Keiko Fujimori afirma que recibe un Estado “debilitado por la improvisación y la corrupción”

Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú para el periodo 2026-2031 y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país. REUTERS/Angela Ponce

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Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031 y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el Perú. Tras prestar juramento ante el Congreso, dirigió su primer mensaje a la Nación y marcó el inicio formal de su administración.

Antes de presentar las principales medidas de su gobierno, la mandataria dedicó la primera parte de su discurso a describir el país que, según su evaluación, recibe. Habló de un Estado sin dirección estratégica, debilitado por la corrupción y con instituciones que dejaron de responder a las necesidades más urgentes de la población.

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Su diagnóstico abarcó desde la calidad de los servicios de salud y transporte hasta las obras inconclusas, la inseguridad ciudadana, la anemia infantil y las brechas de infraestructura.

Keiko Fujimori pronuncia su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, luego de asumir la presidencia constitucional de Perú. (Presidencia de la República)

“Recibimos un país marcado por el abandono”

“Recibimos un país marcado por el abandono”, afirmó Fujimori ante el pleno del Congreso. Según la presidenta, el Estado se encuentra debilitado por la improvisación y la ausencia de una visión capaz de organizar a sus instituciones alrededor de objetivos nacionales.

La mandataria sostuvo que esa falta de planificación se refleja en miles de obras paralizadas o mal ejecutadas, servicios básicos que no alcanzan a quienes más los necesitan y un sistema de salud que “llega tarde o que nunca llega”.

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En un contundente mensaje, la presidenta Keiko Fujimori presenta un sombrío diagnóstico de la situación actual del Perú, destacando el abandono, la improvisación y la corrupción como los principales problemas que afectan al país. | TV Perú

También cuestionó el funcionamiento del transporte urbano, al señalar que el caos en las ciudades les quita tiempo y oportunidades a millones de personas y, en los casos más graves, pone en riesgo sus vidas.

Fujimori atribuyó esta situación a décadas de gobiernos que no lograron cerrar las brechas de acceso a servicios esenciales. Además, afirmó que algunas instituciones quedaron bajo la influencia de intereses particulares vinculados con la contratación pública y la regulación estatal.

Más de S/24 mil millones perdidos por corrupción en 2023

Uno de los principales datos utilizados por la presidenta fue la estimación de la Contraloría General de la República sobre el costo de la corrupción y la inconducta funcional durante 2023.

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La entidad calculó que ambas prácticas habrían ocasionado pérdidas por S/24.268 millones, equivalentes al 12,7% del presupuesto público ejecutado ese año. Se trata de una estimación extrapolada y no de dinero necesariamente identificado en casos individuales o recuperable de manera inmediata.

“Estos recursos mal utilizados son hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, carreteras que nunca llegaron y oportunidades que les fueron arrebatadas a millones de peruanos”, sostuvo Fujimori.

En un contundente Mensaje a la Nación, Keiko Fujimori expone la grave crisis que atraviesa el Perú, denunciando la extorsión, la desigualdad y el abandono del Estado. Ofrece un camino de disciplina y perseverancia para reconstruir el país. | TV Perú

La presidenta añadió que diversos análisis sitúan por encima de S/40 mil millones anuales la ineficiencia del gasto público. También señaló que la mala gestión en la adquisición de bienes, obras y servicios puede generar pérdidas equivalentes al 19% del gasto contratado, mientras persisten problemas como el deterioro de los colegios y la falta de pavimentación en buena parte de la red vial departamental.

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Un cronómetro de 1.826 días

Tras presentar el diagnóstico, Fujimori aseguró que su gobierno no ofrecerá “milagros inmediatos ni promesas vacías”, sino método, disciplina y una ruta de trabajo.

La presidenta recordó que su mandato tendrá una duración de 1.826 días y señaló que los ministerios, gobiernos regionales y funcionarios deberán trabajar con metas medibles y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

Su objetivo, afirmó, no será únicamente recuperar el crecimiento económico, sino cerrar las brechas sociales y territoriales. También anunció que buscará coordinar los programas y proyectos del Gobierno Nacional con las regiones y municipalidades, para evitar que cada nivel de la administración actúe de manera separada.

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La presidenta dijo que su gobierno de 1.826 días trabajará con metas medibles y exigirá rendición de cuentas a ministerios, gobiernos regionales y funcionarios. REUTERS/Angela Ponce

El diagnóstico instala la narrativa con la que comienza el nuevo gobierno: la de un Estado heredado en crisis que necesita orden, planificación y control. El desafío será demostrar, con plazos, presupuestos y resultados verificables, cuánto de esa situación puede cambiar durante los próximos cinco años.

Como primera prioridad, Fujimori identificó dos frentes de emergencia: la preparación ante el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana, asuntos que concentraron los anuncios inmediatos de su mensaje.