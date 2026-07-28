Perú Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

A qué hora juega Cienciano vs Lanús: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ llega presionado por el resultado de la ida y buscará una remontada en la altura del Cusco, con un plan que pasa por mejorar su producción ofensiva frente a un ‘Granate’ que viaja con ventaja

Cienciano – Lanús – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 27 julio
El equipo argentino llega a Cusco con goles de Franco Watson y Ramiro Carrera en la ida y puede administrar la serie en la altura, mientras el cuadro peruano necesita igualar el global para ir a penales
Guardar

Cienciano afrontará en casa una noche decisiva frente a Lanús por la revancha de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo peruano quedó contra las cuerdas tras el cruce de ida, y ahora necesita una actuación más productiva para sostener su objetivo de alcanzar los octavos de final.

El encuentro se jugará el miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la altura del Cusco. La serie llega con ventaja para el conjunto argentino, que en la semana anterior sacó diferencia en su estadio y viaja con margen para administrar el trámite, mientras que el cuadro cusqueño tendrá la obligación de ir al frente desde el inicio.

PUBLICIDAD

Cienciano viene de una caída por 2-0 ante Juan Pablo II, en un partido del Torneo Clausura disputado en el Complejo Deportivo de Chongoyape, con goles de Janio Pósito y Josué Torres. Lanús, por su parte, llega tras imponerse 1-0 a San Lorenzo en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, con un tanto de Yohan Valois.

A qué hora juega Cienciano vs Lanús por vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano – Lanús – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 27 julio
Cienciano afrontará una noche decisiva frente a Lanús en Cusco por la Copa Sudamericana 2026. Consulta el horario del encuentro y las opciones para seguir la transmisión en vivo. (Cienciano)

El partido Cienciano vs Lanús, por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026, se disputará el miércoles 29 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El inicio está programado para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, y para las 21:30 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay. También figura el horario 00:30 GMT.

PUBLICIDAD

La televisación en Sudamérica estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir por streaming mediante Disney+ (para Sudamérica).

El escenario en Cusco tendrá un papel central por su altitud y por el apoyo local que espera empujar a Cienciano en una serie que exige una remontada. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega cuenta con capacidad para 42.000 espectadores.

Lo que necesita Cienciano para clasificar

Cienciano – Lanús – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 27 julio
Lanús llega con ventaja de dos goles tras imponerse en Argentina, mientras Cienciano está obligado a cambiar la historia en casa si quiere seguir con vida en la Sudamericana. (CONMEBOL Sudamericana)

Lanús llegará a Cusco con una ventaja construida en el compromiso de ida, disputado el miércoles 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Ese encuentro terminó 2-0 a favor del conjunto argentino, con anotaciones de Franco Watson y Ramiro Carrera.

En otro registro del mismo partido, también se consignó que Watson marcó a los 35 minutos y que Lucas Besozzi fue expulsado con tarjeta roja directa por una infracción fuerte. Luego, Lanús amplió la distancia en el cierre por medio de Carrera.

La exigencia para Cienciano es máxima: deberá igualar el marcador global para forzar una definición por penales o imponerse por más de dos goles para avanzar de manera directa, de acuerdo con la información difundida sobre el cruce.

La necesidad de mejorar su producción ofensiva aparece como un punto subrayado por los antecedentes recientes. En la ida, el conjunto peruano registró apenas un remate al arco, un dato que explica por qué el plan para la revancha pasa por incrementar el volumen de llegadas y la eficacia en el área.

Probables formaciones y terna arbitral

Cienciano – Lanús – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 27 julio
El duelo entre Cienciano y Lanús ya tiene posibles equipos titulares, árbitros confirmados y boletos disponibles. Todo quedó listo para la revancha de la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

Para este partido se manejan alineaciones con nombres definidos en ambos equipos. Cienciano formaría con: Ítalo Espinoza; Maximiliano Amondaraín, Orlando Nuñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

Lanús alinearía a: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois.

En cuanto a la organización del encuentro, la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol designó una terna encabezada por el colombiano Carlos Betancur como juez principal. Estará acompañado por David Fuentes como primer asistente, Cristian Aguirre como segundo asistente y Jairo Mayorga como cuarto árbitro. En el VAR fue nombrado Mauricio Pérez, con Lisandro Castillo como AVAR.

Sobre el acceso al estadio, se informó que las entradas se ofrecen desde los 15 hasta 150 soles y que pueden comprarse en la web de Joinnus. Además, se indicó una convocatoria promocional vinculada a la venta de boletos.

Temas Relacionados

CiencianoLanúsCopa Sudamericanaperu–deportes

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Los ‘celestes’, que en el plano local atraviesan una crisis fuerte de resultados, viajan hacia Brasil con la única idea de ganarle al ‘braga’ para así continuar en su travesía internacional. Conoce los horarios de la revancha

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

En La Victoria apuntan a que el jugador se reintegre al grupo durante estos días y quede disponible para la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, si responde bien en las prácticas

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

Axel Cabellos regresó a Perú tras discreto paso por Sporting Cristal: aceptó unirse a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2 2026

La falta de confianza en el Rímac repercutió en el hermano menor de Catriel, quien desea forjar su propio camino lejos de los focos. La UCV le abrió sus puertas para que cumpla su objetivo personal toda vez que contribuya con los propósitos institucionales

Axel Cabellos regresó a Perú tras discreto paso por Sporting Cristal: aceptó unirse a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2 2026

Socios de Alianza Lima denuncian penalmente a árbitros, VAR y directivos de la FPF tras el polémico empate ante Comerciantes Unidos

El escrito solicita incautar audios de la cabina VAR, grabaciones y comunicaciones internas generadas antes, durante y después del encuentro disputado en Cutervo por la Liga 1 2026

Socios de Alianza Lima denuncian penalmente a árbitros, VAR y directivos de la FPF tras el polémico empate ante Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso se queda sin líder: el entrenador Sebastián Domínguez se marchó para cobrarse una revancha en Argentina

El ‘Seba’ recondujo su trayectoria en el ‘pedacito de cielo’, logrando un rendimiento óptimo durante los meses que trabajó con la estructura cusqueña. Su nuevo destino será el Central Córdoba

Deportivo Garcilaso se queda sin líder: el entrenador Sebastián Domínguez se marchó para cobrarse una revancha en Argentina
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Reconstruir el Estado para ejecutar

Fiestas Patrias Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de las actividades oficiales HOY 28 de julio

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Agenda oficial de hoy 28 de julio: Misa Te Deum, actividades protocolares y sesiones solemnes por Fiestas Patrias 2026

ENTRETENIMIENTO

Bruno Pinasco reveló la condición que le puso a América TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Bruno Pinasco reveló la condición que le puso a América TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

Xoana González cuenta cómo ‘La Chocolatita’ la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida y pide justicia: “Un ser de luz”

Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

Axel Cabellos regresó a Perú tras discreto paso por Sporting Cristal: aceptó unirse a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2 2026

Socios de Alianza Lima denuncian penalmente a árbitros, VAR y directivos de la FPF tras el polémico empate ante Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso se queda sin líder: el entrenador Sebastián Domínguez se marchó para cobrarse una revancha en Argentina