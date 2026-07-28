A qué hora juega Cienciano vs Lanús: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano afrontará en casa una noche decisiva frente a Lanús por la revancha de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo peruano quedó contra las cuerdas tras el cruce de ida, y ahora necesita una actuación más productiva para sostener su objetivo de alcanzar los octavos de final.
El encuentro se jugará el miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la altura del Cusco. La serie llega con ventaja para el conjunto argentino, que en la semana anterior sacó diferencia en su estadio y viaja con margen para administrar el trámite, mientras que el cuadro cusqueño tendrá la obligación de ir al frente desde el inicio.
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Cienciano viene de una caída por 2-0 ante Juan Pablo II, en un partido del Torneo Clausura disputado en el Complejo Deportivo de Chongoyape, con goles de Janio Pósito y Josué Torres. Lanús, por su parte, llega tras imponerse 1-0 a San Lorenzo en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con un tanto de Yohan Valois.
A qué hora juega Cienciano vs Lanús por vuelta de Copa Sudamericana 2026
El partido Cienciano vs Lanús, por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026, se disputará el miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El inicio está programado para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, y para las 21:30 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay. También figura el horario 00:30 GMT.
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La televisación en Sudamérica estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir por streaming mediante Disney+ (para Sudamérica).
El escenario en Cusco tendrá un papel central por su altitud y por el apoyo local que espera empujar a Cienciano en una serie que exige una remontada. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega cuenta con capacidad para 42.000 espectadores.
Lo que necesita Cienciano para clasificar
Lanús llegará a Cusco con una ventaja construida en el compromiso de ida, disputado el miércoles 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Ese encuentro terminó 2-0 a favor del conjunto argentino, con anotaciones de Franco Watson y Ramiro Carrera.
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En otro registro del mismo partido, también se consignó que Watson marcó a los 35 minutos y que Lucas Besozzi fue expulsado con tarjeta roja directa por una infracción fuerte. Luego, Lanús amplió la distancia en el cierre por medio de Carrera.
La exigencia para Cienciano es máxima: deberá igualar el marcador global para forzar una definición por penales o imponerse por más de dos goles para avanzar de manera directa, de acuerdo con la información difundida sobre el cruce.
La necesidad de mejorar su producción ofensiva aparece como un punto subrayado por los antecedentes recientes. En la ida, el conjunto peruano registró apenas un remate al arco, un dato que explica por qué el plan para la revancha pasa por incrementar el volumen de llegadas y la eficacia en el área.
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Probables formaciones y terna arbitral
Para este partido se manejan alineaciones con nombres definidos en ambos equipos. Cienciano formaría con: Ítalo Espinoza; Maximiliano Amondaraín, Orlando Nuñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.
Lanús alinearía a: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois.
En cuanto a la organización del encuentro, la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol designó una terna encabezada por el colombiano Carlos Betancur como juez principal. Estará acompañado por David Fuentes como primer asistente, Cristian Aguirre como segundo asistente y Jairo Mayorga como cuarto árbitro. En el VAR fue nombrado Mauricio Pérez, con Lisandro Castillo como AVAR.
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Sobre el acceso al estadio, se informó que las entradas se ofrecen desde los 15 hasta 150 soles y que pueden comprarse en la web de Joinnus. Además, se indicó una convocatoria promocional vinculada a la venta de boletos.
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