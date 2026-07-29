Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Los ‘celestes’ irán a Brasil en búsqueda de la hazaña que les permita clasificar a los octavos de final del certamen Conmebol. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Sporting Cristal se enfrenta a RB Bragantino en el partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
Sporting Cristal se enfrenta a RB Bragantino en el partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
Guardar

Hoy, miércoles 29 de julio, Sporting Cristal visitará a RB Bragantino para disputar el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 19:30 horas de Perú en el estadio Nabi Abi Chedid. En esta nota, conoce todas las opciones para ver el partido en vivo.

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino por vuelta de Copa Sudamericana 2026

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino por los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026 podrá seguirse en la región a través de diferentes canales y plataformas. ESPN emitirá el encuentro en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, mientras que en Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile la transmisión estará a cargo de ESPN 2.

PUBLICIDAD

En Brasil, el duelo se podrá ver por Paramount+, ampliando las alternativas para la audiencia local. Para quienes prefieran seguirlo en línea, Disney+ transmitirá el partido en vivo para toda Sudamérica mediante su servicio de streaming.

La cobertura digital también será relevante. Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto en su sitio web, con información previa, actualizaciones en tiempo real, declaraciones de los protagonistas y los datos más importantes del desarrollo del encuentro.

Los 'celestes' se tuvieron que conformar con el empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima - Crédito: ESPN.

Horario de Sporting Cristal vs Bragantino por vuelta de Copa Sudamericana 2026

Este partido se jugará a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 21:30 horas de Argentina, Paraguay y Uruguay.

PUBLICIDAD

¿Cómo quedó el primer choque entre Cristal y Bragantino?

El enfrentamiento inicial entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino por los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 finalizó 0-0 en el Estadio Nacional de Lima. El conjunto celeste mantuvo la posesión la mayor parte del partido y dispuso de varias ocasiones en ataque, pero se encontró con una defensa rival bien organizada que evitó cualquier anotación.

La ocasión más peligrosa para los locales estuvo en los pies de Hernán Barcos, quien fue titular y rozó el gol, aunque su intento no alteró el marcador. A pesar de imponer condiciones en el campo, Cristal no logró sacar diferencia y la serie queda abierta para el duelo de vuelta.

Uno de los hechos relevantes del encuentro fue la expulsión de Fernando, jugador de Bragantino, quien recibió la tarjeta roja tras una agresión en los instantes finales. Esta ausencia podría tener impacto en el próximo partido, dado que el equipo brasileño afrontará el compromiso con una baja importante.

Hernán Barcos tuvo varios duelos con los defensas de Red Bull Bragantino y se las ingenió para generar dos ocasiones de gol. - créditos: Movistar Deportes
Hernán Barcos tuvo varios duelos con los defensas de Red Bull Bragantino y se las ingenió para generar dos ocasiones de gol. - créditos: Movistar Deportes

Los escenarios que Cristal podría afrontar en Brasil

  • Si Sporting Cristal gana en Brasil, sin importar el marcador, accederá directamente a los octavos de final.
  • Si Sporting Cristal empata ante RB Bragantino, la serie se definirá directamente por penales, según el reglamento de Conmebol. No habrá tiempo extra ni tercer partido.
  • Si Sporting Cristal pierde, quedará eliminado de la Copa Sudamericana 2026 y deberá enfocarse en el Torneo Clausura local.

La última vez que Cristal jugó en Brasil

En su visita más reciente a Brasil, Sporting Cristal sufrió una derrota por 6-0 ante Palmeiras el 28 de mayo de 2025, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, el equipo rimense dispone de una nueva oportunidad para revertir esa imagen y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Temas Relacionados

Sporting CristalRB BragantinoCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará remontar frente el cuadro argentino tras la derrota en la ida. Los cusqueños deberán aprovechar la altura para seguir en carrera. Conoce las señales disponibles del crucial duelo

Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

El equipo ‘celeste’ buscará dar el golpe en Brasil luego del empate sin goles en Lima. Conoce el horario y toda la información detallada del compromiso decisivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Lanús HOY: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

El ‘Papá’ llega presionado por el resultado de la ida y buscará una remontada en la altura del Cusco, con un plan que pasa por mejorar su producción ofensiva frente a un ‘Granate’ que viaja con ventaja

A qué hora juega Cienciano vs Lanús HOY: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Doris Manco reconoció el apoyo de los hinchas de Alianza Lima durante la Copa Sudamericana de vóley 2026: “Se siente como en casa”

La armadora colombiana se colgó la medalla de plata tras la participación ‘cafetera’ en el certamen continental y no dudó en saludar el afecto de los hinchas de su exclub

Doris Manco reconoció el apoyo de los hinchas de Alianza Lima durante la Copa Sudamericana de vóley 2026: “Se siente como en casa”

Conar expuso los audios del VAR del gol que benefició a Universitario ante Cusco FC: “El jugador decide caer”

El organismo arbitral reveló la conversación entre los jueces del VAR luego de admitir que se equivocó al convalidar el gol de Gianluca Lapadula en el triunfo ‘crema’, pese a una falta previa en el inicio de la jugada

Conar expuso los audios del VAR del gol que benefició a Universitario ante Cusco FC: “El jugador decide caer”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori afirma que recibe un Estado “debilitado por la improvisación y la corrupción”

Keiko Fujimori afirma que recibe un Estado “debilitado por la improvisación y la corrupción”

Javier Milei critica a bancadas de izquierda por retirarse durante discurso de Keiko Fujimori: “Intolerantes y lo peor que existe”

La trata quedó fuera del mensaje inicial de Keiko Fujimori, aunque el país reporta seis casos al día, alerta ONG

Las 5 claves del primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: seguridad, sueldo mínimo y reforma del Estado

Ministro Mauricio Arnillas recibió prisión suspendida y denigró a una manifestante aimara agredida por PNP

ENTRETENIMIENTO

Melissa Lobatón marca distancia de Samahara y aclara que no cuidará a sus tres hijos: “Es un tema que ella tiene que ver”

Melissa Lobatón marca distancia de Samahara y aclara que no cuidará a sus tres hijos: “Es un tema que ella tiene que ver”

Kyara Villanella admite que admira a Ricardo Mendoza y revela el mensaje que le envió por Instagram: “Estaba emocionada”

Magaly Medina celebra Fiestas Patrias con emotivo mensaje: “Tenemos un mañana lleno de esperanzas”

Gian Marco, Alejandra Baigorria, Michelle Soifer y otras figuras conmueven con reflexiones por el Perú: “Te amo Perú”

Melissa Lobatón estrena Dolce Angela, la marca de postres con la que debuta como emprendedora a sus 23 años

DEPORTES

Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY: canal tv online del partido por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Lanús HOY: partido en Cusco por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026

Doris Manco reconoció el apoyo de los hinchas de Alianza Lima durante la Copa Sudamericana de vóley 2026: “Se siente como en casa”

Conar expuso los audios del VAR del gol que benefició a Universitario ante Cusco FC: “El jugador decide caer”