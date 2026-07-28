Keiko Fujimori elige un vestido azul con detalles de Huancayo en su toma de mando: la diseñadora peruana de su look presidencial

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, eligió un vestido azul con detalles inspirados en la región de Huancayo para su toma de mando, una selección que puso bajo los reflectores el trabajo de la moda y la artesanía nacional. La jefa de Estado lució un diseño contemporáneo que integra elementos de la tradición textil andina, fusionando elegancia y significado cultural en el acto de transmisión del mando supremo.
De acuerdo con lo que informó el equipo de imagen de la presidenta peruana a la diseñadora, la propuesta debía incorporar elementos que celebran la identidad local. Así, el vestido, creado por Patricia Musiris, directora creativa y fundadora de la firma peruana MODA & CÍA, integró bordados desarrollados junto a la diseñadora Mercedes Correa. Ambas plasmaron en la prenda flores emblemáticas de Huancayo, logrando un atuendo alineado con el protocolo y, al mismo tiempo, un homenaje a las raíces del país.
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Como accesorio, Musiris diseñó un clutch de seda decorado con motivos de la iconografía huancaína, acompañado por un detalle de orfebrería realizado por el recordado maestro joyero Samuel Huayanay.
El complemento sirvió de tributo al trabajo artesanal peruano, integrando técnicas ancestrales en una propuesta moderna. La presidenta apostó por un look que resalta la diversidad y riqueza de la identidad nacional, mostrando cómo la moda puede dialogar con la cultura en espacios de alta visibilidad.
Patricia Musiris, la mujer detrás del estilo de Keiko Fujimori
La trayectoria de Patricia Musiris respalda la elección para la ceremonia. Hija de confeccionistas, la diseñadora mostró su vocación por el oficio desde niña y confeccionó sus primeras prendas a los ocho años. A los 29 años fundó MODA & CÍA en el Jockey Plaza de Lima, enfrentando los desafíos del mercado local y posicionando la firma como referente del diseño peruano.
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Con más de veinte años de presencia en la industria, MODA & CÍA suma varias tiendas en Lima y una clientela que ha acompañado su evolución. La marca apuesta por el diseño de autor, la confección nacional y la identidad peruana, principios presentes en el atuendo presidencial. “La moda debe ser una herramienta para visibilizar nuestro talento y nuestras raíces”, ha expresado Musiris en diferentes entrevistas.
La selección de este diseño para la ceremonia de Estado no fue solo una decisión estética. El look de Fujimori visibilizó el trabajo de diseñadores y artesanos peruanos, integrando moda, tradición e identidad cultural en uno de los actos oficiales de mayor alcance.
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Yirko Sivirich la vestirá para la Parada Militar
El diseñador Yirko Sivirich confirmó que prepara uno de los trajes oficiales de la presidenta Keiko Fujimori para la semana patria, aunque precisó que no se estrenará durante la ceremonia del 28 de julio. “Le estoy haciendo un traje, pero no lo usará el 28, quizás el 29 o 30 de julio”, afirmó el diseñador, quien reservó los detalles del color y modelo hasta su presentación.
En los encuentros previos a la toma de mando, Fujimori ya había lucido una creación de Sivirich para recibir a los mandatarios internacionales. El traje, de corte militar y azul marino, incluyó filos inspirados en la iconografía Koshi Kené, uno de los lenguajes visuales más representativos del pueblo Shipibo-Konibo.
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Sivirich explicó en su cuenta de Instagram que los trazos geométricos recorren cuello, pechera, cintura, bolsillos y puños, evocando la conexión entre naturaleza, espiritualidad y universo: “Es un homenaje a la identidad amazónica, reinterpretada con elegancia y respeto por nuestras raíces para proyectar al mundo el legado ancestral y la diversidad cultural del Perú”.
La presencia de Sivirich y Musiris en la agenda de la presidenta refleja la apuesta por el trabajo de diseñadores nacionales y por difundir la cultura peruana a través de la moda. El vestuario de los actos oficiales se consolida como una plataforma para mostrar la riqueza de la tradición textil y artesanal del país, así como el dinamismo de la industria local.
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