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Vibra Perú: horarios, artistas, apertura de puertas y todo sobre el festival este 28 y 29 de julio

El festival de música se alista para su nueva edición 2026. Dos días de música y actividades para disfrutar en familia

Cartel promocional del festival Vibra Perú. Incluye dos hombres cantantes y varios grupos musicales. Hay un título 'Vibra Perú' y un avión caricatura
Un cartel publicitario promociona el festival musical Vibra Perú, que celebra las Fiestas Patrias el 28 y 29 de julio en la Costa Verde de Perú, con la imagen de artistas que participan. (Vibra Perú)
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Vibra Perú se consolida como uno de los festivales más grandes del país, reuniendo a miles de personas durante las celebraciones por Fiestas Patrias. Este evento, que se realizará este 28 y 29 de julio de 2026, destaca por ofrecer una programación que integra a reconocidos artistas nacionales e internacionales, así como experiencias para toda la familia.

El festival no solo es un punto de encuentro para la música, sino también para la gastronomía, los juegos y las actividades culturales. Desde su primera edición, Vibra Perú se ha posicionado como una cita imperdible para quienes buscan celebrar la identidad peruana en un ambiente festivo y seguro.

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Horario de apertura

Las puertas abrirán ambos días desde las 11:00 a.m. Se recomienda llegar temprano para aprovechar todas las actividades, disfrutar de la oferta gastronómica, los juegos mecánicos y los primeros conciertos del día.

Dos afiches informativos. El primero presenta el horario de apertura del festival Vibra Perú y una foto de un escenario. El segundo informa sobre el estacionamiento y una carretera con coches
Dos afiches del festival Vibra Perú informan sobre el horario de apertura, que es a las 11:00 AM, y la disponibilidad de estacionamiento para los asistentes con entrada. (Vibra Perú)

Ubicación y mapa de la “Ciudad Vibra”

El festival se llevará a cabo en Costa Verde, distribuyéndose en distintos espacios temáticos, según el mapa oficial:

  • Distrito Musical: Zona con los escenarios principales (BCP y Movistar) y tribuna lateral.
  • Distrito de la Diversión: Área de juegos de feria, activaciones, una gran rueda de la fortuna y zonas de descanso.
  • Distrito Gastronómico: Espacio con patio de comidas y distintas opciones culinarias.
  • VibraLandia: Zona central con experiencias y actividades familiares.
  • El acceso general, tribunas y zonas de descanso están señalizados para facilitar la circulación y comodidad de los asistentes.
Mapa del festival Vibra Perú con zonas temáticas, escenarios, tribunas, áreas gastronómicas, de diversión y activaciones. Incluye fechas, lugar y venta de entradas
Un mapa oficial ilustra la distribución de las áreas y actividades del festival Vibra Perú Fiestas Patrias en Costa Verde para sus fechas de julio de 2026. (Vibra Perú)

Estacionamiento

El festival contará con estacionamiento exclusivo para asistentes con entrada. El servicio tiene costo adicional y está sujeto a disponibilidad.

Artistas y horarios

<b>28 de julio</b>

Escenario BCP

  • 1:00 p.m.: Éxtasis de Amor
  • 2:00 p.m.: TK
  • 3:00 p.m.: 6 Voltios
  • 4:00 p.m.: Yarita Lizeth
  • 5:00 p.m.: Mauricio Mesones
  • 6:00 p.m.: Armonía 10
  • 8:00 p.m.: Gian Marco
  • 10:00 p.m.: La Bella Luz

Escenario Movistar

  • 1:00 p.m.: Los Perrockers
  • 2:00 p.m.: Los Kipus
  • 3:00 p.m.: Dave Hurtts
  • 4:00 p.m.: Tourista
  • 5:00 p.m.: Dúo Ayacucho
  • 6:00 p.m.: Son del Duke
  • 7:00 p.m.: Diana Salas
  • 8:00 p.m.: Raíces de Jauja

Participación especial: Susy Díaz

Dos carteles muestran la programación del festival Vibra Perú para el 28 y 29 de julio. Cada cartel incluye dos escenarios con horarios y nombres de artistas con sus fotos
Horarios del festival Vibra Perú para las Fiestas Patrias de 2026 detallan las presentaciones de artistas el 28 y 29 de julio en Perú. (Vibra Perú)

29 de julio

Escenario BCP

  • 1:00 p.m.: Milena Warthon
  • 2:00 p.m.: Ballet Folclórico Nacional
  • 3:00 p.m.: Amaranta
  • 4:00 p.m.: Armonía 10
  • 5:00 p.m.: Antología
  • 6:00 p.m.: Adammo
  • 8:00 p.m.: La Bella Luz
  • 10:00 p.m.: Juanes

Escenario Movistar

  • 1:00 p.m.: Rocosaurios
  • 2:00 p.m.: Los Embajadores Criollos
  • 3:00 p.m.: Alejandro Roca Rey
  • 4:00 p.m.: Brisa
  • 5:00 p.m.: Éxtasis de Amor
  • 6:00 p.m.: Miranda Capurro
  • 7:00 p.m.: No Recomendable
  • 8:00 p.m.: La Tigresa del Oriente
  • 9:00 p.m.: Los Shapis

El evento cuenta con tribunas, zonas de descanso, área gastronómica y experiencias interactivas. Se recomienda llegar temprano y planificar la visita usando el mapa oficial. El acceso al estacionamiento es solo para quienes tengan entrada. Los horarios pueden variar por motivos técnicos o logísticos.

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¿Aún hay entradas para el Vibra Perú? Precios y disponibilidad

Todavía hay entradas disponibles para Vibra Perú en sus diferentes zonas. Los boletos pueden adquirirse por día y los precios varían según el sector y la etapa de venta. Actualmente, hay dos modalidades vigentes: venta regular y una promoción con 30% de descuento válida del 24 al 29 de julio para pagos con BCP.

Gráfico de precios de entradas por día para un festival, mostrando localidades Vibra Popular, General, Vibra Landia, con precios en soles, estados de venta y logotipo BCP
Una tabla detalla los precios de entradas por día para las localidades Vibra Popular, General y Vibra Landia del festival Vibra Perú, incluyendo la venta regular y con 30% de descuento vía BCP hasta S/ 299 en Perú. (Vibra Perú)

Precios por día:

  • Vibra Popular: S/ 59 (con 30% de descuento) y S/ 89 (venta regular)
  • General: S/ 124 (con 30% de descuento) y S/ 179 (venta regular)
  • VibraLandia: S/ 209 (con 30% de descuento) y S/ 299 (venta regular)

Las entradas en preventa exclusiva ya se agotaron. Los tickets pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

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