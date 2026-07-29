Se conoció el principal inconveniente de Piero Quispe tras su regreso a Universitario: “Héctor Cúper lo verá”

El regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes se concretó tras dos años y medio en el extranjero, periodo en el que el mediocampista jugó para Pumas UNAM de México y Sydney FC de Australia. La directiva de la ‘U’ apuesta por él para reforzar el mediocampo y ofrecer nuevas variantes al técnico Héctor Cúper en la carrera por el tetracampeonato nacional. Sin embargo, la expectativa por su aporte inmediato contrasta con una preocupación que ya genera debate.
El principal inconveniente que enfrenta el canterano en su regreso a la Liga 1 es la inactividad competitiva. Justamente, el periodista Gustavo Peralta subrayó que esta situación plantea un desafío para el DT argentino.
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“Hay que ver esto cómo se desarrolla en cuanto a lo futbolístico, porque Piero Quispe hace rato que no juega. No ha hecho pretemporada y tiene que acoplarse un poco a eso. Pero después es fútbol, tiene que ganarse un espacio, tiene que ganarse una posibilidad con el equipo titular y ya Cúper verá”, indicó en el programa Hablemos de MAX.
Eso sí, la decisión institucional de apostar por el regreso del volante nacional contó con la aprobación del cuerpo técnico. “Es la decisión institucional y además una aprobación, aceptación del comando técnico, claramente”, afirmó.
Y es que Piero Quispe no disputa un partido oficial desde el 23 de mayo, cuando jugó 71 minutos en la derrota de Sydney FC ante Auckland City en la A-League. Desde entonces, han transcurrido casi dos meses sin rodaje profesional, una pausa que coincide con sus vacaciones tras su desvinculación permanente de Pumas UNAM y entrenamientos físicos individuales, pero sin pretemporada formal.
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Ahor, Héctor Cúper cuenta con una nómina amplia en la medular, con nombres como Jesús Castillo, Jorge Murrugarra y Jairo Concha, entre otros, lo que obligará a Quispe a doblegar sus esfuerzos para hacerse con un lugar entre los titulares.
El desafío será recuperar la mejor versión de un futbolista que fue elegido el mejor de la Liga 1 2023, pero que ya conoce el mundo ‘U’ y empezó sus entrenamientos en Campo Mar para ponerse a punto.
Las ofertas que Piero Quispe rechazó para regresar a Universitario
El regreso de Piero Quispe a Universitario no fue un simple retorno nostálgico. Esto debido a que dejó pasar propuestas de Europa y de la propia Liga 1 para volver al club de sus amores. Según Gustavo Peralta, una de las ofertas más firmes provenía de un club de media tabla de Grecia, cuyo ofrecimiento fue descartado porque la propuesta económica de la entidad ‘merengue’ resultó ser superior.
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Además de la opción griega, Quispe recibió el interés de otros equipos nacionales e incluso se voceó una llegada a la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, el futbolista priorizó su regreso al cuadro ‘crema’, impulsado tanto por motivos personales como por el atractivo del proyecto deportivo.
La rapidez en las negociaciones fue clave. Tras el partido ante Cusco FC, la directiva de Universitario contactó directamente al jugador, quien respondió con un rotundo “sí”. De inmediato, se contactó a su representante para definir los aspectos esenciales del contrato, el cual será hasta diciembre del próximo año.
Los vínculos personales también jugaron un papel en la decisión final. Algunos jugadores del actual plantel, con quienes Piero Quispe mantiene una estrecha relación, se comunicaron con él para convencerlo de regresar a la ‘U’. Esta red de apoyo reforzó su determinación de rechazar otras propuestas y sellar su retorno a Ate.
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Por último, aunque existían opciones consideradas más atractivas desde lo deportivo o económico, el deseo de volver a Universitario pesó más que cualquier otra consideración, según relató el periodista.
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