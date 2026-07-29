Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Hoy, miércoles 29 de julio, Cienciano se prepara para disputar el partido de vuelta de los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026 ante Lanús de Argentina, con el objetivo de revertir la serie y asegurar un cupo en los octavos de final.
El equipo cusqueño llega a esta instancia tras haber caído 2-0 en la ida frente al conjunto granate, encuentro en el que dispuso de superioridad numérica durante el segundo tiempo, pero no logró aprovecharla en el marcador. Por ello, se jugará el todo o nada en Cusco.
Dónde ver Cienciano vs Lanús por vuelta de Copa Sudamericana 2026
El partido de vuelta entre Cienciano y Lanús por la Copa Sudamericana 2026 podrá verse en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Estas opciones garantizan que los aficionados sigan el encuentro en vivo, tanto por televisión tradicional como por dispositivos digitales, sin restricciones de acceso geográfico.
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Para quienes desean una cobertura más detallada fuera de la transmisión televisiva, Infobae Perú ha anunciado un seguimiento completo del compromiso. El portal ofrecerá la previa del partido, actualizaciones minuto a minuto, resúmenes de las jugadas más destacadas y declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el encuentro.
Horario de Cienciano vs Lanús por vuelta de Copa Sudamericana 2026
El encuentro de vuelta entre Cienciano y Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se disputará hoy, miércoles 29 de julio, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido está programado para iniciar a las 19:30 horas en Perú y a las 21:30 horas en Argentina.
Los resultados que necesita Cienciano para revertir la llave
Lanús llegará a Cusco con una ventaja de dos goles, conseguida el 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. En ese partido de ida, el equipo argentino se impuso 2-0 con tantos de Franco Watson —quien abrió el marcador a los 35 minutos— y Ramiro Carrera, que sentenció el resultado en la parte final. Además, el duelo estuvo marcado por la expulsión de Lucas Besozzi tras una falta fuerte, dejando a Lanús con un hombre menos durante el complemento.
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La situación obliga a Cienciano a revertir el marcador global si quiere seguir con vida en la Copa Sudamericana 2026. Para forzar la definición por penales, el equipo cusqueño necesita igualar la serie; si logra una victoria por más de dos goles, avanzará de manera directa a los octavos de final.
El análisis de la ida revela una tarea pendiente para el conjunto peruano: mejorar la producción ofensiva. Cienciano solo generó un remate al arco, lo que evidencia la urgencia de incrementar las llegadas y la eficacia en la revancha, si aspira a pelear por la clasificación en el Inca Garcilaso de la Vega.
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Cienciano vs Lanús: posibles alineaciones
- Cienciano: Ítalo Espinoza; Maximiliano Amondaraín, Orlando Nuñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois.
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