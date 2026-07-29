Keiko Fujimori y su anuncio de lucha contra la anemia: expertos advierten sobre la importancia de detectar la causa y sostener el tratamiento

Una transmisión de Exitosa se aborda la prevención de la anemia. La doctora explica qué es y cómo se desarrolla la anemia en una persona considerando que Perú es un país donde esta enfermedad sigue muy presente. Asimismo, el contenido se centra en la situación de la anemia en Perú y las formas de combatirla.

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La anemia persiste como un desafío de salud pública en el país, de acuerdo con la hematóloga Karen Matos, quien advirtió en una entrevista con Radio Exitosa que el problema no se limita a una hemoglobina baja, sino a la detección y tratamiento de la enfermedad que la origina. La especialista remarcó que, si no se corrige el origen, el trastorno puede regresar en menos de un mes tras el diagnóstico inicial.

Según Matos, un ejemplo frecuente se da en adultos mayores con sangrados digestivos. Si estos episodios no se abordan con una evaluación adecuada, como la realización de una endoscopía cuando corresponde, la simple reposición de hierro no logra resolver el cuadro. La hematóloga insistió en la importancia de identificar la causa subyacente para evitar recaídas y lograr un tratamiento efectivo.

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Diagnóstico: más allá de la hemoglobina

La especialista explicó que la definición clínica de anemia parte de valores de hemoglobina por debajo de lo esperado para la edad, aunque ese umbral varía según la persona. Por este motivo, el diagnóstico no debe basarse solo en una cifra aislada. Matos enfatizó que el análisis debe ser integral y contemplar la búsqueda de la enfermedad de base.

En su declaración, la doctora puntualizó que la forma más frecuente es la anemia por déficit de hierro, aunque no es la única. Existen también anemias vinculadas a la carencia de vitamina B12 o ácido fólico, así como otras secundarias a enfermedades crónicas y cuadros hemolíticos.

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Una disposición de ingredientes peruanos ricos en hierro sobre una mesa de madera ilustra opciones para combatir la anemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen determina el tratamiento

De acuerdo con Karen Matos, la anemia debe entenderse como una consecuencia y no como el diagnóstico final. “Si no se encuentra la causa de fondo, el paciente puede recibir hierro o cualquier otro suplemento sin obtener una solución real”, manifestó la experta en la emisora.

Matos también cuestionó uno de los mitos más extendidos sobre el tratamiento: la creencia de que la anemia se cura únicamente con una dieta rica en hierro. Para la especialista, una alimentación adecuada es clave en la prevención, pero cuando la anemia ya está presente, el abordaje requiere un tratamiento específico con el elemento que falta, que puede ser hierro, vitamina B12 u otro, durante un periodo que suele extenderse por seis meses.

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Adopta cinco hábitos saludables como alimentación rica en hierro, vitamina C, hidratación, ejercicio, descanso y evitar interferencias para prevenir la anemia por deficiencia de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico precoz y prevención

La médica sostuvo que una persona puede descubrir su diagnóstico de anemia en enero, aunque la disminución de hierro haya comenzado seis meses, un año o incluso dos años antes. Reponer los depósitos solo con alimentos resulta sumamente difícil, según lo expuesto por la hematóloga.

Además, rechazó la idea de que la anemia solo se relaciona con delgadez o una apariencia frágil. Una persona con sobrepeso puede padecerla, ya que el peso no determina si la alimentación cubre las necesidades del organismo. En niños, alertó que el signo más confiable no es el peso, sino la talla o la falta de desarrollo. Por ello, recomendó realizar al menos un control básico anual, idealmente con un hemograma completo, no solo midiendo hemoglobina.

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anemia infantil - alimentacion - MIDIS

Grupos de riesgo: mujeres, niños y adultos mayores

Karen Matos subrayó que las mujeres en edad fértil enfrentan un requerimiento de hierro más elevado debido a la menstruación, las hormonas y la posibilidad de embarazo y lactancia. Según la especialista, las mujeres presentan casi un 35% de probabilidad de desarrollar anemia. Además, aun en ausencia de anemia declarada, puede existir déficit de hierro que requiere atención, ya que este mineral cumple funciones en el sistema nervioso, inmunológico y el cabello.

Sobre los síntomas, la hematóloga explicó que la imagen clásica de palidez, decaimiento y somnolencia aparece solo en cuadros severos o moderados. Muchas personas con valores de hemoglobina entre 10 y 11 pueden no experimentar manifestaciones evidentes, lo que transforma al trastorno en un problema potencialmente silencioso. Por esta razón, recomendó controles periódicos y la participación en campañas de tamizaje, incluso sin síntomas.

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Una anciana con expresión pensativa se sienta junto a un folleto titulado "Understanding Anemia" y un plato de comida parcialmente consumido, destacando la prevalencia y el impacto de la anemia en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valores de referencia y particularidades

En menores de cinco años, el punto de corte de hemoglobina está entre 11 y 11,5 gramos por decilitro. En gestantes, se sitúa en 11; en mujeres de la costa, en 12,5; y en varones, en 13,5. Karen Matos precisó que en zonas de mayor altitud esos valores pueden aumentar entre uno y uno y medio puntos como consecuencia de la adaptación fisiológica.

La especialista hizo hincapié en la importancia de los estudios completos para poblaciones vulnerables, destacando que la prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para evitar complicaciones a largo plazo.

El embarazo y la infancia: etapas críticas

La hematóloga advirtió sobre el impacto del déficit de hierro durante el embarazo y la infancia. Si una mujer cursa el tercer trimestre con anemia, existe un mayor riesgo de que el recién nacido también la padezca. Por ello, recomendó estudios preconcepcionales completos que incluyan hierro, vitamina B12 y ácido fólico, además de la hemoglobina.

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Durante la infancia escolar, la carencia de hierro puede afectar distintos órganos, incluido el sistema nervioso. Un niño con déficit puede no responder adecuadamente a las exigencias mentales, lo que afecta la productividad y el desempeño escolar y laboral en la adultez.

Sopa de habas, colesterol, glucosa, anemia - Perú - 11 de julio (Sello Azul)

Adultos mayores: foco en sangrados digestivos

En el caso de los adultos mayores, la anemia obliga a descartar causas digestivas, como úlceras y otros sangrados que suelen pasar inadvertidos. Karen Matos señaló que, en varones mayores, la anemia es infrecuente y requiere investigaciones específicas, entre las que mencionó la búsqueda de sangre oculta en heces. Esta prueba ayuda a identificar pérdidas digestivas antes de iniciar la suplementación, evitando así tratamientos inadecuados.

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La médica concluyó que la anemia es un indicador de alerta sobre la salud general y que su abordaje exige un enfoque personalizado, sostenido y orientado a la causa de fondo para prevenir recurrencias y complicaciones futuras.