Javier Milei critica a bancadas de izquierda por retirarse durante discurso de Keiko Fujimori: “Intolerantes y lo peor que existe”

Al ser consultado sobre el retiro de las bancadas de izquierda del Congreso peruano durante el discurso de la presidenta Keiko Fujimori, el presidente de Argentina, Javier Milei, no dudó en calificarlas como "los verdaderos intolerantes". (Crédito: Willax Tv)

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El presidente de Argentina, Javier Milei, cuestionó duramente a las bancadas de izquierda del Congreso peruano luego de que varios de sus integrantes se retiraran del hemiciclo durante el primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori. El mandatario argentino calificó este acto como una muestra de intolerancia y aseguró que quienes suelen acusar a sus adversarios de no respetar la democracia terminan incurriendo en ese mismo comportamiento.

En declaraciones a las cámaras de Willax Televisión tras la ceremonia en la que Milei recibió el grado de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Al ser consultado por la prensa sobre la decisión de los parlamentarios de abandonar el Congreso durante la intervención presidencial, respondió con un contundente mensaje: “Es la muestra que los verdaderos intolerantes son la izquierda. Ellos acusan a los demás y son lo peor que existe sobre la Tierra”.

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El presidente argentino Javier Milei saluda a la presidenta peruana Keiko Fujimori en un encuentro bilateral, mientras parlamentarios de izquierda se retiran del Congreso de Perú durante una sesión oficial.

Javier Milei recibe Doctor Honoris Causa

Horas después de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en el Congreso de la República, Javier Milei participó en un acto académico realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, donde fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa.

La casa de estudios explicó que el reconocimiento fue otorgado “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”. Durante la ceremonia, el mandatario argentino ofreció un discurso de aproximadamente 40 minutos centrado en la economía, la libertad y las reformas impulsadas por su administración.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe el título de Doctor Honoris Causa de manos de un representante de la Universidad de San Martín de Porres en Perú.

Defiende las ideas de la libertad y respalda a Keiko Fujimori

Al inicio de su exposición, Milei saludó la asunción de Keiko Fujimori como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031 y expresó sus mejores deseos para su gestión. “Es un gusto para mí estar en Perú, en particular en el día de la asunción de la flamante presidente Keiko Fujimori, a quien le deseo un próspero mandato. Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región”, manifestó.

Posteriormente, al abandonar el recinto universitario, reiteró su respaldo al modelo liberal y dejó un breve mensaje dirigido a los peruanos: “Abrazen las ideas de la libertad, que es lo que va a traer prosperidad”. Además, consultado sobre una eventual reunión con la mandataria peruana, respondió: “Sin lugar a dudas”, confirmando que ambos sostendrán nuevos encuentros durante su visita oficial.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres en la Facultad de Derecho de Perú.

Milei destaca los resultados de su gestión en Argentina

Durante su conferencia en la USMP, el presidente argentino también realizó un balance de su administración y sostuvo que las reformas económicas implementadas han permitido revertir la crisis que atravesaba su país. Según explicó, Argentina había perdido el rumbo por las políticas populistas aplicadas durante décadas.

“Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX. Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo. Destruyó la cultura del trabajo, del ahorro”, afirmó.

Asimismo, destacó algunas de las principales medidas adoptadas por su gobierno. “Bajamos el gasto público un 30 %. Redujimos los ministerios a la mitad. Devolvimos a los argentinos 3 puntos del PBI en baja de impuestos. Le devolvimos al sector privado 100 mil millones de dólares”, señaló. También aseguró que “no es magia que haya caído la pobreza” y sostuvo que “sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza”, aunque reconoció que todavía existen desafíos por enfrentar y que su administración continuará impulsando reformas económicas.

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