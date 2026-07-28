Keiko Fujimori asume la Presidencia: los elegantes looks de Kyara y Kaori Villanella en la ceremonia de juramentación

Kyara y Kaori Villanella acompañan a Keiko Fujimori en su juramentación y destacan con elegantes looks

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La ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República estuvo marcada por momentos políticos e institucionales, pero también por la presencia de su familia. Entre los invitados que captaron la atención estuvieron sus hijas, Kyara y Kaori Villanella Fujimori, quienes acompañaron a la nueva mandataria durante los principales actos oficiales y sorprendieron con sus elegantes estilos, fieles a un perfil discreto que han mantenido durante los últimos años.

Las jóvenes hicieron su ingreso al Congreso de la República desde tempranas horas del 28 de julio para presenciar la sesión solemne en la que su madre juró al cargo. Posteriormente, también asistieron a Palacio de Gobierno, donde participaron en las actividades protocolares que siguieron a la transmisión de mando, incluyendo la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial y la recepción de autoridades nacionales, jefes de Estado y delegaciones extranjeras.

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Durante su llegada al Parlamento, Kyara y Kaori estuvieron acompañadas por su tía Rosa “Pachi” Fujimori. Más adelante ocuparon uno de los palcos principales del hemiciclo junto a su tío Hiro Fujimori, desde donde siguieron atentamente el discurso de investidura y la ceremonia oficial que marcó el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de más de dos décadas.

Aunque ambas suelen mantenerse alejadas de la actividad política y de la exposición mediática, su presencia no pasó desapercibida. Las cámaras oficiales registraron varios momentos de las hermanas durante la sesión, mientras saludaban a los asistentes y seguían el desarrollo de la ceremonia.

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Uno de los aspectos que más comentarios generó en redes sociales fue precisamente su aparición pública, ya que en contadas ocasiones ambas han acompañado a su madre en eventos oficiales. En anteriores campañas electorales participaron de manera esporádica en algunas actividades, pero siempre manteniendo un perfil reservado.

Kyara Villanella y su hermana Kaori presentes en juramentación de Keiko Fujimori. Latina/ YouTube

Los looks que llamaron la atención

Además del simbolismo familiar de su presencia, Kyara y Kaori Villanella destacaron por sus atuendos de inspiración ejecutiva, con colores suaves y diseños sobrios acordes con la ceremonia oficial.

Kyara Villanella optó por un traje sastre en tono amarillo pastel. Su look estuvo compuesto por un blazer clásico de un botón y un pantalón de vestir a juego, combinado con una camisa blanca de cuello clásico completamente abotonada. Llevó el cabello largo, lacio y suelto, proyectando una imagen elegante y formal que se alineó con el protocolo del evento.

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Por su parte, Kaori Villanella eligió un conjunto en color rosado claro. Lució un blazer sobre un top blanco de escote redondo y lo combinó con una prenda inferior del mismo tono, logrando un conjunto coordinado. Completó su estilo con el cabello largo, ondulado y suelto, aportando un aire juvenil sin perder la formalidad requerida para la ocasión.

Los colores pastel elegidos por ambas contrastaron con la solemnidad del recinto, convirtiéndose en uno de los detalles más comentados entre los asistentes y usuarios de redes sociales que siguieron la transmisión oficial.

Kyara Villanella y su hermana Kaori presentes en juramentación de Keiko Fujimori. Latina/ YouTube

Una presencia familiar sin Kenji Fujimori

Kyara y Kaori son fruto del matrimonio entre Keiko Fujimori y el estadounidense Mark Vito Villanella. A diferencia de otros integrantes de familias presidenciales, ambas han mantenido una vida alejada del debate político y de la exposición pública, motivo por el cual cada una de sus apariciones despierta interés.

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Su participación en la jornada de investidura representó una muestra de respaldo familiar hacia la nueva presidenta en uno de los momentos más importantes de su trayectoria política.

Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida. Kenji Fujimori, hermano de la mandataria, no fue visto ni durante la ceremonia en el Congreso ni en las actividades posteriores desarrolladas en Palacio de Gobierno. Su inasistencia llamó la atención debido a la relevancia del acto y a que otros miembros de la familia Fujimori sí estuvieron presentes acompañando a la flamante jefa de Estado.

Tras concluir la ceremonia en el Parlamento, Kyara y Kaori se trasladaron junto a la comitiva presidencial hacia Palacio de Gobierno para continuar con las actividades oficiales previstas para el inicio del nuevo mandato. Allí participaron en la recepción protocolar junto a autoridades nacionales e invitados internacionales, acompañando a Keiko Fujimori en una jornada que quedará registrada como uno de los momentos más importantes para la familia y para la historia política reciente del país.

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Las hijas de la nueva presidenta asistieron al Congreso y luego a Palacio de Gobierno para acompañar a Keiko Fujimori durante la ceremonia de asunción.