p.m.: Milena Warthon
- 2:00 p.m.: Ballet Folclórico Nacional
- 3:00 p.m.: Amaranta
- 4:00 p.m.: Armonía 10
- 5:00 p.m.: Antología
- 6:00 p.m.: Adammo
- 8:00 p.m.: La Bella Luz
- 10:00 p.m.: Juanes
Escenario Movistar
- 1:00 p.m.: Rocosaurios
- 2:00 p.m.: Los Embajadores Criollos
- 3:00 p.m.: Alejandro Roca Rey
- 4:00 p.m.: Brisa
- 5:00 p.m.: Éxtasis de Amor
- 6:00 p.m.: Miranda Capurro
- 7:00 p.m.: No Recomendable
- 8:00 p.m.: La Tigresa del Oriente
- 9:00 p.m.: Los Shapis
El evento cuenta con tribunas, zonas de descanso, área gastronómica y experiencias interactivas. Se recomienda llegar temprano y planificar la visita usando el mapa oficial. El acceso al estacionamiento es solo para quienes tengan entrada. Los horarios pueden variar por motivos técnicos o logísticos.
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¿Aún hay entradas para el Vibra Perú? Precios y disponibilidad
Todavía hay entradas disponibles para Vibra Perú en sus diferentes zonas. Los boletos pueden adquirirse por día y los precios varían según el sector y la etapa de venta. Actualmente, hay dos modalidades vigentes: venta regular y una promoción con 30% de descuento válida del 24 al 29 de julio para pagos con BCP.
Precios por día:
- Vibra Popular: S/ 59 (con 30% de descuento) y S/ 89 (venta regular)
- General: S/ 124 (con 30% de descuento) y S/ 179 (venta regular)
- VibraLandia: S/ 209 (con 30% de descuento) y S/ 299 (venta regular)
Las entradas en preventa exclusiva ya se agotaron. Los tickets pueden adquirirse a través de Ticketmaster.
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