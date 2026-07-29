Javier Milei critica a bancadas de izquierda por retirarse durante discurso de Keiko Fujimori: “Intolerantes y lo peor que existe”

El presidente de Argentina, Javier Milei, cuestionó duramente a las bancadas de izquierda del Congreso peruano luego de que varios de sus integrantes se retiraran del hemiciclo durante el primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori. El mandatario argentino calificó este acto como una muestra de intolerancia y aseguró que quienes suelen acusar a sus adversarios de no respetar la democracia terminan incurriendo en ese mismo comportamiento.
En declaraciones a las cámaras de Willax Televisión tras la ceremonia en la que Milei recibió el grado de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Al ser consultado por la prensa sobre la decisión de los parlamentarios de abandonar el Congreso durante la intervención presidencial, respondió con un contundente mensaje: “Es la muestra que los verdaderos intolerantes son la izquierda. Ellos acusan a los demás y son lo peor que existe sobre la Tierra”.
PUBLICIDAD
Javier Milei recibe Doctor Honoris Causa
Horas después de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en el Congreso de la República, Javier Milei participó en un acto académico realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, donde fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa.
La casa de estudios explicó que el reconocimiento fue otorgado “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”. Durante la ceremonia, el mandatario argentino ofreció un discurso de aproximadamente 40 minutos centrado en la economía, la libertad y las reformas impulsadas por su administración.
PUBLICIDAD
Defiende las ideas de la libertad y respalda a Keiko Fujimori
Al inicio de su exposición, Milei saludó la asunción de Keiko Fujimori como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031 y expresó sus mejores deseos para su gestión. “Es un gusto para mí estar en Perú, en particular en el día de la asunción de la flamante presidente Keiko Fujimori, a quien le deseo un próspero mandato. Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región”, manifestó.
Posteriormente, al abandonar el recinto universitario, reiteró su respaldo al modelo liberal y dejó un breve mensaje dirigido a los peruanos: “Abrazen las ideas de la libertad, que es lo que va a traer prosperidad”. Además, consultado sobre una eventual reunión con la mandataria peruana, respondió: “Sin lugar a dudas”, confirmando que ambos sostendrán nuevos encuentros durante su visita oficial.
PUBLICIDAD
Milei destaca los resultados de su gestión en Argentina
Durante su conferencia en la USMP, el presidente argentino también realizó un balance de su administración y sostuvo que las reformas económicas implementadas han permitido revertir la crisis que atravesaba su país. Según explicó, Argentina había perdido el rumbo por las políticas populistas aplicadas durante décadas.
“Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX. Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo. Destruyó la cultura del trabajo, del ahorro”, afirmó.
Asimismo, destacó algunas de las principales medidas adoptadas por su gobierno. “Bajamos el gasto público un 30 %. Redujimos los ministerios a la mitad. Devolvimos a los argentinos 3 puntos del PBI en baja de impuestos. Le devolvimos al sector privado 100 mil millones de dólares”, señaló. También aseguró que “no es magia que haya caído la pobreza” y sostuvo que “sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza”, aunque reconoció que todavía existen desafíos por enfrentar y que su administración continuará impulsando reformas económicas.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Keiko Fujimori afirma que recibe un Estado “debilitado por la improvisación y la corrupción”
En su primer mensaje a la Nación, la presidenta describió un país con obras paralizadas, servicios públicos deficientes, inseguridad y profundas brechas sociales. Prometió gobernar con metas medibles, rendición de cuentas y una ruta de trabajo para los próximos cinco años
Parada Militar 2026: ¿Qué países extranjeros desfilarán? Conoce las delegaciones internacionales invitadas
Escuelas militares, academias navales y fuerzas especializadas de seis naciones recorrerán la avenida Brasil como parte de las celebraciones por el 205.º aniversario de la Independencia.
Doris Manco reconoció el apoyo de los hinchas de Alianza Lima durante la Copa Sudamericana de vóley 2026: “Se siente como en casa”
La armadora colombiana se colgó la medalla de plata tras la participación ‘cafetera’ en el certamen continental y no dudó en saludar el afecto de los hinchas de su exclub
A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido en Brasil por ‘play-offs’ vuelta de Copa Sudamericana 2026
El equipo ‘celeste’ buscará dar el golpe en Brasil luego del empate sin goles en Lima. Conoce el horario y toda la información detallada del compromiso decisivo
Laguna Humantay: especialistas advierten que avalanchas podrían afectar Soraypampa y piden medidas preventivas ante riesgo para turistas
La entidad informó que ya identificó zonas con potencial de avalanchas y entregó información técnica a las autoridades locales. También advirtió que una eventual emergencia podría impactar el sector de Soraypampa, donde operan hoteles, campamentos y lodges
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD